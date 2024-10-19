مقاعد الصف الأمامي لحضور اكتشاف حطام سفينة تيتانيا

أدى الغوص تحت الماء حتى عمق 95 مترًا من سفينة استكشافية فاخرة قبالة ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية إلى اكتشاف مكان استراحة تيتانيا، وهي سفينة إمداد بحرية ألمانية من الحرب العالمية الأولى لم تشاهد منذ عام 1914.

تم العثور على هذا الاكتشاف من قبل شركة رحلات الاستكشاف Seabourn بالقرب من جزيرة أليخاندرو سيلكيرك في أرخبيل خوان فرنانديز في تشيلي في 14 أكتوبر - وتمكنت مجموعة صغيرة من الضيوف من مشاهدة حطام السفينة العمودية المفقودة منذ فترة طويلة لأول مرة منذ 110 عامًا.

85 متر من الفولاذ تيتانيا تم بناؤها بواسطة شركة WG Armstrong, Mitchell & Co في تاينسايد في عام 1896، بحمولة إجمالية قدرها 1,1916 طن. كانت السفينة مزودة بواجهة أمامية من طراز Topgallant ومروحة واحدة تعمل بمحركات ثلاثية التمدد.

بدأت مسيرتها مع خط السفن البخارية Finska في فنلندا، ولكن في عام 1901 أصبحت جزءًا من البحرية الإمبراطورية الألمانية المتمركزة في كيل. في عام 1910 تم تجهيزها لتكون بمثابة سفينة حربية تابعة لسرب الطرادات الآسيوي الألماني.

حطام السفينة تيتانيا (بي آر نيوزواير / سيبورن)

تيتانيا كان من المعروف أن السفينة غرقت قبالة سيلكيرك، في أقصى الغرب من سانتياجو، في 19 نوفمبر 1914، وتناقلت أجيال من سكان الجزيرة قصص حطام السفينة. وكان الصيادون يكتشفون أحيانًا قطعًا معدنية في مصائد جراد البحر التي كانوا يعتقدون أنها تنتمي إلى السفينة.

جزيرة سيلكيرك، المعروفة سابقًا باسم ماس أفويرا، سميت على اسم الناجي من الغرق في أوائل القرن الثامن عشر والذي ألهم ديفو في تأليف كتابه روبنسون كروزوويبلغ عدد سكانها أقل من 60 شخصًا.

و 172m مطاردة سيبورنكانت سفينة الرحلات البحرية "إم إس إن"، أحدث سفينة استكشافية تم بناؤها خصيصًا لشركة الرحلات البحرية، تزور المنطقة كجزء من رحلة واسعة النطاق في جنوب المحيط الهادئ. لتحديد موقع الحطام، تواصل فريق الغواصة مع الصياد المحلي جينو بيريز، الذي سمع منذ فترة طويلة قصصًا عن تيتانيا.

التحرك فوق الهيكل (PR Newswire / Seabourn)

وفي ظل ظروف جوية مثالية، انضم بيريز إلى فريق الغوص للمساعدة في العثور على الحطام، الذي يقع على بعد حوالي 8 كيلومترات من الساحل الشمالي الغربي لسيلكيرك. وتمكن رئيس ميناء الجزيرة من تأكيد عدم زيارة أي غواصة أو غواصة للحطام من قبل.

وقال بيريز "لقد تخيلت هذه السفينة مرات عديدة والآن أستطيع أن أرى أين هي، وكيف تبدو وكيف ترتاح في القاع. أشكركم جزيل الشكر - والدي يدير هذا القطاع من الجزيرة، وهذا يعني الكثير لنا ولتاريخ عائلتنا. هذا أمر غير عادي".

تتيح الغواصة رؤية شاملة (PR Newswire / Seabourn)

"كنا هناك نشهد التاريخ، وكانت لضيوفنا الفرصة ليكونوا جزءًا من هذا الاكتشاف" تيتانيا "وأنا أول من رأى هذه السفينة بعد غرقها في قاع المحيط قبل 110 أعوام"، علق قائد الغواصة ماوريسيو فرنانديز.

"كانت هذه حقًا لحظة اكتشاف خاصة ومثالًا مثاليًا لكيفية استمرار رحلات Seabourn في تزويد ضيوفنا بلحظات Seabourn المذهلة طوال كل رحلة."

كانت رحلة جنوب المحيط الهادئ تغطي أكثر من 4,000 ميل بين ميلانيزيا، بولينيزيا الفرنسية وسان أنطونيو، تشيلي، في مسار يشمل أيضًا جزيرة إيستر، وجزر بيتكيرن، وجزر ياساوا النائية في فيجي. ستجري السفينة أربع رحلات استكشافية مدتها من 16 إلى 20 يومًا في عام 2025.

مطاردة سيبورن (بي آر نيوزواير / سيبورن)

تدير شركة Seabourn، وهي جزء من شركة Carnival Corporation، أسطولاً مكونًا من ست سفن سياحية. مطاردةالسفينة الشقيقة مشروع سيبورنكما تحمل سفينة الفضاء "إم إس 2022"، التي تم إطلاقها قبل عام في عام 300، غواصة مصممة خصيصًا للغوص حتى عمق XNUMX متر. ويمكن لثلاثة ضيوف الجلوس في كل من الكرتين الشفافتين المصنوعتين من الأكريليك المحيطتين بمحطة الطيار المركزية، مما يسمح برؤية واضحة في معظم الاتجاهات.

يتم تثبيت مقاعد الركاب في كل كرة على منصة دوارة يمكن تدويرها للحصول على أفضل خطوط رؤية. تتوفر تجارب الغواصة مقابل رسوم إضافية في بعض المناطق المحددة مسارات رحلات سيبورن.

أيضا على ديفرنيت: اكتشاف 100 نوع جديد مشتبه به قبالة سواحل تشيلي, أعمق غواص في العالم يشق طريقه إلى خندق أتاكاما, وحوش السباغيتي الطائرة بين نوادر جبال البحار العميقة, تعرف على القرش المتوهج في الظلام