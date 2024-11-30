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هل هذه طائرة إيرهارت؟ لا، إنها صخرة

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الصورة الجديدة الواضحة (Deep Sea Vision/AFP)
الصورة الجديدة الواضحة (Deep Sea Vision/AFP)

تبين في وقت سابق من هذا العام أن ما كان يشتبه في أنه حطام الطائرة التي كانت مملوكة لرائد الطيران المفقود في ثلاثينيات القرن العشرين أميليا إيرهارت، لم يكن أكثر من تشكيل صخري طبيعي.

في بداية شهر فبراير، ديفرنت وأفادت تقارير أن فريقًا أمريكيًا عثر على ما اعتقدوا أنه طائرة لوكهيد إليكترا 10E التابعة لإيرهارت في وسط المحيط الهادئ، لإنتاج صورة سونار من عمق حوالي 5 كم.

لكن بعد مرور أحد عشر شهرًا، أدى التوضيح الاصطناعي للصورة إلى خيبة أمل لفريق شركة الروبوتات البحرية الأمريكية رؤية أعماق البحار (DSV).

صورة السونار لما يشتبه في أنه حطام طائرة أميليا إيرهارت (Deep Sea Vision)
صورة السونار كما ظهرت في الأصل (Deep Sea Vision / AFP)

لقد أجروا بحثًا شاملاً، مؤخرًا إلى الغرب من جزيرة هاولاند، على أمل حل أحد ألغاز القرن العشرين الدائمة.

كانت هاولاند، الواقعة في منتصف الطريق بين أستراليا وهاواي، هي وجهة إيرهات عندما انطلقت من لاي، غينيا الجديدة، في واحدة من محطاتها الأخيرة في محاولتها عام 1937 لتصبح أول امرأة تطير حول العالم. 

أميليا ايرهارت مع طائرتها (رؤية أعماق البحار)
أميليا ايرهارت مع طائرتها (رؤية أعماق البحار)

برفقة الملاح فريد نونان، انطلقت إيرهارت من كاليفورنيا قبل ستة أسابيع. إحدى النظريات العديدة حول مصير الثنائي هي أن الوقود نفد منهما في الرحلة التي تبلغ 4,000 كيلومتر بسبب خطأ في خط التاريخ، واضطرا إلى التخلص من الطائرة قبل الوصول إلى هاولاند.

من سفينة الأبحاث مساح في الخارجوقد استخدم فريق DSV مركبة Kongsberg Discovery HUGIN 6000 AUV المعدلة بنظام مسح السونار ذو الفتحة الاصطناعية لالتقاط الصورة الغامضة.

أعضاء فريق DSV مع AUV (رؤية أعماق البحار)
أعضاء فريق DSV مع AUV (رؤية أعماق البحار)

وبينما كان الشكل الخارجي يشبه الطائرة، واتفق خبراء الطيران على أن الطائرة المفقودة ربما تكون طائرة إلكترا، لأن الصورة كانت غير واضحة للغاية، لذا كان لابد من قضاء بعض الوقت في توضيحها. ويقول فريق DSV إنه بعد مسح ما يقرب من 20,000 ألف كيلومتر مربع من المحيط، يواصلون البحث عن الطائرة.

أيضا على ديفرنيت: عمق 5 كيلومترات: هل هذه طائرة إيرهارت المفقودة من طراز إلكترا؟, بالارد يخرج لحل لغز إيرهارت, يحدد الغواصون موقع "مسبقًا" لغواصة Defender 1906  

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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