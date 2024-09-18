"اكتشاف غير عادي": مسح مزرعة الرياح يكشف عن حطام سفينة من الحرب العالمية الأولى

تم اكتشاف حطام سفينة مجهولة في بحر الشمال، يعتقد أنها سفينة بريطانية استولت عليها روسيا في زمن السلم عام 1904، بالقرب من موقع مشروع مزرعة رياح مبتكر على بعد 75 كيلومترًا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لاسكتلندا.

إذا تم تأكيد ذلك، فإن الموقع هو آخر مكان للراحة لـ توبول، تم إطلاق طوربيد عليه بواسطة غواصة ألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

تم تصميم مشروع MarramWind الذي تطوره شركة Scottish Power وShell لإنشاء واحدة من أول مزارع الرياح البحرية العائمة في العالم، والتي تعمل على توليد ما يكفي من الكهرباء المتجددة لتشغيل ما يعادل أكثر من 3.5 مليون منزل.

أثناء المسح الجيوفيزيائي والبيئي لقاع البحر باستخدام السونار من سفينة المسح فوجرو جالاكسيتم التقاط بيانات عن ما يبدو أنه حطام العديد من السفن. يُعتقد أن العلامة هي توبول كان طول السفينة 100 متر وعرضها 22.5 متر وارتفاعها 10.5 متر، ويبدو أن الحطام كان في حالة جيدة.

كانت السفينة تتميز بتصميم "برج سطح" مميز، وفقًا لما ذكرته شركة MarramWind التي تتخذ من إدنبرة مقرًا لها. تم بناؤها في سندرلاند عام 1901، وتم تشغيلها كسفينة بخارية للشحن. شيلتنهام قبل أن يتم الاستيلاء عليها من قبل السفن الحربية الروسية في عام 1904. وفي ذلك الوقت من التوتر السياسي بين بريطانيا وروسيا، أصبحت مثل هذه الحوادث من التدخل في الشحن شائعة.

• شيلتنهام تم الاستيلاء عليها من قبل السفن الحربية الروسية في عام 1904 وتمت إعادة تسميتها توبول

بعد مرور عام، تمت إعادة تسميته توبول بعد نهر روسي، تم نقل السفينة إلى البحرية الإمبراطورية الروسية. أثناء الحرب في عام 1916، انضمت إلى أسطول المتطوعين الروسي، وأثناء إبحارها من بليث إلى أرخانجيلسك في 11 سبتمبر 1917، تعرضت لطوربيد من قبل U-52.

"اكتشاف غير عادي"

ووصف مدير تطوير شركة مارام ويند كولين أندرسون الاكتشاف بأنه "اكتشاف غير عادي"، خاصة وأن مسوحات قاع البحر غطت مسافة حوالي 6,000 ميل. وقال: "نتوقع دائمًا العثور على حطام عند تنفيذ أعمال مثل هذه، ولكن هذه السفن عادة ما تكون أصغر حجمًا ومعروفة للسلطات.

"بينما ال توبول "ومن المعروف أن هذه السفينة تعرضت لطوربيد أثناء الحرب، ولم يكن موقعها واضحًا، لذا فإن اكتشافها بعد أكثر من قرن من الزمان والكشف عن تاريخها يعد أمرًا مميزًا."

وقال أندرسون إن هناك مؤشرات غير مؤكدة على نجاة أفراد الطاقم من الغرق. وأضاف: "ومع ذلك، يتعين علينا أن ندرك أن الحطام قد يكون مكان الراحة الأخير لأفراد الطاقم، لذا نأمل أن يوفر اكتشافنا الراحة لعائلاتهم وأحفادهم".

تم الآن وضع منطقة حظر بطول 250 مترًا حول الحطام لحمايته أثناء استمرار المسح. المكتب الهيدروغرافي في المملكة المتحدة و البيئة التاريخية اسكتلندا وقد تم إخطار السلطات، مع إجراء مناقشات لإنشاء منطقة حظر أثرية طويلة الأمد لحماية الحطام.

وأضاف أندرسون: "يجب علينا أيضًا أن ندرك أن الحطام قد يكون مكان الراحة الأخير لأعضاء الطاقم، لذا نأمل أن يوفر اكتشافنا الراحة والطمأنينة لعائلاتهم وأحفادهم".

لا هذا ولا ذاك مارامويند ولم تستجب شركة الطاقة الاسكتلندية ولا شركة الكهرباء الاسكتلندية للاستفسارات المتعلقة بعمق الحطام.

أيضا على ديفرنيت: أفضل 100 عملية غطس لحطام السفن في المملكة المتحدة, قائمة حطام السفن في الحرب العالمية الأولى عام 1917, كيف اكتشفنا حطام سفينة بريطانية من الحرب العالمية الأولى تعرضت لطوربيد