هل هذه طائرة إيرهارت؟ لا، إنها صخرة

تبين في وقت سابق من هذا العام أن ما كان يشتبه في أنه حطام الطائرة التي كانت مملوكة لرائد الطيران المفقود في ثلاثينيات القرن العشرين أميليا إيرهارت، لم يكن أكثر من تشكيل صخري طبيعي.

في بداية شهر فبراير، ديفرنت وأفادت تقارير أن فريقًا أمريكيًا عثر على ما اعتقدوا أنه طائرة لوكهيد إليكترا 10E التابعة لإيرهارت في وسط المحيط الهادئ، لإنتاج صورة سونار من عمق حوالي 5 كم.

لكن بعد مرور أحد عشر شهرًا، أدى التوضيح الاصطناعي للصورة إلى خيبة أمل لفريق شركة الروبوتات البحرية الأمريكية رؤية أعماق البحار (DSV).

صورة السونار كما ظهرت في الأصل (Deep Sea Vision / AFP)

لقد أجروا بحثًا شاملاً، مؤخرًا إلى الغرب من جزيرة هاولاند، على أمل حل أحد ألغاز القرن العشرين الدائمة.

كانت هاولاند، الواقعة في منتصف الطريق بين أستراليا وهاواي، هي وجهة إيرهات عندما انطلقت من لاي، غينيا الجديدة، في واحدة من محطاتها الأخيرة في محاولتها عام 1937 لتصبح أول امرأة تطير حول العالم.

أميليا ايرهارت مع طائرتها (رؤية أعماق البحار)

برفقة الملاح فريد نونان، انطلقت إيرهارت من كاليفورنيا قبل ستة أسابيع. إحدى النظريات العديدة حول مصير الثنائي هي أن الوقود نفد منهما في الرحلة التي تبلغ 4,000 كيلومتر بسبب خطأ في خط التاريخ، واضطرا إلى التخلص من الطائرة قبل الوصول إلى هاولاند.

من سفينة الأبحاث مساح في الخارجوقد استخدم فريق DSV مركبة Kongsberg Discovery HUGIN 6000 AUV المعدلة بنظام مسح السونار ذو الفتحة الاصطناعية لالتقاط الصورة الغامضة.

أعضاء فريق DSV مع AUV (رؤية أعماق البحار)

وبينما كان الشكل الخارجي يشبه الطائرة، واتفق خبراء الطيران على أن الطائرة المفقودة ربما تكون طائرة إلكترا، لأن الصورة كانت غير واضحة للغاية، لذا كان لابد من قضاء بعض الوقت في توضيحها. ويقول فريق DSV إنه بعد مسح ما يقرب من 20,000 ألف كيلومتر مربع من المحيط، يواصلون البحث عن الطائرة.

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