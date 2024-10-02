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تم العثور أخيرا على "سفينة الأشباح في المحيط الهادئ"

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منظر آخر للقوس (Ocean Infinity)
منظر لقوس السفينة الحربية يو إس إس ستيوارت (أوشن إنفينيتي)

حطام السفينة الحربية الأمريكية ستيوارتتم اكتشاف المدمرة التي يبلغ عمرها قرنًا من الزمان والتي اكتسبت التميز الغريب للخدمة في المحيط الهادئ تحت العلمين الأمريكي والياباني خلال الحرب العالمية الثانية، على عمق أكثر من كيلومتر واحد قبالة ساحل شمال كاليفورنيا بواسطة فريق من المحققين تحت الماء.

USS ستيوارت (DD-224) تم العثور عليه خلال رحلة تعاونية بين شركة المسح البحري الروبوتية Ocean Infinity، ومؤسسة التراث الجوي/البحري غير الربحية، وشركة الموارد الثقافية SEARCH، ومكتب المحميات البحرية الوطنية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وقيادة التاريخ البحري والتراث (NHHC). 

سفينة الأشباح في المحيط الهادئ: صورة عالية الدقة للسونار ذي الفتحة الاصطناعية للسفينة يو إس إس ستيوارت (أوشن إنفينيتي)
صورة عالية الدقة للسونار ذي الفتحة الاصطناعية للسفينة الحربية يو إس إس ستيوارت (أوشن إنفينيتي)

الحطام يقع في الداخل نوامحمية كورديل بانك البحرية الوطنية في منطقة تتفق مع الروايات التاريخية عن غرقها المتعمد كجزء من مناورة بحرية في 24 مايو 1946.

تم بناؤه في فيلادلفيا وتم تشغيله في سبتمبر 1920، ستيوارت تم الانتهاء من مهمتها في وقت متأخر جدًا للمشاركة في الحرب العالمية الأولى ولكنها شهدت العمل في الخطوط الأمامية في الحرب العالمية الثانية. 

في عام 1941، بعد هجوم اليابان على بيرل هاربور، تم إرسالها إلى مانيلا في الفلبين كجزء من الأسطول الآسيوي للبحرية الأمريكية، والذي كان يتألف في الأساس من سفن حربية قديمة. تعرضت المدمرة لأضرار أثناء القتال في فبراير 1942، ثم حُبست في حوض جاف للإصلاح في جاوة بإندونيسيا بسبب حادث غريب، مما أجبر طاقمها على التخلي عن السفينة عندما تقدمت القوات اليابانية. 

قوس السفينة الحربية يو إس إس ستيوارت (أوشن إنفينيتي)
قوس السفينة الحربية يو إس إس ستيوارت (أوشن إنفينيتي)
المؤخرة (المحيط اللانهائي)
المؤخرة (المحيط اللانهائي)
صورة أخرى للمؤخرة (Ocean Infinity)
منظر آخر للمؤخرة (أوشن إنفينيتي)

بعد مرور عام، تم إصلاحه ستيوارت تم إدخالها إلى الخدمة مع البحرية الإمبراطورية اليابانية قارب دورية رقم 102وبدأ الطيارون الحلفاء في الإبلاغ عن مشاهداتهم لمدمرة أمريكية قديمة تعمل في عمق خطوط العدو - مما أدى إلى ظهور أسطورة "سفينة الأشباح في المحيط الهادئ". 

حل اللغز

لم يتم حل اللغز إلا بعد انتهاء الحرب، عندما تعرضت المدينة للدمار. ستيوارت تم العثور عليها طافية في مدينة كوري في اليابان.

أعيدت إلى الخدمة في البحرية الأمريكية في ما وصف بأنه "احتفال عاطفي" في 29 أكتوبر 1945، وتم سحبها إلى سان فرانسيسكو "لدفنها في البحر" كسفينة هدف في 24 مايو 1946، حيث تعرضت لنيران الصواريخ والبحرية والرشاشات لأكثر من ساعتين قبل غرقها. 

يؤدي الضباط التحية العسكرية أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي خلال حفل إعادة التشغيل على مقدمة السفينة ستيوارت، أثناء رسوها في هيرو وان باليابان. القائد الجديد المقدم هارولد إتش إليسون هو الثالث من اليمين (البحرية الأمريكية / الأرشيف الوطني)
يؤدي الضباط التحية العسكرية أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي خلال حفل إعادة التكليف في ستيوارتمقدمة السفينة، أثناء رسوها في هيرو وان باليابان. القائد الجديد الملازم أول هارولد إتش إليسون هو الثالث من اليمين (البحرية الأمريكية / الأرشيف الوطني)
وصول السفينة تحت السحب إلى خليج سان فرانسيسكو، كاليفورنيا في أوائل مارس 1946 (دونالد م. ماكفيرسون / قيادة التاريخ والتراث البحري الأمريكي)
وصول السفينة تحت السحب إلى خليج سان فرانسيسكو، كاليفورنيا في أوائل مارس 1946 (دونالد م. ماكفيرسون / قيادة التاريخ والتراث البحري الأمريكي)

قصة السفينة الحربية الامريكية ستيوارت وقد تم الحفاظ عليها على قيد الحياة من قبل المؤرخين البحريين والمتحمسين، ولكن أكثر من 78 عامًا مرت قبل العثور على مثواها الأخير.

إنفينيتي المحيط كانت الشركة ترغب في اختبار بعض تقنياتها الجديدة تحت الماء، لذا استشارت المنظمات الأخرى المشاركة في الرحلة الاستكشافية لتحديد هدف مفيد للمصلحة العامة. ولم يتم الكشف إلا الآن عن أن الشركة نشرت في بداية شهر أغسطس ثلاث مركبات ذاتية القيادة من طراز HUGIN 6000 للبحث عن حطام السفينة الحربية الأمريكية. ستيوارت

وقد تم تجهيز هذه المركبات بنظام سونار عالي الدقة بفتحة تركيبية ونظام صدى متعدد الحزم، وتمت برمجة هذه المركبات للقيام بعمليات بحث متزامنة على مدار 24 ساعة في مساحة واسعة من قاع البحر. وقد أسفر هذا عن الحصول على صورة واضحة للسفينة الغارقة وهي تخرج من عمق 1,070 متراً. 

صورة متعددة الحزم للسفينة الحربية يو إس إس ستيوارت (أوشن إنفينيتي)
صورة متعددة الحزم للسفينة الحربية الأمريكية ستيوارت (محيط لانهائي)

سليمة إلى حد كبير

أظهرت المسوحات الأولية أن 96 مليونًا ستيوارت إنها سليمة إلى حد كبير، حيث يرتكز هيكلها بشكل عمودي تقريبًا على قاع البحر. ويُصنف مستوى الحفظ على أنه استثنائي بالنسبة لسفينة في عمرها، مما يجعلها ربما واحدة من أفضل الأمثلة المحفوظة لمدمرة "رباعية" تابعة للبحرية الأمريكية معروفة على الإطلاق. 

تم بعد ذلك إجراء مسح إضافي باستخدام السونار عالي الدقة، إلى جانب فحص بصري مفصل للموقع باستخدام مركبة تعمل عن بعد لتوفير بث فيديو مباشر للخبراء على الشاطئ. يتم توفير البيانات المنتجة لمحمية كورديل بانك الوطنية البحرية لدعم التقييمات البيئية المستقبلية وللموارد البشرية. قيادة التاريخ والتراث البحري للمساعدة في إدارة الموقع في المستقبل. 

ستيوارت، التي تعرضت بالفعل للقصف الجوي، تتعرض لإطلاق نار من مدفع واحد عيار 40 ملم (البحرية الأمريكية / الأرشيف الوطني)
ستيوارت، بعد أن تعرضت للقصف من قبل الطائرات، تتعرض لإطلاق نار من مدفع عيار 40 ملم (البحرية الأمريكية / الأرشيف الوطني)
غرقت تحت النيران في 24 مايو 1946. يعكس العلم الياباني المرسوم في منتصف السفينة خدمة ستيوارت في الفترة من 1943 إلى 1945 كقارب دورية للبحرية اليابانية رقم 102 (البحرية الأمريكية / الأرشيف الوطني)
غرقت تحت النيران في 24 مايو 1946. يعكس العلم الياباني المرسوم في منتصف السفينة خدمة ستيوارت في الفترة من 1943 إلى 1945 زورق دورية 102 (البحرية الأمريكية / الأرشيف الوطني)

USS ستيوارتكان بحارة البحرية الأمريكية قد اعتادوا الإشارة إلى سفينتهم باسم "RAMP-224"، وهو مزيج من رقم هيكلها البحري ومصطلح عامي يشير إلى أسرى الحرب العائدين أو "أفراد القوات المسلحة المتحالفة المستردين". "من الواضح أنهم فكروا في ستيوارت "أشبه بزميل السفينة أكثر من كونه سفينة"، علق مؤسسة التراث الجوي والبحري الرئيس روس ماثيوز. 

"أعلم أنني أتحدث نيابة عن فريق البعثة بأكمله عندما أقول إننا جميعًا راضون جدًا عن المساعدة في تكريم إرث وذكرى هؤلاء المحاربين القدامى مرة أخرى"، قال الدكتور جيمس ديلجادو من ابحث

"السفينة الحربية الأمريكية" ستيوارت "تمثل فرصة فريدة لدراسة مثال محفوظ جيدًا لتصميم المدمرة في أوائل القرن العشرين. وتجعل قصتها، من خدمتها في البحرية الأمريكية إلى أسرها من قبل اليابان والعودة مرة أخرى، رمزًا قويًا لتعقيد حرب المحيط الهادئ." 

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
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https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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