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صوت مسموع بشكل خاطئ أربك صائدي حطام الغواصة HMS Trooper لمدة 25 عامًا

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فتحة مفتوحة لبرج القيادة في سفينة HMS Trooper – يوجد جهاز التلغراف الموجود في غرفة المحرك على الجسر في وضع نصف أمامي
فتحة مفتوحة لبرج القيادة في سفينة HMS Trooper – يوجد جهاز التلغراف الموجود في غرفة المحرك على الجسر في وضع نصف أمامي

تم العثور على غواصة بريطانية اختفت في أكتوبر 1943 مع خسارة 64 رجلاً بعد مهمة سرية في بحر إيجه على عمق 253 مترًا بواسطة فريق بحث تحت الماء بقيادة صائد الحطام اليوناني كوستاس ثوكتاريدس. شرطي فارس هي حطام الغواصة الثامنة التي يكتشفها فريقه.

جاء هذا الاكتشاف في رحلتهم الخامسة عشرة بحثًا عن الحطام - وفقط بعد أن تم التخلي أخيرًا عن الافتراض الذي ظلوا يؤمنون به لفترة طويلة والذي ورد في كتاب قديم.

عندما استسلمت إيطاليا في سبتمبر 1943، كان الألمان يهدفون إلى حرمان الحلفاء من السيطرة على جزر دوديكانيسيا. وفي هذا الوقت، أرسل البريطانيون شرطي فارسبقيادة الملازم جون إس رايث، انطلقت من بيروت إلى بحر إيجه في دوريتها الحربية الثامنة.

كانت الغواصة من الفئة T التي يبلغ طولها 84 مترًا مسلحة بمدفع 4 بوصات ومدفع عيار .303، وإحدى عشر أنبوب طوربيد مقاس 21 بوصة و17 طوربيدًا.

إتش إم إس تروبر
إتش إم إس تروبر

كانت مهمتها الأولية، وآخر عمل معروف لها، هي إنزال ثلاثة عملاء سريين في كالاموس في إيفيا. وفي الساعات الأولى من صباح الأول من أكتوبر، أنزلتهم على الشاطئ ومعهم 1 كيلوجرام من الإمدادات. ودخل أحدهم، وهو الرائد جورجيوس "توبي" ديامانتوبولوس من جهاز الاستخبارات اليوناني، أثينا المحتلة لاحقًا لتنفيذ مهمة تسمى عملية الثوران.

طاقم السفينة الحربية HMS Trooper (متحف الغواصات الملكي في جوسبورت)
ضباط وطاقم سفينة HMS Trooper (متحف الغواصات الملكي في جوسبورت)

في الخامس من أكتوبر، بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بأن الألمان قد يهبطون على جزيرة ليروس، شرطي فارس صدرت الأوامر للغواصة بالقيام بدورية بين ناكسوس وإيكاريا. ولم يُسمع أي شيء آخر من الغواصة.

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صوت عالي

عند فجر يوم 14 أكتوبر، كان البريطانيون يستقلون قوارب الكاياك. LS8أفاد الأسطول البحري اليوناني، التابع لأسطول السفن الشراعية في المشرق، بمواجهته غواصة بريطانية من الفئة T ظهرت بجانبه في خليج أليندا، في جزيرة ليروس. 

اعتقد قائد القارب الملازم أول أدريان سيليجمان أنه سمع صوت الملازم أول رايث المرتفع بشكل مميز، لذلك اعتقد أن الغواصة كانت شرطي فارسكما أوضح لاحقًا في كتابه الحرب في الجزر

كتاب أدريان سيلجمان
كتاب أدريان سيلجمان

وقد تم قبول افتراضه على أنه صحيح لأنه تزامن مع أمر من قائد السرب البحري الأول لـ شرطي فارس للتوجه إلى المنطقة التي تبين لاحقًا أن زرع الألغام حدث فيها. ولكن بعد فشل الغواصة في العودة إلى بيروت بحلول 17 أكتوبر، تم إعلان فقدانها.

إشارة بحرية تعلن عن فقدان السفينة الحربية HMS Trooper (كوستاس ثوكتاريدز / الأرشيف الوطني)
إشارة بحرية تعلن عن فقدان السفينة الحربية HMS Trooper (كوستاس ثوكتاريدز / الأرشيف الوطني)

وبعد قبول أدلة المقدم سيليجمان، كان الباحثون اليونانيون في حطام السفن يبحثون شرطي فارس يقول ثوكتاريدز إنه منذ عام 1998، كان يقوم بمسح الأرشيفات البريطانية وإجراء عمليات بحث تحت الماء. وقد ركزت أربع عشرة بعثة غير ناجحة إلى جزر دوديكانيسيا على عشرة حقول ألغام حول ليروس، ثم كاليمنوس وكوس. 

خلال تحقيقهما الأخير، أدرك ثوكتاريدز وزميله الباحث سبيروس فوجيديس أن المقدم سيليجمان كان مخطئًا. فبعد دراسة السجلات والتقارير من غواصات بريطانية أخرى، وجدا أن أحد القادة سجل لقاءً مع قارب صيد كما وصفه سيليجمان تمامًا - لكنه كان من نوع إتش إم إس تورباي لقد رأى، وليس HMS شرطي فارس.

وكان الباحثون قد تعرضوا للتضليل لسنوات، ونتيجة للمعلومات الجديدة تم تحويل منطقة البحث في عام 2023 من جزر دوديكانيسيا إلى حقول الألغام المزروعة في بحر إيجه.

الرحلة الخامسة عشر

عامل زرع الألغام الألماني تنين وقد انتهت من زرع 287 لغماً في خمسة حقول شمال دونوسا في 26 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم ذاته الذي شهد شرطي فارس كانت السفينة قد أبحرت من بيروت. وكانت هذه هي المنطقة التي أُمرت بتسيير دوريات فيها بين 6 و9 أكتوبر/تشرين الأول قبل أن تتجه إلى ليروس.

تركزت البعثة الخامسة عشرة للفريق الآن على مواقع في البحر الإيكايري، وهي منطقة صعبة للبحث بسبب الرياح القوية والتيارات. تم اكتشاف الحطام في المياه الإقليمية الدولية شمال دونوسا في إحدى تنينحقول الألغام الخمسة، باستخدام تقنية السونار CHIRP. ثم تم إرسال مركبة Super Achille ROV لجمع الصور.

كوستاس ثوكتاريدس
كوستاس ثوكتاريدس
لحظة تحديد موقع الحطام بواسطة السونار (كوستاس ثوكتارديس)
لحظة العثور على الحطام (كوستاس ثوكتارديس)

شرطي فارس ومن المعروف الآن أن الغواصة غرقت هناك في وقت مبكر من يوم 7 أكتوبر، وانقسمت إلى ثلاثة أجزاء. ويقول ثوكتاريدز إنه لم يتم التدخل أو إزعاج ما يعتبر مقبرة حربية، وكانت المقارنة بالخطط الأصلية للغواصة كافية لتوفير تحديد إيجابي للحطام.

"يؤكد هذا أن الغرق حدث عنيف للغاية، بسبب انفجار لغم كارثي"، كما يقول صائد الحطام. "كان اللغم الألماني من نوع EMF يحتوي على 350 كجم من مادة الهكسين المتفجرة. وكانت نتيجة الانفجار غرق الغواصة على الفور وبسرعة، حيث تحطمت إلى ثلاث قطع منفصلة. 

فتحة تحميل الطوربيدات على السطح الأمامي. رافعة التحميل مع التحكم على شكل عجلة والسلم على السطح في وضع التركيب (كوستاس ثوكتاريدس)
فتحة تحميل الطوربيدات على السطح الأمامي. رافعة التحميل مع التحكم على شكل عجلة والسلم على السطح في وضع التركيب (كوستاس ثوكتاريدس)

"أولاً، غرقت مقدمة الغواصة، ثم مؤخرتها، وأخيراً قسم منتصفها، الذي ظل على السطح لبضع دقائق. كانت مقدمة الغواصة ومؤخرتها متجاورتين في قاع البحر، بينما انكسر برج القيادة الخاص بالغواصة ويقع على مسافة أبعد قليلاً. المشهد مخيف للغاية."

يقع القوس بزاوية 5 درجات للأمام، حيث حدث الكسر في المكان الذي يقع فيه حجرة إقامة الطاقم.

موجة انفجار اجتاحت حجرة إقامة الطاقم (كوستاس ثوكتاريدس)
موجة انفجار اجتاحت حجرة إقامة الطاقم (كوستاس ثوكتارديس)

"إن الطائرات الأمامية مطوية إلى الداخل، وهو ما يشير إلى أنه بالاقتران مع المناظير المنخفضة، فإن تلغراف غرفة المحرك على الجسر يكون في وضع "نصف الطريق للأمام"، كما أن الفتحة المفتوحة في برج القيادة تؤدي إلى استنتاج مفاده أن الغواصة كانت تبحر على السطح في وقت الانفجار"، كما يقول ثوكتاريدس.

يحتوي قسم منتصف السفينة على قائمة يمنى بزاوية 7 درجات، كما تم خفض معايير المنظار وهوائي الرادار. "فتحة برج القيادة مفتوحة وأجهزة التلغراف في الطابق العلوي في وضع نصف أمامي. الباب الداخلي المؤدي إلى غرفة المحرك مفتوح. انكسر قسم منتصف السفينة حيث يوجد باب غرفة المحرك المقاوم للماء. 

برج القيادة (كوستاس ثوكتارديس)
برج القيادة (كوستاس ثوكتارديس)
الباب الداخلي المؤدي إلى غرفة المحرك مفتوح. انكسر قسم منتصف السفينة عند الإطار 98 حيث يقع باب غرفة المحرك المقاوم للماء (كوستاس ثوكتاريدس)
الباب الداخلي المؤدي إلى غرفة المحرك مفتوح. انكسر قسم منتصف السفينة حيث يقع باب غرفة المحرك المقاوم للماء (كوستاس ثوكتاريدس)

"إن منظر حجرة الإقامة التي اجتاحها الانفجار بالكامل أمر مروع. فالفتحات المؤدية إلى المدفع مغلقة، والمدفع بأكمله مفقود من موقعه على سطح السفينة."

يقول ثوكتاريدز إن القسم الخلفي من السفينة كان الأقل تعرضًا للضرر، كما يظهر ميلًا كبيرًا لليمين بمقدار 43 درجة. "هوائي تحديد الاتجاه مرئي على سطح السفينة، وهو في حالة ممتازة. والزوارق المائية الخلفية في الوضع الطبيعي". 

محدد الاتجاه (كوستاس ثوكتارديس)
محدد الاتجاه (كوستاس ثوكتارديس)
المؤخرة، مع وجود المحركات المائية الخلفية ودفات التوجيه في وضع منتصف السفينة. كما يمكن رؤية المروحة الموجودة في الجانب الأيسر (كوستاس ثوكتاريدس)
المؤخرة، مع وجود المحركات المائية الخلفية ودفات التوجيه في وضع منتصف السفينة. كما يمكن رؤية المروحة الموجودة في الجانب الأيسر (كوستاس ثوكتاريدس)
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جهد شاق

بدأت شركة Thoctarides كغواص تجاري في عام 1987، وتدير الشركات خدمات المركبات عن بعد و الكوكب الأزرق مركز الغوص في لافريو بالقرب من أثينا.

ابن شرطي فارسسار قائد الغواصة، الكابتن ريتشارد إس رايث، على خطاه ليصبح ضابطًا في البحرية الملكية. وعلق قائلاً: "لقد كنت على دراية لسنوات عديدة بالجهود المضنية التي بذلها فريق البحث اليوناني لتحديد موقع حطام الغواصة، وأنا الآن سعيد للغاية ومتحمس لأن جهودهم قد تم مكافأتها". 

"آمل أن يتمكن أي فرد من أفراد أسرة أولئك الذين فقدوا مع والدي من استخدام الموقع النهائي لـ شرطي فارس كنقطة محورية للمساعدة في التخلص من أي ذكريات لأحبائهم.

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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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