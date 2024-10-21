الزلزال أخفى حطام السفينة – لكن العلم وجده

كانت سفينة صغيرة إلى حد ما، ولكن القاطرة التي غرقت في بحيرة ناهويل هوابي شمال باتاغونيا في أوائل القرن العشرين اكتسبت مكانة شبه أسطورية بحلول الوقت الذي تعاون فيه صناع الأفلام مع الجيولوجيين لحل لغز مكان حطام السفينة.

ناهويل هوابي هي بحيرة أنديزية طويلة تقع بين مقاطعتي ريو نيجرو ونيوكوين في الأرجنتين، ويوصف بأنها ذات جغرافية معقدة بفروعها المختلفة وشبه الجزر والجزر.

صورة فوتوغرافية للقاطرة Helvecia II (أرشيف باتاغونيا البصري)

كانت شركة الإنتاج المحلية Acuanauta Films تصنع فيلمًا وثائقيًا طويلًا بعنوان البحث عن هيلفيتشيأ، استنادًا إلى قصة قاطرة البحيرة المفقودة منذ فترة طويلة هيلفيسيا 2واجهت صعوبة كبيرة في تحديد موقع الحطام، حتى طلبت المساعدة من المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية في الأرجنتين (CONICET).

كانت القاطرة تسحب زوارق تحمل بضائع مصنعة بين الأرجنتين وتشيلي، ومن المعروف أنها غرقت في ناهويل هوابي عام 1906، في مكان ما بالقرب من مدينة سان كارلوس دي باريلوتشي الساحلية، حيث كان مقر شركة الأفلام. وعلى مر السنين، تراوحت التكهنات حول أسباب الغرق بين انفجار وموجة عملاقة إلى تخريب.

كان المخرج السينمائي والغواص نيكولاس مازولا قد سمع العديد من القصص عن هيلفيسيا 2 من والده الراحل. في السنوات التي تلت عام 2020، كان يحاول العثور على الحطام باستخدام جهاز قياس الصدى وفي نفس الوقت إعادة بناء تاريخه، وخلص في النهاية إلى أن انهيارًا أرضيًا تحت الماء ربما يكون قد نقله من موقعه الأصلي.

موجة تسونامي

وعلم مازولا أن فريقا من المركز الوطني لعلوم الأرض والهندسة الجيوفيزيائية كان يدرس "الزلزال العظيم" الذي وقع عام 1960 في المنطقة، حيث تسببت الحركة الزلزالية في حدوث انهيار أرضي بالقرب من باريلوتشي، مما تسبب في انهيار رصيف مع القوارب الراسية وتوليد موجة تسونامي كبيرة.

وتساءل المخرج عما إذا كان حطام هيلفيسيا 2 ربما تكون قد تحركت بهذه الطريقة في مرحلة ما، وربما أصبحت مدفونة في الرواسب، وما إذا كان من الممكن حساب انتقالها علميًا.

مجموعة الدراسات البيئية CONICET في رحلة ميدانية إلى بحيرة Nahuel Huapi (CONICET)

وقد أخذ المتخصصون في أنظمة البحيرات في CONICET، التابعين لمجموعة الدراسات البيئية في معهد الأنديز باتاغونيا للتكنولوجيا البيولوجية والجيو بيئية، على عاتقهم هذا التحدي.

وقد قام فريقها بتحليل كل البيانات التي تم جمعها بالفعل من المنطقة ولكنهم لم يجدوا أي شيء مهم. ثم لجأوا إلى سجلات قياس الأعماق عالية الدقة لكل من منطقة البحث الأصلية عن الحطام والمناطق المحيطة بها، وتطبيق خبرتهم في "علم البحيرات".

وقال الباحث في CONICET جوستافو فيلاروزا، الذي قاد الدراسة: "نقوم بالتحقيق في الأحداث التي أثرت على بحيرات المنطقة في الحاضر والماضي، مثل الأحداث الزلزالية والانهيارات الأرضية والفيضانات أو عدم الاستقرار الساحلي وموجات المد البحري والانفجارات البركانية، من بين أمور أخرى". هيلفيسيا 2 ويتم استخدام الدراسات للمساعدة في فهم المخاطر التي تتعرض لها السكان الساحليون والأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية.

غوستافو فيلاروزا مع فريق البحث (CONICET)

وقال فيلاروزا "قمنا بتوسيع نطاق البحث إلى منطقة مجاورة وهناك رأينا صورة ظلية لشكل وأبعاد تتوافق مع القارب البخاري، لذلك أوصينا بالبحث في هذه المرحلة".

وقال مازولا "بحثنا في المنطقة عدة مرات باستخدام طرق مختلفة من المسح، حتى أبلغنا المسؤولون عن توفير معدات الروبوتات تحت الماء، من شركة Pancora Robotica Submarina في باريلوتشي، باكتشاف السفينة".

صورة المسح الجانبي (CONICET)

وبعد أن شاهدوا لقطات لجزء من الجانب الأيمن والخلفي للحطام، قام صناع الفيلم بعد ذلك بالغوص بأنفسهم. وقال مازولا: "عندما رأيت السفينة، امتلأت روحي بالسعادة".

"الكثير من المشاعر"

قال زميله صانع الأفلام لوكاس بونفانتي: "إن رؤية حطام سفينة حقيقي، والذي كان بمثابة مأساة، كوني أول من يراه منذ فترة طويلة، أثار الكثير من المشاعر".

أول صورة تحت الماء لسفينة Helvecia II (نيكولاس مازولا)

"تحت الماء نظرنا إلى بعضنا البعض، وبدأنا في الاحتفال، وتجولنا حول المكان عدة مرات، ثم أمسك نيكولاس بالكاميرا ووجهها نحو حطام السفينة حتى يمكن رؤيته على السطح. التقطنا الصور وقمنا بتصويرها. وبعد ذلك كان هناك الكثير من المشاعر".

أدرجت إدارة المتنزهات الوطنية (APN) الآن الحطام في سجلها الوطني للتراث الثقافي. مقطع دعائي ممتد للفيلم الذي تبلغ مدته 85 دقيقة البحث عن هيلفيسيا (باللغة الإسبانية) يمكن رؤيتها في أفلام أكواناتا موقع.

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