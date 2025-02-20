حطام سفينة النسر أنقذ كنوزًا اسكتلندية لمدة 166 عامًا

تم اكتشاف حطام سفينة في الصيف الماضي قبالة جزيرة أران، وهي أقصى الجزر الغربية في جنوب اسكتلندا، وتم متابعة البحث من قبل الغواص الذي وجد العلامة - إيجل لقد تبين أن حمولة السفينة البخارية من الأواني الفخارية تحمل علامة تجارية اسكتلندية شهيرة من القرن التاسع عشر.

قطع سيراميك تم العثور عليها في حطام سفينة إيجل قبالة جزيرة أران

فخاريات تحمل شعار النسر – ولكن هناك اكتشافات أفضل في المستقبل

في يوليو الماضي، كان مقرها في دونون رحلات حطام السفن احتفلت بعامها السابع من التشغيل من خلال تشغيل "Arran Techspedition" على قارب مطاطي بطول 7 أمتار مؤسسة ستارفيشبقيادة جيسون كولز. وكان الغواصون هم آدم بولتون، وجرايم بروس، وجون إيدن، ومنظم الرحلة ناثان ميسر، ومايك روبنسون، ومارتن شارب.

غواصو النسر آدم بولتون، ناثان ميسر، مارتن شارب، جون إيدن ومايك روبنسون

كانت المجموعة قد خططت في البداية للغوص في الغواصة HMS فقمة البحر ولكن سوء الأحوال الجوية تدخل. نادرًا ما يستخدم بروس، وهو مهندس متقاعد من أوبان وغواص ذو خبرة كبيرة، قوارب التأجير، لكنه سجل للرحلة في اللحظة الأخيرة عندما اضطر أحد أصدقائه إلى إلغاء الرحلة.

اقترح جرايم بروس الغوص في موقع غير معروف

"لقد أجريت بحثًا وعلامات لأربعة مواقع جديدة غير مغمورة، لذا أقنعت جيسون بالتحقق من مجموعة واحدة من العلامات - ووجدنا إيجل"يقول بروس، الذي يجد ميزة التظليل البارزة في الكترونيات الملاحة برنامج قيم للعثور على مواقع الحطام المحتملة.

طبق يحمل علامة النسر التجارية بعد تنظيفه … والصحن

زجاجات الصودا مع السدادات والمحتويات سليمة

هذه القارورة بها سدادة مكسورة ولكنها لا تزال تحتوي على سائل

كان الهدف على بعد ميل من خليج لاملاش عند علامة الخمسين مترًا تقريبًا. يقول بروس: "لم يتبق الكثير من حطام الحديد، لكنه كان مليئًا بالفخار فقط".

ولم يسبق لعدد من الغواصين أن زاروا حطام سفينة غير مغمورة من قبل، وأفاد بروس أنه سمع "صيحات سرور" أثناء تجولهم في الموقع، حيث كانوا يتأملون كميات كبيرة من السيراميك والزجاج في عنبر الشحن باتجاه المؤخرة. كما تمكن من العثور على جرس السفينة المزخرف، والذي لم يكن منقوشًا بل يعلوه نسر، مما قدم دليلاً قويًا على هويته.

جرس السفينة المميز

العودة إلى النسر

إنّ إيجل تم بناؤها في دنبارتون على نهر كلايد، وتم إطلاقها في عام 1857 وكانت تحمل 56 راكبًا و20 من أفراد الطاقم و200 رأس من الأغنام كحمولتها الرئيسية عندما اصطدمت في عام 1859 بـ بلادا، والتي كانت تحت السحب في ذلك الوقت. إيجلغرقت السفينة "إم إس 11" التي يعتقد أنها كانت متجهة إلى أيرلندا الشمالية، مما أسفر عن مقتل XNUMX شخصًا.

منذ اكتشاف حطام السفينة، واصل بروس البحث عن السفينة وحمولتها، وعاد إلى الموقع في محاولة لفهرسة المحتويات.

مرحاض على النسر – J & MP Bell & Co صنعت أيضًا أدوات صحية (نعومي واتسون)

وعلى مدار ثلاث غطسات، قام هو والمصورة تحت الماء نعومي واتسون بإخراج عدد من العناصر يدويًا.

وبعد تنظيفها، تبين أن معظم الأواني الفخارية التي تم استردادها من الحاويات كانت من النوع الذي أنتجته شركة J & MP Bell & Co منذ حوالي عام 1841، وتم تصديرها تحت اسم "Bell's Pottery".

ختم فخار بيل على الجزء السفلي من الطبق

وتضمنت نطاقات الشركة خدمات العشاء والشاي التي كانت شائعة في أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة ولكن يمكن العثور عليها في جميع أنحاء العالم.

تعتبر الشركة أكبر وأفضل مصنع فخار في جلاسكو، وكانت في قلب إنتاج الخزف الاسكتلندي في ذلك الوقت. علم بروس أن معرض هنتريان للفنون في جامعة غلاسكو كان لدينا مجموعة من الفخار من إنتاج شركة بيل، وأخذنا عينات منها إلى المتحف لتقييمها.

وعاء إسفنجي من صنع بيل على حطام سفينة النسر

طبق إسفنجي من إنتاج شركة بيل تم تنظيفه

من المرجح أن الفخاريات الأخرى الموجودة على حطام السفينة، مثل الوعاء الكبير الذي يظهر وهو يُحمل إلى السطح، كانت من النوع الذي يستخدمه الركاب للغسيل. "في البداية، كنت أفترض أنه كان إيجل- كانت الفخاريات التي تحمل الأحرف الأولى من اسمها مهمة ولكنها لم تكن كذلك - إن فخاريات بيل الإسفنجية هي الأكثر أهمية،" كما يقول بروس.

يستخدم الفخار الإسفنجي الإسفنج لختم الأنماط على الفخار بدلاً من الطباعة، وهي تقنية غالبًا ما يتم دمجها مع الرسم اليدوي والتي نشأت في اسكتلندا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر.

طبق بيل

الخبيرة روث إمبي من جمعية الفخار الاسكتلندية وتقول إنها فوجئت بتشكيلة واسعة من منتجات بيل المعروضة بين القطع الأثرية التي تم استردادها من الحطام.

وقالت لبي بي سي: "السبب وراء بقاء القطع الأثرية بحالة جيدة هو أنها دُفنت في الوحل في قاع البحر. واضطر جرايم إلى الغوص إلى عمق 53 متراً لاستعادة هذه القطع، لذا كان هذا إنجازاً غير عادي في حد ذاته".

جرة في الحطام

إنّ إيجل لم يكن الحطام الجديد الوحيد الذي عثر عليه بروس قبالة سواحل غرب اسكتلندا في الصيف الماضي، وفي العام الماضي Guz.tech في المؤتمر قدم عرضًا تقديميًا حول العثور على ما لا يقل عن خمسة حطام سفن مجهولة في غضون شهر.

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