حطام السفن المصنوعة من الليغو يتجه إلى تشاتام

قد يرغب غواصو حطام السفن وعائلاتهم الذين يستمتعون بلعبة ليغو في زيارة حوض بناء السفن التاريخي في تشاتام في كينت هذا العام لرؤية عرض "حطام السفن الغارقة في قطع ليغو".

استغرق إنشاء المعرض، الذي أقيم في الأصل في أستراليا، أكثر من 170,000 ألف قطعة من الطوب و1,336 ساعة من العمل. وسيقام المعرض في تشاتام من 8 مارس إلى 31 أغسطس.

تم تصميمه بواسطة صانع ليغو المحترف رايان "ذا بريك مان" ماكنوت بالشراكة مع المتحف البحري الوطني الأسترالييستكشف العرض تسعة حطام سفن شهيرة من العصور القديمة إلى الحديثة من خلال نماذج مفصلة يتراوح طولها من 1 إلى 3 أمتار.

أقدم سفينة تم تمثيلها هي سفينة أولوبورون من حوالي عام 1300 قبل الميلاد، والتي تم اكتشافها قبالة سواحل تركيا، وتم عرضها كحطام وكما كانت ستظهر في الحياة؛ ومن العصور الوسطى السفينة الصينية المعروفة الآن باسم حطام شينان، والتي غرقت في عام 1323 بالقرب من جزر تحمل نفس الاسم قبالة سواحل كوريا الجنوبية.

باتافيا (WNMM)

حطام سفينتين من أوائل القرن السابع عشر هما السفينة الحربية السويدية المحفوظة جيدًا فاساغرقت في ميناء ستوكهولم عام 1628، والتاجر الهولندي باتافيا، والتي لاقت نهايتها قبالة سواحل غرب أستراليا في العام التالي.

HMS باندورا فقدت في عام 1791 أثناء ملاحقة هبة المتمردون على الحاجز المرجاني العظيم ويتم تصويرهم على أنهم نصف مدفونين في الرمال؛ في حين أن سفن بعثة السير جون فرانكلين إتش إم إس رعب و HMS إريبسغرقت السفينتان الحربيتان "إس 1848" و"إس XNUMX"، اللتان تم تجهيزهما في تشاتام، في كندا عام XNUMX أثناء البحث عن الممر الشمالي الغربي.

غرق السفينة تيتانيك (ANMM)

لا محالة، يتضمن المعرض أيضًا RMS جبارتظهر السفينة الفاخرة منقسمة إلى نصفين ومداخنها منفصلة أثناء نزولها إلى قاع البحر في شمال المحيط الأطلسي في عام 1912.

الحطام الوحيد الذي يعود إلى القرن الحادي والعشرين هو سفينة الحاويات الليبيرية ريناتحطمت السفينة "إسطرلاب" على ريف أسطرلاب بنيوزيلندا في عام 2011، مما تسبب في أسوأ كارثة بيئية بحرية في البلاد، حيث انتشرت المواد الخطرة، بما في ذلك وقود الزيت الثقيل والديزل البحري على متن السفينة.

سفينة الحاويات رينا (WAM ريبيكا مانسيل)

مسابقة بناء السفن

إلى جانب النماذج والقصص الخلفية المصاحبة لها، يقدم Brickwrecks عناصر تفاعلية ومعروضات الوسائط المتعددة التي تستكشف علم الآثار البحري واستكشاف حطام السفن وتأثيرها البيئي.

ندعو الزوار من جميع الأعمار لتجربة مختلف التقنيات الأثرية ومعرفة المزيد عن أحدث التقنيات المستخدمة في الاكتشافات تحت الماء.

وسيتم تشجيعهم أيضًا على بناء إبداعاتهم الخاصة من مكعبات ليغو المستوحاة من حطام السفن المعروضة، وسيتم إدراج الجهود التي تعتبر الأفضل في المعرض الأوسع.

تتضمن هذه المسابقة، التي تقدم جوائز عبارة عن قطع ليغو وتذاكر لبناء السفن، ثلاث فئات عمرية؛ 8 سنوات وما دون، و9-17 سنة، و18 سنة فما فوق، ويتم إطلاقها في "اليوم العالمي لليغو" يوم الثلاثاء 28 يناير.

إنّ حطام الطوب العرض متضمن مع تذاكر الدخول السنوية إلى حوض بناء السفن التاريخي في تشاتام. يبلغ سعر هذه التذاكر 28.50 جنيهًا إسترلينيًا (عبر الإنترنت) و18 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال (تبلغ تكلفة التذاكر العائلية 77 جنيهًا إسترلينيًا).

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