غواصون يونانيون يعثرون على قاذفة أسترالية من الحرب العالمية الثانية

تم اكتشاف طائرة مارتن بالتيمور التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي (RAAF) والتي فقدت بعد مهمة استطلاع بحرية خلال الحرب العالمية الثانية في أواخر عام 2، على عمق 1943 مترًا قبالة جزيرة أنتيكيثيرا بواسطة فريق غوص تقني يوناني.

إيجيان تيك تم العثور على الطائرة وغاصت فيها في الصيف الماضي، ولكن تم الإعلان عن الاكتشاف رسميًا مؤخرًا من قبل وكالة حماية البيئة الأسترالية. قسم الدفاعكان الغواصون يشتبهون في أن الطائرة أسترالية وأنها من طراز الحرب العالمية الثانية، لكنهم انتظروا من قسم التاريخ والتراث - القوات الجوية (HUWC-AF) تأكيدًا إيجابيًا على أنها تابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي في بالتيمور. FW282، وهو ما فعلوه في ديسمبر.

كانت بالتيمور قاذفة هجومية خفيفة بمحركين من صنع الولايات المتحدة. FW282 تنتمي إلى السرب 454 التابع لسلاح الجو الملكي الأسترالي، وهي الوحدة التي هاجمت دوريات مكافحة الغواصات والسفن التجارية قبالة اليونان من قواعد في مصر وليبيا وفلسطين.

FW282كان طاقم الطائرة المكون من أربعة أفراد عائدين من مهمة فوق بحر إيجه في 3 ديسمبر عندما اعترضتهم مقاتلات ألمانية وتعرضت الطائرة لأضرار بالغة.

طائرة مارتن بالتيمور Mk IV طراز A30-187، المصممة للاستطلاع البحري وأدوار القاذفات الخفيفة، استخدمت في الشرق الأوسط وإيطاليا من قبل القوات الجوية المتحالفة خلال الحرب العالمية الثانية (وزارة الدفاع)

اضطر طيار سلاح الجو الملكي الأسترالي، الملازم ويليام هورسلي، إلى الهبوط بالطائرة في البحر. في البداية، فقد وعيه فجأة، ثم استفاق ليجد الماء يملأ قمرة القيادة بينما بدأت القاذفة بالغرق، فتمكن من النجاة. عاد إلى السطح، وأدرك أن طاقمه قد غرق مع الطائرة، فسبح إلى الشاطئ.

وهناك تم تسليمه إلى السلطات الألمانية، وبقي أسير حرب في ألمانيا حتى تحرير أوروبا.

أُعلن عن فقدان أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين، ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم. كان الملاح بريطانيًا، وهو الملازم الطيار ليزلي رو من احتياطي سلاح الجو الملكي البريطاني التطوعي، وكان مشغلا اللاسلكي/المدفعيان هما الضابط الطيار كولن ووكر من سلاح الجو الملكي الأسترالي، والضابط النيوزيلندي جون جارتسايد من سلاح الجو الملكي النيوزيلندي.

الطيار، الملازم ويليام هورسلي من سلاح الجو الملكي الأسترالي (وزارة الدفاع) ضابط الصف جون جارتسايد من القوات الجوية الملكية النيوزيلندية (وزارة الدفاع)

الملاح، الملازم الطيار ليزلي رو من سلاح الجو الملكي البريطاني (وزارة الدفاع) ضابط طيار في سلاح الجو الملكي الأسترالي كولن ووكر (وزارة الدفاع)

خدمة تذكاري

قررت القوات الجوية الثلاث عدم محاولة انتشال أي جثث من موقع الحطام، لكن القوات الجوية الملكية الأسترالية تعتزم تنسيق حفل تأبين للطاقم.

موقع حطام طائرة سلاح الجو الملكي الأسترالي بالتيمور FW282 (وزارة الدفاع)

محرك ومروحة يمينية (وزارة الدفاع)

قال قائد سلاح الجو الملكي الأسترالي، المارشال الجوي ستيفن تشابيل: "يُعد اكتشاف هذه الطائرة بالغ الأهمية، ويتيح فرصةً لطمأنة العائلات". وأضاف: "إن جهود جهات مثل إيجيان تيك بالغة الأهمية بالنسبة لنا في تحديد مصير 3,143 طيارًا أستراليًا لم يُعثر على رفاتهم بعد من الحرب العالمية الثانية والصراع الكوري".

"يسعدني، إلى جانب زملائي من سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الملكي النيوزيلندي، أن أعلن هذا الأسبوع عن العثور على هذا الاكتشاف وأن نعترف بشكل جماعي بشجاعة هذا الطاقم المشترك من الطيارين من دولنا الثلاث."

رؤساء القوات الجوية البريطانية والأسترالية والنيوزيلندية، من اليسار: قائد القوات الجوية الملكية البريطانية، المارشال السير ريتشارد نايتون؛ المارشال الجوي في القوات الجوية الملكية الأسترالية، المارشال الجوي ستيفن تشابيل؛ ونائب المارشال الجوي في القوات الجوية الملكية النيوزيلندية، دارين ويب (وزارة الدفاع)

ووصف قائد القوات الجوية الملكية البريطانية المارشال السير ريتشارد نايتون هذا الاكتشاف بأنه يسلط الضوء على العلاقة الطويلة الأمد بين القوات الجوية الثلاث.

قال: "إنه لشرف عظيم أن أُشيد بشجاعة طاقم الطائرة متعدد الجنسيات. لقد كان هذا جيلًا جسّدَ أهمية الخدمة والرفقة... إن شعورهم بالواجب يُلهم الأجيال القادمة في جميع قواتنا الجوية".

آمل أن يُخفف هذا الأمر عن عائلاتهم بعض الألم،" أضاف قائد القوات الجوية الملكية النيوزيلندية، نائب المارشال الجوي دارين ويب. "لطالما استُذكرت تضحيات هذا الطاقم الشجاع، وخاصةً من قِبل عائلاتهم، ويمكننا الآن تكريم مثواهم الأخير بالاحترام الذي يستحقونه."

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