حطام سفينة كورنوال المحمي من أضرار أواني الصيد

الحطام التاريخي لسفينة HMS تتويج وقد تعرضت هذه السفينة لأضرار بعد إسقاط أواني صيد غير قانونية عليها - وتعمل شرطة ديفون وكورنوال على معرفة المسؤول عن ذلك.

كانت هذه السفينة، التي تعود إلى القرن السابع عشر، سفينة حربية من الدرجة الثانية، مزودة بتسعين مدفعًا. غرقت خلال عاصفة قبالة بينلي في كورنوال عام ١٦٩١، وفقد على متنها نحو ٦٠٠ بحار، وهي مقسمة إلى قسمين: أحدهما ساحلي والآخر بحري.

ال تتويج محمي بموجب قانون حماية الحطام لعام 1973، والذي يحظر أي نشاط في المنطقة أو حولها من شأنه أن يتسبب في حدوث ضرر أو إخفاء أو التدخل في الموقع.

نموذج سفينة التتويج (مجموعة كريجشتاين)

اكتشف الغواصون أن الأواني الفخارية وُضعت ليس فقط في موقع الحطام، بل على طول مسار الغوص تحت الماء القريب. يُسمح للغواصين بالوصول إلى الحطام من خلال برنامج ترخيص تُديره هيئة التاريخ الإنجليزي (HE) بالنيابة عن وزارة الثقافة والإعلام والرياضة.

يعمل ضباط شرطة الشؤون الريفية حاليًا جنبًا إلى جنب مع علماء الآثار البحرية وخبراء جرائم التراث في الجامعة في التحقيق. كما يجري العمل في مجتمعات الصيد في كورنوال ومنطقة ديفون الأوسع لتثقيف السكان ومنع وقوع المزيد من الحوادث، وفقًا للشرطة.

عملية بيردي

أشار الرقيب جوليان فراي، من فريق الشؤون الريفية، والقائد الوطني لعملية بيردي، إلى أن "الجنوب الغربي يضم 21 من أصل 57 حطامًا محميًا في المملكة المتحدة". وتقود هذه المبادرة، التي تشمل جميع أنحاء المملكة المتحدة، قوات الشرطة، وخاصةً في ديفون وكورنوال، لحماية حطام السفن التاريخية من التدخلات غير القانونية، مثل أنشطة الصيد.

وتشكل هذه المبادرة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا لمعالجة الجرائم التي تستهدف التراث والممتلكات الثقافية في مختلف المجتمعات.

قال الرقيب فراي: "من المهم جدًا لنا، وللعاملين في البحر، أن نساهم في الحفاظ على سلامة هذه المواقع التاريخية من أي ضرر". "نحث مجتمع الصيد على تجنب وضع أي معدات صيد بالقرب من سفينة إتش إم إس تتويج، وأي مواقع حطام محمية أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

العلامات المرفقة بأواني الصيد الموضوعة بشكل غير قانوني (صحيفة بيانات سلامة المواد البحرية)

مع دعمنا الكامل لقطاع صيد الأسماك المحلي، يبقى الحفاظ على هذه المواقع التراثية الوطنية المهمة أمرًا بالغ الأهمية. نتقدم بالشكر الجزيل لقطاع صيد الأسماك على تعاونه.

تم رسم جميع مواقع الحطام المحمية وإبرازها على الخرائط الملاحية بالإضافة إلى كونها على قائمة التراث الوطني لإنجلترا. معلومات عن الأضرار التي لحقت تتويج أو يمكن الإبلاغ عن حطام السفن المحمية الأخرى في الجنوب الغربي إلى شرطة ديفون وكورنوال.

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