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وسام الإمبراطورية البريطانية لصائد حطام السفن الغارقة ميرنز

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صائد حطام السفن ديفيد ميرنز الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية
صائد حطام السفن ديفيد ميرنز الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية

تم تعيين صائد حطام السفن الأنجلوأمريكي ديفيد ميرنز ضابطًا في الإمبراطورية البريطانية (OBE) في قائمة الشرف الملكية للعام الجديد، لخدماته في تحديد مواقع حطام السفن التاريخية وانتشالها.

تمكن قائد بعثة أعماق المحيطات وعالم المحيطات وعالم البحار المعتمد البالغ من العمر 66 عامًا من تحديد 29 حطامًا كبيرًا خلال مسيرته المهنية التي امتدت 35 عامًا.

الآن أصبح أحد أكثر صائدي حطام السفن خبرة في العالم، ويزعم أن معدل نجاحه الإجمالي يصل إلى 90% - كما حصل على خمسة أرقام قياسية عالمية من موسوعة غينيس، بما في ذلك رقم قياسي لتحديد أعمق حطام سفينة تم العثور عليه على الإطلاق، ريو غراندي عند 5,762 م.

بدأت مغامرات ميرنز في البحث عن حطام السفن في عام 1990 عندما تعقب سفينة الشحن لوكونا، والتي غرقت بسبب قنبلة موقوتة أدت إلى مقتل طاقمها.

تشمل الاكتشافات الهامة اللاحقة ناقلة البضائع السائبة ديربيشاير، أكبر خسارة شحن في تاريخ البحرية البريطانية؛ الطراد الحربي إتش إم إس في الحرب العالمية الثانية غطاء محرك السيارةغرقت بواسطة بسمارك؛ HSK كورموران، تم إغراقها بعد غرق السفينة الحربية HMAS سيدني؛ سفينة المستشفى الأسترالية AHS القنطور كائن خرافي، التي أغرقتها غواصة يابانية بشكل غير قانوني؛ وهي أقدم حطام سفينة استعمارية تم اكتشافها وحفرها على الإطلاق من قبل علماء الآثار، زمرد من أسطول فاسكو دا جاما 1502/3. 

وكان ميرنز أيضًا جزءًا من الفريق الذي حدد موقع البارجة اليابانية موساشيوفي عام 2019، قاد البحث الممول من القطاع الخاص والذي عثر على طائرة بايبر ماليبو التي كانت تحمل لاعب كرة القدم إيميليانو سالا، والتي اختفت فوق القنال الإنجليزي.  

السعي وراء السعي

ويأتي التكريم الأخير بعد فترة وجيزة من تولي ميرنز منصب مدير البحث في الرحلة الاستكشافية للعثور على السير إرنست شاكلتون بحث، تقع على عمق 390 مترًا في بحر لابرادور في يونيو 2024. توفي شاكلتون أثناء وجوده على متن السفينة في عام 1922.

قال جون جايجر، الذي قاد البعثة: "يجسد ديفيد ميرنز روح الاستكشاف والاكتشاف. لقد لعب دورًا حيويًا في تحديد موقع بحث يؤكد هذا على خبرته التي لا مثيل لها في استكشاف أعماق البحار وتفانيه في الكشف عن القصص التي تربطنا بماضينا. هذا التقدير مستحق تمامًا.

كويست تصل إلى لندن على نهر التايمز (RCGS)
رحلة الوصول إلى لندن (RCGS)

"إن وسام الإمبراطورية البريطانية هو بمثابة تكريم مناسب لمسيرة مهنية تميزت بالفضول والشجاعة والشرف والدافع الدؤوب لكشف أسرار الأعماق."

ميرنز هو زميل في الجمعية الجغرافية الملكية و نادي المستكشفينوقد حصل على العديد من الأوسمة في الماضي، بما في ذلك الميدالية الفخرية لوسام أستراليا في عام 2010 وميدالية لويل توماس من نادي المستكشفين في عام 2019. وقد تم تعيينه زميلاً فخرياً في الجمعية الجغرافية الملكية الكندية في يونيو الماضي وحصل على ميداليتي كويست وجوزيف إلزيار بيرنييه.

وقد كتب ثلاثة كتب، بما في ذلك سيرته الذاتية. صائد حطام السفن، الذي فاز بجائزة ماونتباتن لأفضل كتاب لعام 2018. 

طموح ويندراش

تخطط شركة Mearns حاليًا لاستعادة مرساة تزن 1.5 طن من HMT إمبراطورية ويندراش، والتي غرقت قبالة الجزائر بعد ست سنوات من وصولها إلى إسيكس في عام 1948، عندما حملت على متنها الجيل الأول من المهاجرين الكاريبيين للاستقرار في المملكة المتحدة.

تم إنشاء مؤسسة Windrush Anchor لإعادة المرساة إلى المملكة المتحدة لعرضها بشكل دائم.

"لقد رأيت بنفسي مدى أهمية الأشياء المادية، مثل جرس سفينة إتش إم إس غطاء محرك السيارة"إنها وسيلة رائعة للتواصل بين الناس وذاكرة السفينة وطاقمها"، كما يقول ميرنز. "لا شك لدي في أن ويندراش "سوف يصبح المرساة بمثابة حجر اختبار مماثل لجيل ويندراش والجمهور الأوسع."

أيضا على ديفرنيت: السعي وراء بحث:تم العثور على قارب شاكلتون المفقود, زمرد العثور على حطام سفينة هو أسطرلاب مبكر, أربع حطام حرب تحل العديد من الألغاز

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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