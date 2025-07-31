حطام سفينة كينت المحمي "الحلقة المفقودة"

مسح غوص للسفينة الحربية الإنجليزية في القرن الثامن عشر نورثمبيرلاند كشفت دراسة حديثة أن بعض المعالم مثل أسطحها الخشبية، والصناديق التي تحتوي على كرات البنادق، والحبال الملفوفة، نجت بشكل "رائع" - بفضل تغطيتها بالرواسب لمدة 320 عامًا تحت الماء قبالة ساحل كينت.

تم إجراء الغطسات، وهي الأولى منذ عامين، بواسطة المرخص دان باسكوي والمقاول MSDS Marine في يوليو 2024 ولكن يتم الآن مشاركة النتائج للترويج لفيلم وثائقي جديد عن السفينة.

مسامير الأشجار المستخدمة لتثبيت الألواح الخشبية (علم الآثار باسكوي)

ال نورثمبيرلاند لقد كان موقع حطام محميًا منذ عام 1981، حيث يخضع الغوص لسلطة إنجلترا التاريخية (HE)، التي وضعته على سجل التراث المعرض للخطر في 2017.

تم بناء السفينة الحربية من الدرجة الثالثة التي تحتوي على 70 مدفعًا في بريستول عام 1679 كجزء من تجديد صمويل بيبس للبحرية الإنجليزية، ولكنها غرقت أثناء العاصفة الكبرى في 26 نوفمبر 1703 على رمال جودوين.

لقد فقدت مع ثلاث سفن حربية أخرى، ترميم قلعة ستيرلنغ والمفقودين حتى الآن مريم العذراءمن أسطول آخر ملوك ستيوارت، الملكة آن.

جزء من عربة مدفع وغواص ينظر إلى فوهة مدفع (آثار باسكوي)

غواص عند فوهة البندقية (مايكل بيتس / هيستوري هيت)

مخاطرة عالية

وعلى الرغم من الحالة الجيدة بشكل مدهش للمواد العضوية على الحطام، فإن الرمال المتحركة والتيارات القوية والكائنات البحرية التي تتغذى على الخشب تضع الموقع في خطر كبير من التدهور، كما يقول HE.

وتغطي بقايا السفينة مساحة كبيرة على أعماق تتراوح بين 15 و20 متراً، وهي مبنية من الخرسانة بشكل كبير، ولكن المزيد من هيكل هيكلها الواسع أصبح ينكشف يوماً بعد يوم، مما دفع قائد فريق البحرية في HE بول جيفري إلى وصف عمل الحراس بأنه "سباق مع الزمن".

ال نورثمبيرلاند يُعتقد أنها مُلقاة على جانبها الأيسر. بقي من ألواح وإطار سطح السفينة أكثر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، وهناك أدلة على وجود أسطح متعددة. لا يزال أحد الصناديق مغلقًا، ومحتوياته غير معروفة.

صندوق خشبي مكشوف من الخرسانة يظهر من موقع الحطام (MSDS Marine)

ملفوفة محفوظة جيدًا من حبل مثبت على سطح السفينة (MSDS Marine)

تم التأكد من وجود سبعة مدافع حديدية في الطرف الجنوبي الشرقي من موقع الحطام، وستة أخرى في الشمال. كما عُثر على جزء من عربة مدفع خشبية، وسيوف، وبنادق، ومراجل نحاسية.

غواص ينظر إلى الأسلحة في الموقع (علم الآثار في باسكوي)

مرجل نحاسي على أحد جانبي كتلة كبيرة من الخرسانة (آثار باسكوي)

لحظة محورية

"إن نورثمبيرلاند يقول باسكوي، عالم الآثار البحرية المرخص، والمتخصص في حطام سفن البحرية الملكية: "تتمتع هذه السفينة بإمكانية أن تكون من أفضل السفن الحربية الخشبية المحفوظة في المملكة المتحدة. ومع ذلك، فبوجودها على عمق 20 مترًا تحت الماء وعلى بُعد تسعة أميال من الشاطئ، فهي بعيدة عن أنظار معظم الناس".

قارب الغوص (مايكل بيتس / هيستوري هيت)

دان باسكوي (يسار) مع دان سنو على متن القارب المتجه إلى الموقع (تاريخ هيت)

"نورثمبرلاند هي القادم "الحلقة المفقودة"، كما يقول سنو. "تم بناؤها في منتصف المسافة تقريبًا بين ماري روز و HMS فوزيمكن لهذا الحطام أن يملأ تفاصيل مهمة عن بناء السفن والحياة في البحر في تلك اللحظة المحورية في تاريخنا.

"لدينا ال ماري روز"كبسولة الزمن تيودور" - حسنًا، إليكم كبسولة الزمن ستيوارت لتجلس بجانبها." حطام سفينة! نورثمبرلاند والعاصفة الكبرى سيتم بث الفيلم الليلة (31 يوليو) لمشتركي History Hit (7.99 جنيه إسترليني شهريًا ولكن مع فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا) وسيتم توزيعه على نطاق أوسع في وقت لاحق.

حطام سفينة! نورثمبرلاند والعاصفة الكبرى (ضربة تاريخية)

وقد تشمل الأعمال المستقبلية في موقع الحطام أخذ عينات شجرية للتعرف على المزيد حول بناء السفينة والمساعدة في تأكيد هويتها.

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