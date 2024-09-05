غواصو حطام السفن في مالطا يحصلون على الحماية التي طال انتظارها

لطالما اشتكى هواة الغوص والغواصون الأحرار في مالطا من المخاطر التي يتعرضون لها بسبب القوارب غير المنضبطة وصيد الأسماك حول مواقع حطام السفن الشهيرة في الجزر، بما في ذلك الاصطدامات السطحية والتشابكات.

ويبدو الآن أن احتجاجاتهم وعرائضهم قد سمعتها السلطات، وهم يحتفلون بإدخال مخطط "المناطق المحمية حول حطام السفن"، والذي يعني حظر القوارب غير المخصصة للغوص وصيد الأسماك في المواقع القريبة من الشاطئ لحطام 21 سفينة وطائرة شهيرة.

لقد قامت وزارة الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية والنقل في مالطا بتسمية عدد من المواقع التي يُحظر فيها استخدام السفن بخلاف قوارب الغوص عندما يكون الغواصون في الأسفل، وفي حالات 13 من حطام السفن، تم حظرها تمامًا.

داخل مناطق الحفاظ على البيئة، يُسمح فقط للسفن المشاركة في عمليات الغوص الترفيهي أو الفني بالدخول أو الرسو، بعد إخطار خدمات حركة السفن في فاليتا.

تقع على عاتق قادة سفن دعم الغوص مسؤولية التأكد من استخدام الإشارات المناسبة فقط وفقًا للاتفاقيات الدولية داخل المنطقة. ويتعين على جميع السفن الأخرى الحفاظ على مسافة آمنة وسرعة.

يُحظر صيد الأسماك بالرمح، والصيد بالصنارة، وخطوط القاع المحددة، وشباك الترمل، وشباك الخيشوم والشباك المتشابكة، وأواني الأسماك القاعية والفخاخ في مناطق الحفاظ، مع بعض الاستثناءات.

الغوص بين الحطام في مالطا (Mal B)

وتغطي المواقع الحطام التالي: أنادريان (نقطة سانت جورج)؛ البارجات 1 و 2, النسر الإمبراطوري (نقطة قورة)؛ مفجر بلينهايم (Xrabb i-Ghogin); كومينولاند، هيفايستوس، كارويلا، إكسليندي (إكست الأحمر)؛ بريستول بوفايتر (نقطة المنفيين)؛ سكوتس كريج (رأس القمي) عنيد (سلمونيت)؛ قاطرة سانت مايكل, P33, قاطرة 10 (مارساكالا)؛ P31 (البحيرة الزرقاء)؛ بيبو (داليت التاسع-زيليب)؛ P29, روزى (سيركيوا)؛ قاطرة 2 (إل بونتا تا سان جيلجان)؛ و أم الفارود (ويد الزريق).

يمكن استخدام معدات الصيد مثل خطوط الصيد بالجر إذا لم تكن هناك قارب غوص يحمل علم الغواصين، على الرغم من أن هذا الاستثناء لا ينطبق في مناطق سيركيوا، ومارساكالا، وكوارا بوينت، وويد إيز-زوريق، وشات إي-أحمر.

التفاصيل الكاملة للمناطق المحمية حول حطام السفن مع إحداثياتها وحدودها متاحة على وثيقة قابلة للتحميليمكن الإبلاغ عن الانتهاكات إلى النقل مالطا.

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