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غواصون في بحر الشمال يعثرون على حطام سفينة غارقة من الحرب العالمية الثانية ظلت مشتعلة

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غواصو المد والجزر فوق لوت هالم (Gezeitentaucher)
غواصو المد والجزر فوق لوت هالم (Gezeitentaucher)

تم التعرف على ما كان من المفترض لفترة طويلة أنه حطام غواصة من قبل مجموعة الغوص الألمانية Tidal Divers في بحر الشمال على أنه سفينة بخارية تسمى لوتي هالم، والتي أشعلت قاذفات بريطانية النار في حمولتها القابلة للاشتعال خلال الحرب العالمية الثانية.

وأعدت المجموعة الآن تقريرا مفصلا عن السفينة التي عثروا عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما غاص الأعضاء للتحقيق في علامة تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال نورديني على ساحل بحر الشمال في ألمانيا.

قارب مطاطي من نوع North Sea من Tidal Divers مزود بجهاز سونار جانبي نفدت طاقته من ميناء Norddeich (Tidal Divers)
ضلع غواص المد والجزر مجهز بسونار المسح الجانبي (Die Gezeitentaucher)

يقع على عمق حوالي 35 مترًا، وقد تم تصنيفه على الخرائط البحرية على أنه غواصة من قبل الوكالة الفيدرالية الألمانية للملاحة البحرية والهيدروغرافيا (BSH)، لذلك فوجئ الغواصون بالعثور بدلاً من ذلك على سفينة بخارية حديدية. 

كان القسم الخلفي من السفينة ملقى على جانبه الأيمن حتى غرفة المرجل، بينما كان باقي السفينة مقلوبًا. وكان المروحة الحديدية ذات الشفرات الأربع الموجودة على الجانب الأيسر مكشوفة، وكان المروحة اليمنى مدفونة جزئيًا في الطمي. 

ميناء المروحة على لوت هالم (Gezeitentaucher)
مروحة الميناء على لوت هالم (Die Gezeitentaucher)
تفاصيل الحطام (Gezeitentaucher)
تفاصيل الحطام (Die Gezeitentaucher)

كانت شفرة الدفة مفقودة، على الرغم من أن المفصلات الموجودة على عمود المؤخرة كانت مرئية، وكان المحركان البخاريان الثلاثيان ملقيين على بعد حوالي 9 أمتار من هناك، بينما كان المرجل الأيسر ملقى على جانبه على بعد 15 مترًا من المؤخرة. كان الصاري الفولاذي بارزًا من أسفل الحطام في منتصف السفينة.

نموذج حطام ثلاثي الأبعاد

قام الفريق، الذي يقوده الباحث المتمرس في حطام السفن هولجر بوس، بتسجيل الحطام بالتفصيل حتى يمكن إنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد للتصوير الفوتوغرافي. ثم قاموا بمقارنة النتائج بسجلات العديد من السفن التي اختفت في المنطقة. 

نموذج مساحي ثلاثي الأبعاد لمنطقة لوت هالم (Gezeitentaucher)
نموذج مساحي ثلاثي الأبعاد لمنطقة لوت هالم (Die Gezeitentaucher)

وبناءً على طول الحطام الذي يبلغ 71 مترًا، وتصميم محركه، الذي يتطابق مع البيانات التي تحتفظ بها شركة لويدز في لندن، والوصف الذي لا يُنسى للغرق في مذكرات الحرب، فإن التخمين المبكر للفريق بأن هذا قد يكون لوتي هالم تم التأكيد. 

على الرغم من غرق السفينة أثناء الحرب العالمية الثانية، فقد تم بناؤها كناقلة نفط للبحرية الألمانية في وقت مبكر من الحرب العالمية الأولى. تم تحويلها لاحقًا إلى سفينة شحن ولكن تم منحها لوتي هالم الاسم فقط في عام 1927، بعد أن استحوذت عليه شركة شحن في كولونيا.

بحر الشمال: لوت هالم (Gezeitentaucher)
لوت هالم (Die Gezeitentaucher)

في 14 أغسطس 1941، كانت السفينة تحمل الأخشاب من سوندسفال في السويد إلى بابينبورج في ألمانيا. ومن كوكسهافن، أمرتها البحرية الألمانية بملاحقة سفينة شحن نرويجية، مارفيل، ثم تعرضت السفينتان لعاصفة. 

هاجمتهم ثلاث قاذفات خفيفة من طراز بريستول بلينهايم من قاعدة واتون الجوية الملكية في نورفولك باستخدام قنابل حارقة في الساعة 6.45 مساءً، مما تسبب في سلسلة من الانفجارات الهيكلية على لوتي هالم وتعرضت حمولتها الخشبية للحريق، بالإضافة إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم.

تمكن السبعة الآخرون، بمن فيهم الكابتن جوزيف بيلسكي، من النجاة باستخدام قارب النجاة وتم انتشالهم من قبل مارفيل ونقل إلى جزيرة بوركوم.

لا يزال مشتعلا

وفي الوقت نفسه، صائد الألغام M572, قارب دورية V1105 وسحب الأطلسي قضيت الليل واليوم التالي في محاولة إطفاء الحريق في السفينة الراسية الآن لوتي هالم حتى يمكن سحب السفينة إلى الميناء. 

وفي المساء التالي، تخلوا عن القتال، وبدلًا من ذلك بُذِلت محاولات لإغراق السفينة بالقذائف والقنابل العميقة. وكانت السفينة قد انجرفت بعيدًا، وما زالت تحترق، ولكن في اليوم التالي، تم رصد صاريها ورافعة الشحن. 

استخدمت أربع كاسحات ألغام السونار للبحث عن الحطام دون جدوى على مدى الأيام الستة التالية، وبعد ذلك تقرر أن لوتي هالم لم تعد تشكل أي خطر على الملاحة.

فيديو يوتيوب
(مقر المحكمة)

غواصو المد والجزر تم العثور على السفينة باستخدام قارب مطاطي مزود بجهاز سونار جانبي من ميناء نورديش. قام الفريق المكون من تسعة أفراد بالغوص باستخدام مجموعات مزدوجة من نيتروكس في وضع DIR. 

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:00 زعانف بدون استخدام اليدين
02:10 اترك الحلقات
03:34 الذراعين والساقين
04:56 سكوبا.كوم
05:56 القناع والقواعد
06:55 انظر إلى BP/W
07:56 مفاصل إضافية
09:20 أختام البرد
10:05 اختبار الغوص
11:19 ملصقات التروس
12:22 سحابات الشمع
13:41 حلقات O سهلة
14:34 أداة تثبيت البراغي اليدوية
15:21 ارتداء الجوارب
16:07 سلسلة ديزي

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@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة.

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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