مجلة الاشتراكات
إزالة الإعلانات مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا
تسجيل الدخول

حطام سفينة كينت المحمي "الحلقة المفقودة"

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
غواص يفحص صندوقًا خشبيًا (MSDS Marine)
غواص يفحص صندوقًا خشبيًا (MSDS Marine)

مسح غوص للسفينة الحربية الإنجليزية في القرن الثامن عشر نورثمبيرلاند كشفت دراسة حديثة أن بعض المعالم مثل أسطحها الخشبية، والصناديق التي تحتوي على كرات البنادق، والحبال الملفوفة، نجت بشكل "رائع" - بفضل تغطيتها بالرواسب لمدة 320 عامًا تحت الماء قبالة ساحل كينت.

تم إجراء الغطسات، وهي الأولى منذ عامين، بواسطة المرخص دان باسكوي والمقاول MSDS Marine في يوليو 2024 ولكن يتم الآن مشاركة النتائج للترويج لفيلم وثائقي جديد عن السفينة.

مسامير خشبية استُخدمت لتثبيت الألواح الخشبية على حطام السفينة (علم الآثار في باسكوي)
مسامير الأشجار المستخدمة لتثبيت الألواح الخشبية (علم الآثار باسكوي)

ال نورثمبيرلاند لقد كان موقع حطام محميًا منذ عام 1981، حيث يخضع الغوص لسلطة إنجلترا التاريخية (HE)، التي وضعته على سجل التراث المعرض للخطر في 2017.

تم بناء السفينة الحربية من الدرجة الثالثة التي تحتوي على 70 مدفعًا في بريستول عام 1679 كجزء من تجديد صمويل بيبس للبحرية الإنجليزية، ولكنها غرقت أثناء العاصفة الكبرى في 26 نوفمبر 1703 على رمال جودوين.

لقد فقدت مع ثلاث سفن حربية أخرى، ترميم قلعة ستيرلنغ والمفقودين حتى الآن مريم العذراءمن أسطول آخر ملوك ستيوارت، الملكة آن.

جزء من عربة مدفع وغواص ينظر إلى فوهة مدفع (علم الآثار في باسكوي)
جزء من عربة مدفع وغواص ينظر إلى فوهة مدفع (آثار باسكوي)
غواص عند فوهة البندقية (مايكل بيتس / هيستوري هيت)
غواص عند فوهة البندقية (مايكل بيتس / هيستوري هيت)

مخاطرة عالية

وعلى الرغم من الحالة الجيدة بشكل مدهش للمواد العضوية على الحطام، فإن الرمال المتحركة والتيارات القوية والكائنات البحرية التي تتغذى على الخشب تضع الموقع في خطر كبير من التدهور، كما يقول HE.

وتغطي بقايا السفينة مساحة كبيرة على أعماق تتراوح بين 15 و20 متراً، وهي مبنية من الخرسانة بشكل كبير، ولكن المزيد من هيكل هيكلها الواسع أصبح ينكشف يوماً بعد يوم، مما دفع قائد فريق البحرية في HE بول جيفري إلى وصف عمل الحراس بأنه "سباق مع الزمن".

ال نورثمبيرلاند يُعتقد أنها مُلقاة على جانبها الأيسر. بقي من ألواح وإطار سطح السفينة أكثر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، وهناك أدلة على وجود أسطح متعددة. لا يزال أحد الصناديق مغلقًا، ومحتوياته غير معروفة. 

صندوق خشبي مكشوف من الخرسانة يظهر من موقع الحطام (MSDS Marine)
صندوق خشبي مكشوف من الخرسانة يظهر من موقع الحطام (MSDS Marine)
ملفوفة محفوظة جيدًا من حبل مثبت على سطح السفينة (MSDS Marine)
ملفوفة محفوظة جيدًا من حبل مثبت على سطح السفينة (MSDS Marine)

تم التأكد من وجود سبعة مدافع حديدية في الطرف الجنوبي الشرقي من موقع الحطام، وستة أخرى في الشمال. كما عُثر على جزء من عربة مدفع خشبية، وسيوف، وبنادق، ومراجل نحاسية.

غواص ينظر إلى الأسلحة في الموقع (علم الآثار في باسكوي)
غواص ينظر إلى الأسلحة في الموقع (علم الآثار في باسكوي)
مرجل نحاسي على الجانب الشرقي من كتلة كبيرة (آثار باسكوي)
مرجل نحاسي على أحد جانبي كتلة كبيرة من الخرسانة (آثار باسكوي)

لحظة محورية

"إن نورثمبيرلاند يقول باسكوي، عالم الآثار البحرية المرخص، والمتخصص في حطام سفن البحرية الملكية: "تتمتع هذه السفينة بإمكانية أن تكون من أفضل السفن الحربية الخشبية المحفوظة في المملكة المتحدة. ومع ذلك، فبوجودها على عمق 20 مترًا تحت الماء وعلى بُعد تسعة أميال من الشاطئ، فهي بعيدة عن أنظار معظم الناس". 

قارب الغوص (مايكل بيتس / هيستوري هيت)
قارب الغوص (مايكل بيتس / هيستوري هيت)
دان باسكوي (يسار) مع دان سنو على متن القارب المتجه إلى الموقع (تاريخ هيت)
دان باسكوي (يسار) مع دان سنو على متن القارب المتجه إلى الموقع (تاريخ هيت)

"نورثمبرلاند هي القادم "الحلقة المفقودة"، كما يقول سنو. "تم بناؤها في منتصف المسافة تقريبًا بين ماري روز و HMS فوزيمكن لهذا الحطام أن يملأ تفاصيل مهمة عن بناء السفن والحياة في البحر في تلك اللحظة المحورية في تاريخنا. 

"لدينا ال ماري روز"كبسولة الزمن تيودور" - حسنًا، إليكم كبسولة الزمن ستيوارت لتجلس بجانبها." حطام سفينة! نورثمبرلاند والعاصفة الكبرى سيتم بث الفيلم الليلة (31 يوليو) لمشتركي History Hit (7.99 جنيه إسترليني شهريًا ولكن مع فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا) وسيتم توزيعه على نطاق أوسع في وقت لاحق. 

حطام سفينة! نورثمبرلاند والعاصفة الكبرى (ضربة تاريخية)

وقد تشمل الأعمال المستقبلية في موقع الحطام أخذ عينات شجرية للتعرف على المزيد حول بناء السفينة والمساعدة في تأكيد هويتها.

أيضا على ديفرنيت: سبوتليت: مواقع حطام السفن التاريخية في إنجلترا, غواصو لندن يكتشفون مدفعًا برونزيًا من خمسينيات القرن السابع عشر, غواصو حطام السفن المتطوعون "أبطال مجهولون" - ولكن هناك حاجة إلى دماء جديدة, غواصون يعثرون على الدفة التي أغرقت السفينة الحربية HMS INVINCIBLE

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
رابط موقع الويب التابع لـ SEAC: https://divernet.com/go/seac-homepage يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والتلميحات والنصائح وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريق الغوص الخاص بنا واحصل على خصم 1% على اشتراكك تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=0 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com =============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T1e64UkNqC2 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck38t86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh4OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi71RP0Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk7dB4AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB8pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF4LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu7EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F5MfATRd6Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y48wIOKde1 ===================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، من وجهات سفر غوص رائعة ومراجعات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=XNUMX
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLjhsZjY0Zm9kOU9r

بدلة الغوص SEAC Sense #Unboxing #Review

يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLmxJbDJJZmlwb21F

الصدق بشأن إمدادات الهواء الخاصة بك هو المفتاح

إهمال معدات الغوص ليس مجرد إهمال، بل هو خطر. إليك ما قد يحدث عند إهمال معداتك. #معدات_الغوص #سلامة_الغوص #فحص_المعدات تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشركاء التابعين للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريق الغوص الخاص بنا واحصل على خصم 1% على اشتراكك تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=0 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com =============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T1e64UkNqC2 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck38t86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh4OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi71RP0Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk7dB4AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB8pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF4LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu7EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F5MfATRd6Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y48wIOKde1 ===================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، من وجهات سفر غوص رائعة ومراجعات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=XNUMX
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLjgta1VqTmtIOTJJ

تعامل مع معداتك بشكل صحيح - أو ستندم على ذلك لاحقًا

اشترك!

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.
اشترك!
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
تيم: مراجعة: الغوص في الظلام يضع معايير جديدة لأفلام وثائقية عن الغوص
تيم بيري: لماذا يجب على محترفي الغوص الحذر من CESAs
بيرس ماكغينيس: ثلاثة غواصين يفقدون الوعي في وقت واحد في كوريا
فريد أ.: أفضل حقائب الغوص لرحلات الغوص في عام 2025
فريد أ.: أفضل منظمات الغوص في عام 2025
أخبار حديثة
حطام سفينة كينت المحمي "الحلقة المفقودة" حطام سفينة كينت المحمي "الحلقة المفقودة"
مغامرات المستكشف - حماية الشعاب المرجانية، غوصة تلو الأخرى مغامرات المستكشف - حماية الشعاب المرجانية، غوصة تلو الأخرى
دليل المسافرين لحماية بحار وشعاب صباح المرجانية دليل المسافرين لحماية بحار وشعاب صباح المرجانية
تم رصد سمكة قرش ملاك قبالة سواحل غرب ويلز تم رصد سمكة قرش ملاك قبالة سواحل غرب ويلز
مرشد الغوص في حالة حرجة بعد حادثة مروحة القارب مرشد الغوص في حالة حرجة بعد حادثة مروحة القارب
كورنوال تدخل في روح الأسبوع البحري الوطني كورنوال تدخل في روح الأسبوع البحري الوطني
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
Copyright 2025  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
اشتراكات الهدايا
اشترك مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا