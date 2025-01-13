أحدث عمليات الغوص لاكتشاف حطام السفن تثير تساؤلات

اكتشف علماء الآثار البحرية حطام سفينتين حديديتين يعود تاريخهما إلى القرن التاسع عشر بالقرب من مدينة الجديدة في المغرب، بحسب تقرير صادر عن المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول التراث المغمور بالمياه في البلاد.

تقع إحدى السفينتين بالقرب من شاطئ المدينة، وتقع الأخرى بالقرب من مدخل مينائها القديم. كان هذا الميناء أحد أهم الموانئ التجارية المغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، على الرغم من صعوبة مدخله، حيث يفتقر إلى كاسرات الأمواج لتهدئة مياه المحيط الأطلسي الهائجة.

تشمل السفن التي تم توثيق غرقها أثناء محاولتها عبور المدخل ما يلي: ألسين، لامازون، لو ماروك، لا مارن لو بابين، والآن بدأت مهمة تحديد هوية الحطام.

غواص على أحد الحطام

يعد مركز الأبحاث جزءًا من وزارة الشباب والثقافة والاتصال، التي تعمل على استكشاف وتوثيق التراث المغمور بالمياه في المغرب.

لوحة العرض العثمانية

في هذه الأثناء، تم اكتشاف ما يعتقد أنه حطام سفينة عثمانية من حقبة الحرب العالمية الأولى قبالة سواحل بلدة أكجاكوكا التركية على البحر الأسود، والتي تقع في مقاطعة دوزجي شرقي إسطنبول.

أبلغ أحد صيادي الرمح عن وصوله إلى الموقع في ربيع عام 2024. وعرض صورًا التقطها باستخدام الكاميرا المثبتة على بندقية الرمح للخبراء في جامعة دوزجي، الذي قام لاحقًا بتنظيم سلسلة من الغطسات في الموقع.

وأفادوا الآن أن بناء السفينة التي يبلغ طولها ما بين 50 و60 مترًا و"الذخيرة الشبيهة بالطوربيد" التي وجدت على متنها تشير إلى أنها كانت سفينة حربية من فترة الحرب العالمية الأولى.

ثلاث سفن عثمانية، بزم عالم، ميثات باشا بحر أحمراختفت السفينة الحربية "إم إس إس" أثناء مهمة توصيل الإمدادات العاجلة للقوات المشاركة في معركة ساريكاميش في نوفمبر/تشرين الثاني 1914، ويقوم الباحثون بالتحقيق في إمكانية أن يكون الحطام إحدى تلك السفن.

القوات في معركة ساريكاميش

وتعرضت السفينة لأضرار جسيمة، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك ناجما عن انفجار أو أمواج عاتية.

الفريق يحتاج إلى إذن من تركيا وزارة الثقافة والسياحة وتهدف البعثة إلى التنقيب عن الحطام، لكنها تأمل في تنفيذ مشروع مسح شامل بينما يقوم المؤرخون العسكريون بتحليل الذخائر والعناصر الأخرى الموجودة في موقع الحطام.

طريق التجارة الشرقي

في أرخبيل لاكشادويب غرب الهند في بحر العرب، عثر غواصون من نادي يدعى براناديفز على ما يعتقدون أنه قد يكون حطام سفينة أوروبية مسلحة يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر أو الثامن عشر.

وكان الغواصون يستكشفون مياه البحيرة الضحلة (5 أمتار) بحثًا عن الحياة البحرية بالقرب من جزيرة كالبيني عندما عثروا على الحطام في 4 يناير.

كالبيني في لاكشادويب (شاجيل كانور)

تقع السفينة، التي تضم مدفعًا ومرساة، إلى الغرب من الجزيرة. وقد تواصل الغواصون مع خبراء في وزارة العلوم والتكنولوجيا، الذين توقعوا، استنادًا إلى حجم الحطام، الذي قُدِّر مرة أخرى بنحو 50-60 مترًا، وبنيته المصنوعة من الحديد أو الحديد/الخشب، أنها قد تكون سفينة حربية برتغالية أو هولندية أو بريطانية. وسيكون هذا أول اكتشاف من نوعه في المنطقة.

شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر تنافس الدول الأوروبية على السيطرة على طرق التجارة بين الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. وتخطط مجموعة الغوص لحماية الموقع حتى يتمكن علماء الآثار البحرية من إجراء تحقيق شامل.

رفع مازارون الثاني أخيرًا

نسخة طبق الأصل من مازارون الثاني (نانوسانشيز)

أخيرًا، اكتملت أعمال نقل حطام سفينة فينيقية قديمة إلى الشاطئ قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا. أعلن لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، كما ورد في ديفرنت.

أُطلق على القارب الذي يبلغ طوله 8 أمتار اسم مازارون الثاني لأنه غرق بالقرب من مدينة مازارون الحالية منذ 2,600 عام. وعلى مدى قرون من الزمان، ظلت السفينة، التي كانت تحمل شحنة من سبائك الرصاص، محفوظة تحت غطاء من الرمال.

منذ اكتشافها في المياه على عمق 2 متر بالقرب من شاطئ بلايا دي لا إيسلا في عام 1994، تم تغليفها بشكل مصطنع تحت الماء لحمايتها، وتمت دراستها وتكرارها على نطاق واسع.

ومع ذلك، نظرًا لخطر العواصف والتنمية الساحلية، فقد تقرر في النهاية أنه سيكون من الأكثر أمانًا نقل البقايا إلى الشاطئ للحفظ والتحليل. وقد قاد المشروع غواصون أثريون من جامعة فالنسيا.

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