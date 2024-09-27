قبطان سفينة إريبس الغارقة يتعرض للأكل من قبل أفراد الطاقم

بقايا الهيكل العظمي لقائد سفينة السير جون فرانكلين المنكوبة إتش إم إس إريبس وقد تم التعرف على هويته بشكل إيجابي - وتدعم عظامه الادعاءات بأن الناجين الآخرين من أسطول البعثة الجليدية عام 1845 لجأوا إلى أكل لحوم البشر في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة.

كان المستكشف البريطاني فرانكلين قد انطلق لعبور آخر الأقسام غير المأهولة بالملاحة في الممر الشمالي الغربي الذي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ، لكن سفنه إريبس و رعب كانوا محاصرين في الجليد في القطب الشمالي بالقرب من جزيرة الملك ويليام، نونافوت.

اكتشف علماء الآثار الكنديون حطام السفينة إريبس على عمق 11 متراً في عام 2014، بينما كانت HMS رعب تم العثور على حطام السفينة على عمق 24 مترًا بعد عامين. وقد منحت المملكة المتحدة الحطام إلى كندا في عام 2018، وقام الغواصون الأثريون بقيادة متنزهات كندا استمر في استكشاف المواقع موسميًا، كما ورد في ديفرنت (انظر أدناه)

تمكن باحثون من جامعة واترلو وجامعة ليكهيد في أونتاريو من التعرف على رفات الكابتن جيمس فيتزجيمس. ونجحوا في مطابقة الحمض النووي من عظامه مع الحمض النووي لأحد أحفاده الأحياء.

خريطة توضح مكان العثور على رفات فيتزجيمس (جامعة واترلو)

كان فيتزجيمس، الذي توفي عن عمر 35 عامًا، قد انضم إلى البحرية الملكية في سن الثانية عشرة وأصبح بطل حرب ومستكشفًا. إريبس وكان مسؤولاً عن البحث العلمي في المغناطيسية أثناء الرحلة، ولم يكن على علم بأن الأميرالية قد رقته رسميًا إلى رتبة نقيب أثناء رحلته الأخيرة.

HMS إريبس & سفينة حربية رعب، رسمها جون ويلسون كارمايكل عام 1847 (المتحف البحري الوطني)

عندما توفي فرانكلين في عام 1847 أصبح فيتزجيمس الرجل الثاني في القيادة بعد الكابتن فرانسيس كروزير، قائد سفينة إتش إم إس رعبقام الرجلان معًا بقيادة 105 من الناجين من حطام السفينة عبر البر في محاولة عبثية للوصول إلى بر الأمان.

الحساسيات الأوروبية

في عام 1861 عثر شعب الإسكيمو على بقايا بشرية إلى جانب قارب سفينة، وأحدثوا صدمة لدى أهل العصر الفيكتوري عندما زعموا أن الناجين لجأوا إلى أكل لحوم بعضهم بعضاً.

ولم يتم تأكيد ذلك إلا في عام 1997، عندما أظهرت علامات القطع الموجودة على ما يقرب من ربع 450 عظمة في موقع "NgLj-2" أن أربعة على الأقل من الرجال الثلاثة عشر الذين لقوا حتفهم هناك قدموا وجبة طعام للآخرين.

فيتزجيمس هو الشخص الثاني فقط الذي تم التعرف عليه بشكل إيجابي في الموقع، بعد إريبس المهندس جون جريجوري في عام 2021. قال ستيفن فراتبييترو من مختبر Paleo-DNA في ليكهيد: "لقد عملنا مع عينة عالية الجودة سمحت لنا بإنشاء ملف تعريف للكروموسوم Y، وكنا محظوظين بما يكفي للحصول على تطابق".

مسح ثلاثي الأبعاد للفك السفلي لفيتزجيمس، يظهر انطباعات عن علامات قطع تتوافق مع أكل لحوم البشر (جامعة واترلو)

وقد أظهرت الفك السفلي للقبطان علامات قطع متعددة. وقال الدكتور دوغلاس ستينتون، أستاذ الأنثروبولوجيا المساعد بجامعة واترلو: "يُظهر هذا أنه توفي قبل بعض البحارة الآخرين الذين لقوا حتفهم على الأقل، وأن الرتبة أو المكانة لم تكن المبدأ الحاكم في الأيام الأخيرة اليائسة للبعثة بينما كانوا يكافحون لإنقاذ أنفسهم".

وعلق الدكتور روبرت بارك، أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة واترلو، قائلاً: "إن هذا يوضح مدى اليأس الذي شعر به بحارة فرانكلين عندما أقدموا على فعل شيء اعتبروه بغيضًا". والآن ترقد رفات فيتزجيمس ومن ماتوا معه في كومة أحجار تذكارية في الموقع، وقد تم وضع لوحة تذكارية عليها.

الدكتور دوغلاس ستينتون بجانب اللوحة التذكارية (جامعة واترلو)

يشجع ستينتون أحفاد أعضاء طاقم بعثة فرانكلين على التواصل معه على أمل التعرف على المزيد من الأفراد. وقد أظهرت أحدث دراسة أجراها الفريق، بتمويل من حكومة نونافوت وجامعة واترلو، وقد تم نشرها في ال مجلة العلوم الأثرية.

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