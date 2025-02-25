حطام سفينة "إندورانس" يظهر "ألوانه الحقيقية"

صورة معدلة لحطام سفينة السير إيرنست شاكلتون الاحتمال تم إصداره بواسطة Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT) والشركة الكندية Voyis Imaging، مع تطبيق تكنولوجيا بصرية متقدمة للكشف عن مؤخرة السفينة القطبية الجنوبية الشهيرة كما لو تم رؤيتها في الهواء، على الرغم من أنها في الواقع تقع على عمق 3 كم.

وتقول إدارة الآثار البحرية في فلوريدا، التي تعتقد أن هذا النهج "يضع معيارًا جديدًا لعلم الآثار تحت الماء والحفاظ على التراث"، إن "هذه الصورة الأخيرة، التي تم التقاطها باستخدام نظام التصوير Voyis Observer Imaging System المتطور، توفر رؤية لا مثيل لها للسفينة وقاع البحر، وتكشف عن تفاصيل معقدة بوضوح لم يسبق له مثيل من قبل".

صورة الاحتمال تم إصدار الصور عندما تم اكتشاف حطام السفينة في عام 2022، ولكن يُقال إن نظام Voyis True Colour يستعيد الألوان والملمس الطبيعيين بدقة، مما يوفر تمثيلًا أكثر أصالة لكيفية ظهور الحطام وقاع البحر تحت بحر ويديل.

جزء من الصورة الأصلية لـ Endurance (FMHT / National Geographic)

تصحيح الألوان

يستخدم النظام الذكاء الاصطناعي لتدريب نموذج تصحيح الألوان للموقع ويزعم أنه قادر على تصحيح أي تشوهات ناجمة عن امتصاص الضوء تحت الماء. من خلال القضاء على التناقضات في الإضاءة الاصطناعية وتحسين حدة الصورة، تبرز التفاصيل الدقيقة التي قد تكون غير واضحة، وفقًا لـ فوييس.

تقول إيلينا ليويندون، مديرة العمليات في FMHT: "هذه الصورة الجديدة هي شهادة على تطور تكنولوجيا الاستكشاف تحت الماء. إن مستوى التفاصيل الذي يمكننا رؤيته الآن يسمح لنا بتعميق فهمنا للظواهر الطبيعية التي تحدث تحت الماء". الاحتمال"إن حالة السفينة الأسطورية تجعلها أكثر إثارة للاهتمام وتقدر بشكل أفضل حالة الحفظ المذهلة التي تتمتع بها هذه السفينة الأسطورية."

الاحتمال سحقتها الجليد وغرقت في عام 1915، ولكن تم تحديد موقعها بعد 100 عام من وفاة شاكلتون بواسطة بعثة إندورانس 22 التابعة لـ FMHT. كانت إحدى أبرز الصور هي صورة المؤخرة المستقيمة مع العجلة و"الاحتمال'الحروف سليمة أسفل حافة التابريل.

مزيد من المعلومات حول الاحتمال ويمكن الاطلاع على FMHT القدرة على التحمل 22 المواقع أو على ديفرنت (أقل من).

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