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غواصو حطام السفن في مالطا يحصلون على الحماية التي طال انتظارها

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على حطام سفينة كارويلا - يقع هذا الآن في منطقة محمية دائمة لحطام السفن (مال ب)
على حطام سفينة كارويلا - يقع هذا الآن في منطقة محمية دائمة لحطام السفن (مال ب)

لطالما اشتكى هواة الغوص والغواصون الأحرار في مالطا من المخاطر التي يتعرضون لها بسبب القوارب غير المنضبطة وصيد الأسماك حول مواقع حطام السفن الشهيرة في الجزر، بما في ذلك الاصطدامات السطحية والتشابكات.

ويبدو الآن أن احتجاجاتهم وعرائضهم قد سمعتها السلطات، وهم يحتفلون بإدخال مخطط "المناطق المحمية حول حطام السفن"، والذي يعني حظر القوارب غير المخصصة للغوص وصيد الأسماك في المواقع القريبة من الشاطئ لحطام 21 سفينة وطائرة شهيرة.

لقد قامت وزارة الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية والنقل في مالطا بتسمية عدد من المواقع التي يُحظر فيها استخدام السفن بخلاف قوارب الغوص عندما يكون الغواصون في الأسفل، وفي حالات 13 من حطام السفن، تم حظرها تمامًا.

داخل مناطق الحفاظ على البيئة، يُسمح فقط للسفن المشاركة في عمليات الغوص الترفيهي أو الفني بالدخول أو الرسو، بعد إخطار خدمات حركة السفن في فاليتا.

تقع على عاتق قادة سفن دعم الغوص مسؤولية التأكد من استخدام الإشارات المناسبة فقط وفقًا للاتفاقيات الدولية داخل المنطقة. ويتعين على جميع السفن الأخرى الحفاظ على مسافة آمنة وسرعة.

يُحظر صيد الأسماك بالرمح، والصيد بالصنارة، وخطوط القاع المحددة، وشباك الترمل، وشباك الخيشوم والشباك المتشابكة، وأواني الأسماك القاعية والفخاخ في مناطق الحفاظ، مع بعض الاستثناءات. 

الغوص بين الحطام في مالطا (Mal B)
الغوص بين الحطام في مالطا (Mal B)

وتغطي المواقع الحطام التالي: أنادريان (نقطة سانت جورج)؛ البارجات 1 و 2, النسر الإمبراطوري (نقطة قورة)؛ مفجر بلينهايم (Xrabb i-Ghogin); كومينولاند، هيفايستوس، كارويلا، إكسليندي (إكست الأحمر)؛ بريستول بوفايتر (نقطة المنفيين)؛ سكوتس كريج (رأس القمي) عنيد (سلمونيت)؛ قاطرة سانت مايكل, P33, قاطرة 10 (مارساكالا)؛ P31 (البحيرة الزرقاء)؛ بيبو (داليت التاسع-زيليب)؛ P29, روزى (سيركيوا)؛ قاطرة 2 (إل بونتا تا سان جيلجان)؛ و أم الفارود (ويد الزريق). 

يمكن استخدام معدات الصيد مثل خطوط الصيد بالجر إذا لم تكن هناك قارب غوص يحمل علم الغواصين، على الرغم من أن هذا الاستثناء لا ينطبق في مناطق سيركيوا، ومارساكالا، وكوارا بوينت، وويد إيز-زوريق، وشات إي-أحمر.

التفاصيل الكاملة للمناطق المحمية حول حطام السفن مع إحداثياتها وحدودها متاحة على وثيقة قابلة للتحميليمكن الإبلاغ عن الانتهاكات إلى النقل مالطا.  

أيضا على ديفرنيت: الأمم المتحدة تؤيد مشروع حطام السفن في مالطا, مالطا: القبض على غواص بالرمح + انتقادات شديدة من قبل السلطات بسبب قلة نشاطه أثناء الغوص, ناقلة نفط تجتذب غواصين من حطام سفينة في مالطا, انغمس في متحف مالطا الافتراضي

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا ومع معارض جديدة. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ كن من المعجبين: https://www.scubadivermag .com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- مواقعنا الإلكترونية: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع مراجعات معدات الغوص: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ------- -------------------------------------------------- -------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا وبمعارض جديدة.


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https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything @denisb8426 #askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غطس لي ببدلة جافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! Denis #scuba #scubadiving #scubadiver الروابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، معدات الغوص موقع التعليقات: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية -------------------------------------- --------------------------------------------- تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها ولا ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything

@دينيسب8426
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روابط

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ @denisb8426 #askmark

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