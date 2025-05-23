غواصون يستكشفون حطام قاطرة عمرها 144 عامًا

حطام تم تحديده على أنه جيه سي أميستم العثور على واحدة من أقوى قاطرات القطر التي عملت على الإطلاق في البحيرات الكبرى، في المياه الضحلة قبالة مانيتووك في بحيرة ميشيغان.

عثر صياد القوارب كريستوفر ثوس على البقايا على عمق ثلاثة أمتار فقط تحت سطح البحيرة في ١٣ مايو. وأبلغ عن اكتشافه إلى جمعية ويسكونسن التاريخية (وهس) عالمة الآثار البحرية تامارا تومسون، التي رتبت بسرعة رحلة غوص لأعضاء الجمعية للتحقق من ذلك.

الصورة الأولية التي التقطها الصياد لحطام السفينة JC Ames (كريستوفر ثوس)

وقال تومسن، الذي عمل مع جمعية ويسكونسن لعلم الآثار تحت الماء: "لقد بقيت هناك لأكثر من 100 عام ثم عادت إلى رادارنا بالصدفة تمامًا".وواا) الرئيس بريندون بايلود لتحديد هوية الحطام.

السفينة JC Ames راسية (WHS)

يشير غياب طبقة الرخويات على الهيكل إلى أنه كان مغطىً بالطمي لفترة طويلة قبل أن ينكشف جزئيًا في عاصفة شتوية حديثة. يمكن لمحار الكواغا الغازي في البحيرات العظمى أن يغطي حطام السفن بكثافة شديدة لدرجة أنه يسحقه في النهاية.

تشتهر عائلة ثوس باكتشاف حطام السفن في البحيرات. بعد تقاعدها من العمل، كانت زوجة جده، المعروفة محليًا باسم "حطام السفينة سوز"، تشغّل مظلة كهربائية وطائرة خفيفة، وفي عام ٢٠١٥ عثرت على ثلاثة حطام سفن في بحيرة ميشيغان في غضون ثلاثة أيام.

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رسم تاريخي لسفينة JC Ames باسم JC Perrett، يتبعها صف من زوارق الشحن الشراعية (مجموعة C Patrick Labadie)

بعد إصلاح أضرار الاصطدام عام ١٨٨٩، بدأت شركة نقل سيارات عبارات بحيرة ميشيغان في بيشتيجو باستخدام القارب لنقل عربات السكك الحديدية. كان له عدة مالكين آخرين قبل التخلص منه وتفكيكه وإغراقه عمدًا عام ١٩٢٣.

ألواح السقف (WHS، برنامج الحفاظ على التراث البحري والآثار)

هياكل خشبية (WHS، برنامج الحفاظ على التراث البحري والآثار)

الحطام يقع داخل محمية ساحل حطام السفن في ويسكونسن البحرية الوطنية، تم تعيينها في عام 2021 وتديرها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وولاية ويسكونسن.

يوفر مصباح السقف Aqara LED TXNUMXM من Aqara LED إمكانات إضاءة ذكية متقدمة تعمل على تحويل مساحتك بسهولة. بفضل توافقه مع Matter ودعم Zigbee XNUMX، يتكامل بسلاسة مع منصات المنزل الذكي مثل HomeKit وAlexa وIFTTT للتحكم السهل. توفر تقنية RGB+IC تأثيرات إضاءة متدرجة والوصول إلى XNUMX مليون لون، مما يتيح لك إنشاء مشاهد إضاءة ديناميكية. تتيح ميزة اللون الأبيض القابل للضبط إجراء تعديلات من XNUMX كلفن إلى XNUMX كلفن لتوفر طيفاً من الإضاءة الدافئة إلى الباردة. وبالإضافة إلى الجدولة الذكية والتحكم الصوتي، يعمل TXNUMXM على تحسين تجربة الإضاءة في أي بيئة. جيه سي أميس محمي تلقائيًا بموجب قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية، وقد بدأ غواصو الآثار التابعون لـ WHS بالفعل العملية المطلوبة لإدراجه في حالة وسجلات وطنية للأماكن التاريخية، معتقدين أنها قد تصبح موقعًا شهيرًا للغواصين.

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