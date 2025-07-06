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متاحف RN و Scapa تحصل على قطع أثرية من Vanguard

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غواص يضيء اسم فانجارد (HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen)
غواص يضيء اسم فانجارد (HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen)

قطعة أثرية متعلقة بالجرس والمدفع من البارجة الحربية HMS خلال الحرب العالمية الأولى مقدمة تم انتشالها من قبل غواصين في منطقة سكابا فلو لصالح المتحف الوطني للبحرية الملكية (NMRN). 

ويعتقد أن غرق السفينة في عام 1917 أدى إلى أكبر خسارة في الأرواح في حادث واحد في تاريخ البحرية الملكية.

تم تحديد هذه الأجسام قبل ثماني سنوات بعد أن أحيا فريق غوص الذكرى المئوية لغرق السفينة عام 1917 من خلال قضاء 500 ساعة في رسم خريطة لموقع الحطام، الذي امتد على مساحة واسعة بفعل قوة الانفجارات التي أغرقت السفينة. مسح إضافي تم تنفيذه في عام 2023.

HMS مقدمة كانت عبارة عن سفينة حربية يبلغ وزنها 19,560 طنًا تم إطلاقها في بارو إن فورنيس في عام 1909، وشاركت في معركة جوتلاند في عام 1916.

فقدت السفينة الحربية HMS Vanguard عام 1917 (البحرية الملكية)
فقدت السفينة الحربية HMS Vanguard عام 1917 (البحرية الملكية)

قضت جزءًا كبيرًا من حياتها المهنية في دورية بحر الشمال، ولكن في 9 يوليو 1917، حدثت سلسلة من مجلة وقعت انفجارات أثناء رسوها في سكابا فلو. غرقت في غضون دقائق، ولم ينجُ سوى اثنين من أصل 848 ضابطًا وطاقمًا.

لم يُحمَ حطام السفينة، الذي يرقد على عمق 34 مترًا تحت الماء، كمقبرة حرب إلا في عام 1984، وكان قد استُخرج بكميات كبيرة من المعادن غير الحديدية بحلول ذلك الوقت. رُفعت الأجزاء المركزية للخردة، بينما بقيت أجزاء أخرى، بما في ذلك المقدمة والمؤخرة، سليمة في قاع البحر.

HMS مقدمة حطام سفينة سيادية منيعة، لذا يتطلب الغوص الحصول على إذن خاص من وزارة الدفاع. استغرق مشروع رفع القطع الأثرية، الذي صممه المعهد الوطني للبحوث البحرية ومتحف سكابا فلو، ثلاث سنوات من العمل.

لقد تم تنفيذه بدعم كامل من مشروع صور طاقم فانغارد، والتي تحاول جمع صور لجميع أفراد طاقم السفينة الحربية من خلال أحفادهم، والهيئات الأخرى بما في ذلك متلقي الحطام ووزارة الدفاع.

نافذة مدتها ستة أيام

فريق غوص تطوعي يعمل من قارب مستأجر في أوركني أجشكما كان الحال في المسوحات السابقة، كان لدى الفريق نافذة مدتها ستة أيام اعتبارًا من 29 يونيو لاستعادة القطع الأثرية، والعمل في منطقة تمتد لأكثر من 750 مترًا من موقع الحطام.

كان الجرس، الذي تشوه بفعل الانفجار الذي ألقاه من السفينة، يقع على بعد حوالي 200 متر من الموقع الرئيسي، مع وجود ثقب في الأعلى حيث كان من المفترض أن يكون هناك تاج.

لوحة حملة النيل من فانجارد (HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen)
لوحة حملة النيل من فانجارد (HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen)

كما عُثر على سدادة سبطانة بندقية يُعتقد أنها مصنوعة من شعر الخيل والجلد، وشارة معدنية تُخلّد ذكرى معركة النيل من أحد المدافع الرئيسية. وقد عُرض عليها تمثال نصفي للأدميرال اللورد نيلسون، الذي كان قائدًا لسلاح سابق. مقدمة.

بعد الحفاظ عليها من قبل المتحف الوطني للبحرية الملكية، ومن المقرر إعارة القطع الأثرية إلى أوركني متحف سكابا فلو للعرض. يمكن رؤية جرس السفينة الرئيسي في متحف دوك في بارو إن فورنيس.

جرس سفينة HMS Vanguard معروض في متحف Barrow's Dock
جرس سفينة HMS Vanguard معروض في متحف Barrow's Dock

كانت سفن الدريدنوت التابعة للبحرية الملكية تحمل ما بين ثلاثة وخمسة أجراس. بالإضافة إلى جرس السفينة الرئيسية، كان من المرجح وجود جرس في الجزء الخلفي من السفينة، وآخر في غرفة المحركات، وأخرى أصغر لكل قارب من قوارب السفينة وغرفة الحارس.

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@جاكتارين
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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