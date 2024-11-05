MAST تتدخل لإنقاذ قطع حطام السفن في المتحف

منحت مؤسسة Maritime Archaeology Sea Trust (MAST) الخيرية البريطانية تأجيلًا أخيرًا لنصف كنوز حطام السفن التي كان من المقرر توزيعها على مجموعات خاصة في مزاد علني في كورنوال اعتبارًا من يوم غد (6 نوفمبر).

كان بيع السير تيم سميت لنحو 7,000 قطعة من متحف كنز حطام السفن في تشارلزتاون في سانت أوستيل سبباً في إثارة حفيظة غواصي حطام السفن وغيرهم، مع احتمالية أن تنتقل القطع الأثرية التي تم استردادها، والإبلاغ عنها لمتلقي الحطام، والتبرع بها في كثير من الأحيان باعتبارها من التراث الوطني، بعيداً عن الأنظار إلى أيدي خاصة لتحقيق الربح.

كانت هيئة إنجلترا التاريخية قد حددت المجموعة باعتبارها أكبر وأهم مجموعة من القطع الأثرية من حطام السفن في المملكة المتحدة، وقد أبرمت هيئة إنجلترا التاريخية الآن صفقة لإنقاذ 514 من القطع الأثرية. وكلها مرتبطة بحطام السفن المحمية أو المجدولة وعدد من المواقع الرئيسية الأخرى، وتمثل حوالي 50% من مجموعة تشارلزتاون من القطع الأثرية من حطام السفن.

تتضمن العناصر الموجودة في هذه المجموعة سفن حربية تابعة للبحرية الملكية مثل HMS الراميليين و HMS جمعية بالإضافة إلى حطام السفن التابعة لشركة الهند الشرقية الإنجليزية والهولندية. كما سيستمر بيع المعروضات الأخرى في المتحف على نطاق أوسع كما هو مخطط له في أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

احتوى المتحف على حوالي 7,000 قطعة - تم انتشال حوالي 1,000 قطعة من حطام السفن (SBC Property)

â € <â € <ماست وقد اشترت المؤسسة هذه القطع الأثرية بشكل مباشر وتخطط لإجراء تقييم شامل للحفاظ عليها بمجرد نقلها إلى مركزها الأثري في بول. ولأنها الآن مملوكة لمؤسسة خيرية، فلا يمكن بيعها بعد الآن.

وتقول المؤسسة إنها تخطط لفرص محلية ووطنية لعرض القطع الأثرية المستردة في المتاحف في جميع أنحاء البلاد، بدعم من المتحف الوطني للبحرية الملكية ومؤسسة تشاتام التاريخية لبناء السفن.

قصص لا تعد ولا تحصى

تأسست منظمة MAST في عام 2011 لدعم التراث البحري في المملكة المتحدة من خلال المشاريع الأثرية؛ واكتشاف ومنع عمليات الإنقاذ غير المصرح بها؛ والتأثير على إدارة التراث الرسمية؛ وتثقيف الجمهور بشأن مسائل التراث البحري.

في آب ديفرنت وقد أفاد بأن المجموعة الكاملة لمتحف تشارلزتاون كانت من المرجح أن يتم تشتيتها إذا لم يكن من الممكن بيع العقار كعمل مستمر، وفي أواخر أكتوبر مؤكد أن القطع الأثرية سوف تذهب للمزاد العلني.

وقالت جيسيكا بيري، الرئيسة التنفيذية لـ MAST: "أنا سعيدة ومرتاحة بنفس القدر لأن MAST تمكنت من إنقاذ هذه المجموعة التي لا تقدر بثمن والتي يمكنها أن تحكي قصصًا لا حصر لها عن تاريخ وعلم آثار البحرية الملكية وتطور التجارة العالمية عبر القرون".

قسم خشبي من مؤخرة السفينة الحربية HMS Eagle، التي تحطمت قبالة جزر سيلي في عام 1707 (Lay's Auctioneers)

"وقد قامت MAST الآن بإخراج المجموعة من الملكية الخاصة، وبالتالي فإن خطر تشتتها مرة أخرى قد انتهى الآن إلى الأبد."

وقال سميت، مالك المتحف الذي عرض الكنز للبيع: "نحن في متحف كنز حطام السفن سعداء للغاية لأن متحف ماست يشتري القطع الأثرية من حطام السفن المحمي الآن، مما ينقذ مجموعة فريدة من نوعها للأمة".

"إنه أمر ممتع بشكل خاص لأن MAST تتكون من أعضاء كرسوا أنفسهم الكثير من حياتهم لاستكشاف تراثنا تحت الماء."

التفاصيل الكاملة من القطع في بينزانس و online يمكن العثور على المزاد على موقع Lay's Auctioneers. يأتي هذا البيع بعد أن قامت Lay's اليوم (5 نوفمبر) ببيع أرشيف حطام السفينة الخاص بريتشارد لارن، وهي مجموعة خاصة من الكتب والتحف التي تنتمي إلى أحد أبرز غواصي حطام السفن والمؤلفين في المملكة المتحدة، والذي كان أيضًا أحد مؤسسي المتحف.



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