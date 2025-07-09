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العثور على قوس سفينة حربية أيقونية من الحرب العالمية الثانية في جزر سليمان

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يو إس إس نيو أورليانز في ديسمبر 1942 بعد تعرضها لأضرار بالغة في معركة تاسافرونجا (البحرية الأمريكية)
يو إس إس نيو أورليانز في ديسمبر 1942 بعد تعرضها لأضرار بالغة في معركة تاسافرونجا (البحرية الأمريكية)

قوس السفينة الحربية الأمريكية نيو أورليانز تم تفجيرها بواسطة طوربيد ياباني في جزر سليمان في 30 نوفمبر 1942 - ومع ذلك، تم إصلاحها بجذوع جوز الهند، ولم تتمكن الطرادات الثقيلة من العودة إلى الولايات المتحدة فحسب، بل واصلت أيضًا المشاركة في معارك بارزة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. 

ظل مكان تواجد الجزء الأمامي من السفينة الذي يبلغ طوله 46 مترًا غير معروف حتى أيام قليلة مضت، عندما تمكن فريق بقيادة روبرت بالارد ومؤسسة استكشاف المحيطات التابعة له من تحديد موقع الحطام الشهير في أعماق مضيق آيرون بوتوم والتقاط صور له. 

(نوتيلوس لايف / صندوق استكشاف المحيطات)
(نوتيلوس لايف، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي / صندوق استكشاف المحيطات)
(نوتيلوس لايف / صندوق استكشاف المحيطات)
(نوتيلوس لايف، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي / صندوق استكشاف المحيطات)
(نوتيلوس لايف / صندوق استكشاف المحيطات)
(نوتيلوس لايف، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي / صندوق استكشاف المحيطات)

وقد حدث الاختراق في 6 يوليو/تموز عندما تمكن الفريق الموجود على متن سفينة استكشاف المحيطات التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي من الوصول إلى هناك. النوتر البحار حيوان تم نشر المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد للتحقيق في علامة تم العثور عليها أثناء عمليات رسم خرائط قاع البحر التي تم تنفيذها من سفينة السطح غير المأهولة التابعة لجامعة نيو هامبشاير دريكس

كان الشذوذ صغيرًا جدًا بحيث لا يُعتبر حطام سفينة، ولكنه لم يبدُ طبيعيًا. أمضى الفريق أربع ساعات في تصوير موقع الحطام، الذي يقع على عمق 675 مترًا. انضم علماء الآثار على متن السفينة إلى خبراء من الدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، لفحص اللقطات المُبثّة مباشرةً معًا.

تمكنوا من تمييز تفاصيل كافية من هيكل السفينة، بما في ذلك بقع طلاء متبقية ومرساة محفور عليها عبارة "حوض السفن البحرية"، مما مكّنهم من تحديد هويتها بدقة. ولم يُعثر على البرج الأمامي المفقود مع مقدمة السفينة.

(نوتيلوس لايف / صندوق استكشاف المحيطات)
(نوتيلوس لايف، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي / صندوق استكشاف المحيطات)
أجزاء من حطام السفينة يو إس إس نيو أورليانز (نوتيلوس لايف / صندوق استكشاف المحيطات)
(نوتيلوس لايف، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي / صندوق استكشاف المحيطات)

17 نجمة معركة

مع 17 نجمة معركة، نيو أورليانز (CL/CA-32) كانت واحدة من أكثر السفن التابعة للبحرية الأمريكية حصولاً على الأوسمة في الحرب العالمية الثانية، وكان طاقمها من بين أكثر الأفراد حصولاً على الأوسمة.

قيادة البحرية الأمريكية نيو أورليانزبلغ طول الطراد من الفئة 179 مترًا. مُجهزة بدرع رقيق، لكنها صُنفت طرادًا ثقيلًا بفضل مدافعها مقاس 8 بوصات، وقد بُنيت في بروكلين وأُطلقت عام 1933.

ال نيو أورليانز كانت قد شهدت بالفعل معارك في بحر المرجان، وميدواي، وجزر سليمان الشرقية، عندما اصطدمت أثناء معركة تاسافارونجا بمسار طوربيد ياباني من طراز لونج لانس. 

أدى ذلك إلى تفجير مخازنها الأمامية وخزانات الوقود، مما أدى إلى تمزيق الجزء الأمامي بأكمله. تأرجحت مقدمة السفينة المقطوعة حول الجانب الأيسر، محدثةً عدة ثقوب في الهيكل قبل أن تغرق في المؤخرة، مما أدى إلى إتلاف المروحة الداخلية اليسرى. 

لقي أكثر من 180 من أصل 1,183 من أفراد الطاقم حتفهم جراء هذا الدمار. وظلّ رجال آخرون في مواقعهم عندما بدأت السفينة تغرق، وتمكنوا من توجيه السفينة إلى ميناء تولاجي القريب، على الرغم من وفاة ثلاثة آخرين في هذه العملية. 

نيو أورلينز مع مقدمة مفقودة تحت شبكة تمويه في تولاجي تخضع لإصلاحات ميدانية (البحرية الأمريكية)
نيو أورليانز تحت شبكة تمويه في تولاجي تخضع لإصلاحات ميدانية (البحرية الأمريكية)

باستخدام جذوع أشجار جوز الهند، تمكن الناجون من صنع نيو أورليانز كانت صالحة للإبحار بما يكفي لإبحارها - في الاتجاه المعاكس - إلى سيدني، أستراليا. هناك، استُبدلت المروحة وركّبت مقدمة مؤقتة قبل أن تبحر، في الاتجاه المعاكس أيضًا، إلى حوض بيوجيت ساوند البحري.

يو إس إس نيو أورليانز في بوجيت ساوند بعد الإصلاحات في عام 1943 (البحرية الأمريكية)
يو إس إس نيو أورليانز في بوغيت ساوند، بعد الإصلاحات في عام 1943 (البحرية الأمريكية)

مع تركيب قوس جديد وبرج أمامي جديد، أصبحت السفينة يو إس إس نيو أورليانز عاد إلى العمل في أكتوبر 1943 وشهد القتال في جزيرة ويك وجزر مارشال وكارولين ومعركة خليج ليتي، فضلاً عن المشاركة في غزوات أوكيناوا والفلبين. 

كانت في خليج سوبيك عندما توقفت الأعمال العدائية في عام 1945، وتم إخراجها من الخدمة في عام 1947 وتم تفكيكها في عام 1959.

فيديو يوتيوب

"بكل حق، كان من المفترض أن تغرق هذه السفينة، ولكن بفضل الجهود البطولية التي بذلها طاقمها للسيطرة على الأضرار، تمكنت يو إس إس نيو أورليانز "أصبحت هذه السفينة واحدة من أكثر السفن الحربية الأمريكية التي تعرضت لأضرار بالغة في الحرب العالمية الثانية حتى نجت بالفعل"، علق صامويل جيه كوكس، مدير قيادة التاريخ والتراث البحري الأمريكي (NHHC)، والتي دعمت أيضًا الحملة.

قال: "إن العثور على مقدمة هذه السفينة فرصةٌ لإحياء ذكرى تضحيات هذا الطاقم الشجاع، حتى في إحدى أسوأ الليالي في تاريخ البحرية الأمريكية". ومن المقرر أن تستمر رحلة آيرون بوتوم ساوند حتى 23 يوليو.

مركز الإمبراطور الجديد

ليس أن الزوار سوف يكونون قادرين على زيارة نيو أورليانز القوس، ولكن يحدث ذلك الغواصون الإمبراطور افتتحت مؤخرًا مركزًا للغوص في جزر سليمان، لذا سيكونون قادرين على استكشاف مواقع حطام السفن الضحلة في Iron Bottom Sound.

يكمل Emperor Divers Honiara رحلات القوارب الشراعية التي تتخذ من جزر سليمان مقراً لها منذ فترة طويلة الإمبراطور بيلكيكي، ويوفر مرافق للغواصين الفنيين.

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@جاكتارين
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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