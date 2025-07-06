غواصو سكابا يستعيدون قطعًا أثرية من سفينة إتش إم إس فانغارد

قطعة أثرية متعلقة بالجرس والمدفع من البارجة الحربية HMS خلال الحرب العالمية الأولى مقدمة انتشلها غواصون في سكابا فلو. ويُعتقد أن غرق السفينة عام ١٩١٧ أدى إلى أكبر خسارة في الأرواح في حادث واحد في تاريخ البحرية الملكية.

تم التعرف على هذه الأجسام قبل ثماني سنوات من قبل فريق غوص مسح بمناسبة الذكرى المئوية لغرق السفينة في عام 1917. وقد أمضى الغواصون بقيادة إيميلي تورتون 500 ساعة في رسم خريطة لموقع الحطام، الذي امتد على مساحة واسعة بسبب قوة الانفجارات التي أغرقت السفينة.

HMS مقدمة كانت عبارة عن سفينة حربية يبلغ وزنها 19,560 طنًا تم إطلاقها في بارو إن فورنيس في عام 1909، وشاركت في معركة جوتلاند في عام 1916.

غرقت البارجة الحربية HMS Vanguard في عام 1917 (البحرية الملكية)

قضت جزءًا كبيرًا من حياتها المهنية في دورية بحر الشمال، ولكن في 9 يوليو 1917، حدثت سلسلة من مجلة وقعت انفجارات أثناء رسوها في أوركني. غرقت في غضون دقائق، ولم ينجُ سوى اثنين من أصل 848 ضابطًا وطاقمًا.

لم يُحمَ حطام السفينة، الذي يرقد على عمق 34 مترًا تحت الماء، كمقبرة حرب إلا في عام 1984، وكان قد استُخرج بكميات كبيرة من المعادن غير الحديدية بحلول ذلك الوقت. رُفعت الأجزاء المركزية للخردة، بينما بقيت أجزاء أخرى، بما في ذلك المقدمة والمؤخرة، سليمة في قاع البحر.

HMS مقدمة هي سفينة تابعة لمؤسسة سيادية محصنة، وبالتالي فإن الغوص يتطلب إذنًا خاصًا من وزارة الدفاع.

نافذة مدتها ستة أيام

في يوليو 2023 فريق الغوص يعمل مرة أخرى من قارب تورتون المستأجر أجش التقطت المزيد من الصور مقدمة كجزء من مبادرة سكابا ١٠٠، أجرى فريق آخر بقيادة تورتون آخر عمليات الغوص. خُصصت فترة ستة أيام، ابتداءً من ٢٩ يونيو، لتغطية منطقة تمتد لأكثر من ٧٥٠ مترًا من موقع الحطام.

تم العثور على الجرس، الذي تشوه بسبب الانفجار الذي ألقاه من السفينة، على بعد حوالي 200 متر من الموقع الرئيسي، مع وجود ثقب في الأعلى حيث كان من المفترض أن يكون هناك تاج.

لوحة نيلسون التذكارية (مسح HMS Vanguard 2023 / Marjo Tynkkynen)

كما عُثر على سدادة سبطانة بندقية يُعتقد أنها مصنوعة من شعر الخيل والجلد، وشارة معدنية تُخلّد ذكرى معركة النيل من أحد المدافع الرئيسية. وقد عُرض عليها تمثال نصفي للأدميرال اللورد نيلسون، الذي كان قائدًا لسلاح سابق. مقدمة.

بعد الحفاظ عليها من قبل المتحف الوطني للبحرية الملكية من المقرر إعارة القطع الأثرية إلى أوركني متحف سكابا فلو للعرض. يمكن رؤية جرس السفينة الرئيسي في متحف دوك في بارو إن فورنيس.

جرس سفينة HMS Vanguard معروض في متحف Barrow's Dock

كانت سفن الدريدنوت التابعة للبحرية الملكية تحمل ما بين ثلاثة وخمسة أجراس. بالإضافة إلى جرس السفينة الرئيسية، كان من المرجح وجود جرس في الجزء الخلفي من السفينة، وآخر في غرفة المحركات، وأخرى أصغر لكل قارب من قوارب السفينة وغرفة الحارس.

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