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حطام السفن المصنوعة من الليغو يتجه إلى تشاتام

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صورة حطام الطوب

قد يرغب غواصو حطام السفن وعائلاتهم الذين يستمتعون بلعبة ليغو في زيارة حوض بناء السفن التاريخي في تشاتام في كينت هذا العام لرؤية عرض "حطام السفن الغارقة في قطع ليغو".

استغرق إنشاء المعرض، الذي أقيم في الأصل في أستراليا، أكثر من 170,000 ألف قطعة من الطوب و1,336 ساعة من العمل. وسيقام المعرض في تشاتام من 8 مارس إلى 31 أغسطس. 

تم تصميمه بواسطة صانع ليغو المحترف رايان "ذا بريك مان" ماكنوت بالشراكة مع المتحف البحري الوطني الأسترالييستكشف العرض تسعة حطام سفن شهيرة من العصور القديمة إلى الحديثة من خلال نماذج مفصلة يتراوح طولها من 1 إلى 3 أمتار.

أقدم سفينة تم تمثيلها هي سفينة أولوبورون من حوالي عام 1300 قبل الميلاد، والتي تم اكتشافها قبالة سواحل تركيا، وتم عرضها كحطام وكما كانت ستظهر في الحياة؛ ومن العصور الوسطى السفينة الصينية المعروفة الآن باسم حطام شينان، والتي غرقت في عام 1323 بالقرب من جزر تحمل نفس الاسم قبالة سواحل كوريا الجنوبية.

باتافيا (WNMM)
باتافيا (WNMM)

حطام سفينتين من أوائل القرن السابع عشر هما السفينة الحربية السويدية المحفوظة جيدًا فاساغرقت في ميناء ستوكهولم عام 1628، والتاجر الهولندي باتافيا، والتي لاقت نهايتها قبالة سواحل غرب أستراليا في العام التالي.

HMS باندورا فقدت في عام 1791 أثناء ملاحقة هبة المتمردون على الحاجز المرجاني العظيم ويتم تصويرهم على أنهم نصف مدفونين في الرمال؛ في حين أن سفن بعثة السير جون فرانكلين إتش إم إس رعب و HMS إريبسغرقت السفينتان الحربيتان "إس 1848" و"إس XNUMX"، اللتان تم تجهيزهما في تشاتام، في كندا عام XNUMX أثناء البحث عن الممر الشمالي الغربي.

غرق سفينة التايتانيك في ليغو (ANMM)
غرق السفينة تيتانيك (ANMM)

لا محالة، يتضمن المعرض أيضًا RMS جبارتظهر السفينة الفاخرة منقسمة إلى نصفين ومداخنها منفصلة أثناء نزولها إلى قاع البحر في شمال المحيط الأطلسي في عام 1912.

الحطام الوحيد الذي يعود إلى القرن الحادي والعشرين هو سفينة الحاويات الليبيرية ريناتحطمت السفينة "إسطرلاب" على ريف أسطرلاب بنيوزيلندا في عام 2011، مما تسبب في أسوأ كارثة بيئية بحرية في البلاد، حيث انتشرت المواد الخطرة، بما في ذلك وقود الزيت الثقيل والديزل البحري على متن السفينة.

رينا (WAM ريبيكا مانسيل)
سفينة الحاويات رينا (WAM ريبيكا مانسيل)

مسابقة بناء السفن

إلى جانب النماذج والقصص الخلفية المصاحبة لها، يقدم Brickwrecks عناصر تفاعلية ومعروضات الوسائط المتعددة التي تستكشف علم الآثار البحري واستكشاف حطام السفن وتأثيرها البيئي. 

ندعو الزوار من جميع الأعمار لتجربة مختلف التقنيات الأثرية ومعرفة المزيد عن أحدث التقنيات المستخدمة في الاكتشافات تحت الماء.

وسيتم تشجيعهم أيضًا على بناء إبداعاتهم الخاصة من مكعبات ليغو المستوحاة من حطام السفن المعروضة، وسيتم إدراج الجهود التي تعتبر الأفضل في المعرض الأوسع.

تتضمن هذه المسابقة، التي تقدم جوائز عبارة عن قطع ليغو وتذاكر لبناء السفن، ثلاث فئات عمرية؛ 8 سنوات وما دون، و9-17 سنة، و18 سنة فما فوق، ويتم إطلاقها في "اليوم العالمي لليغو" يوم الثلاثاء 28 يناير.

إنّ حطام الطوب العرض متضمن مع تذاكر الدخول السنوية إلى حوض بناء السفن التاريخي في تشاتام. يبلغ سعر هذه التذاكر 28.50 جنيهًا إسترلينيًا (عبر الإنترنت) و18 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال (تبلغ تكلفة التذاكر العائلية 77 جنيهًا إسترلينيًا). 

أيضا على ديفرنيت: حوض بناء السفن التاريخي في تشاتام يستضيف سفينة صاحبة الجلالة لا يقهر معرض, تكمل "صوفي" تحدي "ليغو الماء البارد"., غواصو الليغو يحكمون عالم أندرباث ووتر

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #غوص #غوص_سكوبي #غواص_سكوبي كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

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تقرير دامغ عن سلطات البحر الأحمر #غوص #بودكاست #أخبار

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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@فريدر1
#AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزون؟ شكرًا!
#الغوص #الغوص #الغوص

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