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حطام سفينة دورست مع حماية روابط وردزورث

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صورة إيرل أبيرجافيني قبالة ساوث سي بريشة توماس لوني (صندوق متحف بورتلاند)
صورة إيرل أبيرجافيني قبالة ساوث سي بريشة توماس لوني (صندوق متحف بورتلاند)

حطام سفينة الشحن الشراعية التابعة لشركة الهند الشرقية إيرل أبيرجافيني, مثال مبكر لسفينة تحتوي على الحديد في بنائها، تمت جدولته للحماية.

إن هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، والتي أوصت بها هيئة إنجلترا التاريخية (HE)، تعني أن الغواصين لا يزال بإمكانهم الغوص في الحطام ولكن بموجب القانون يجب عليهم ترك محتوياته دون مساس.

تم إطلاق السفينة في عام 1796 في نورثفليت، كينت، وكانت السفينة واحدة من 36 سفينة بوزن 1,460 طنًا شكلت فئة خاصة من الأسطول التجاري لشركة الهند الشرقية. 

نقل موظفي الشركة والركاب الذين يدفعون الأجرة إلى البنغال والقواعد في جنوب الهند إلى جانب البضائع والسفن مثل إيرل أبيرجافيني لعبوا دورهم في التحول المربح في تركيز العمليات التجارية البريطانية من المنسوجات الهندية إلى الشاي الصيني.

تميزت السفينة أيضًا بقيادتها جون وردزورث، الذي أصبح بحارًا للمساعدة في دعم مهنة أخيه في الكتابة. 

سيصبح ويليام وردزورث شاعرًا رومانسيًا مشهورًا، وقد أسس شخصيات في عدد من أعماله، مثل يخطو غربا، على أخيه. بعد وفاة جون عندما غرقت السفينة قبالة دورست، أصبحت كتابات شقيقه قاتمة بشكل ملحوظ. 

ويليام وردزورث مرتبط بحطام دورست (الصندوق الوطني)
ويليام وردزورث (الصندوق الوطني)

كان ابن عم الأخوين الأكبر، والذي يُدعى أيضًا جون، قائدًا سابقًا إيرل أبيرجافيني تم إطلاقها في عام 1789، حيث قامت برحلتين من لندن إلى الصين على متن السفينة. تم تحويلها إلى سفينة حربية مكونة من 54 مدفعًا تسمى HMS أبيرجافيني في عام 1795، لكن الكابتن أمر الثاني أيضا إيرل أبيرجافيني لبعض الوقت.

أخذ الأصغر جون وردزورث المركز الثاني إيرل أبيرجافيني إلى الصين مرتين لكنه توفي مع 250 من أفراد الطاقم والركاب في رحلته التجارية الخامسة من بورتسموث إلى البنغال والصين. 

كانت هناك روابط أخرى لعائلة وردزورث أيضًا، بما في ذلك جوزيف وردزورث، الذي ظهر بشكل مختلف كرفيق ثانٍ أو ثالث على متن السفينة المحطمة. إيرل أبيرجافيني، الذي نجا من الحادث. كان ابن جون الأكبر وابن شقيق جون وويليام.

ضرب الشامبلز

إيرل أبيرجافيني ضربت ضفة شامبلز الرملية من خلال مجموعة من الأخطاء البشرية والطقس العاصف وغرقت على بعد حوالي 1.5 ميل قبالة ويموث في 5 فبراير 1805. في ذلك الوقت كانت السفينة تحمل 62 صندوقًا من الدولارات الفضية بقيمة 70,000 ألف جنيه إسترليني (حوالي 7.5 مليون جنيه إسترليني اليوم). 

مسح واقتراح عام 1805 لاستعادة الشحنة من حطام دورست باستخدام "آلة الغوص". تم تنفيذ عملية الإنقاذ بواسطة جون بريثويت في جرس الغوص (صندوق متحف بورتلاند)
مسح عام 1805 واقتراح لاستعادة الحمولة باستخدام "آلة الغوص". تم تنفيذ عملية الإنقاذ بواسطة جون بريثويت في جرس الغوص (صندوق متحف بورتلاند)

يشتمل الحطام الذي يبلغ عمقه 16 مترًا على بقايا هيكلية كبيرة للهيكل تبلغ أبعادها حوالي 50 × 10 مترًا، مع ألواح خشبية وإطارات ومضخة مياه متسلسلة وركب أو أقواس حديدية لا تزال موجودة. لم يتم بعد حفر الحطام بالكامل.

غواص يكشف الأخشاب في الثمانينات (تريفور نيومان)
غواص يكشف الأخشاب في الثمانينات (تريفور نيومان)
المصنوعات اليدوية بما في ذلك العين الميتة والمسمار (صندوق متحف بورتلاند)
العين الميتة، والمسمار، والترباس، والتثبيت الخشبي (صندوق متحف بورتلاند)

تمت إزالة القطع الأثرية من موقع الحطام أثناء أعمال التنقيب في الثمانينيات، بما في ذلك زر الكم الذي يُفترض أنه يخص الكابتن جون وردزورث. يتم الاحتفاظ بالعناصر في متحف بورتلاند، الذي يدير اليانصيب الممول رقمي مشروع تطوعي يسمى الغوص في الأرشيف الرقمي لـ إيرل أبيرجافيني.

يُفترض أن يكون زر الكم الخاص بالكابتن جون وردزورث (صندوق متحف بورتلاند)
يُفترض أن زر الكم الأصلي هو الخاص بالكابتن جون وردزورث (صندوق متحف بورتلاند)

ويواصل المتطوعون إنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد للمصنوعات اليدوية، والتي تشمل أحجار الدومينو الخشبية، وجرة بهار زجاجية ذات 3 جانبًا، ومصباحًا يدويًا من النحاس والزجاج، ومقبض سيف خشبي، وشارة فأر نحاسية، وهي عبارة عن متاح للعامة

وعاء صيني (صندوق متحف بورتلاند)
وعاء صيني (صندوق متحف بورتلاند)
فانوس (صندوق متحف بورتلاند)
فانوس (صندوق متحف بورتلاند)

يقول: "يحتوي هذا الحطام على قصة مثيرة للذكريات تروي حياة وحزن أحد أشهر شعرائنا، ويليام وردزورث". HE الرئيس التنفيذي دنكان ويلسون. "ولكن لها أيضًا مكانة مهمة في التاريخ البحري المشترك لهذا البلد وكيف أحدث أسطول شركة الهند الشرقية تأثيره في معظم أنحاء العالم.

"إن حمايتها هي شهادة على التفاني والعمل الجاد الذي تبذله وحدة تشيلمسفورد للآثار تحت الماء وجمعية ويموث لونار ومتحف بورتلاند ومتطوعيهم. وستساعدنا جهودهم جميعًا على معرفة المزيد عن هذه السفينة ومكانتها في ماضينا المشترك.

أختام قماش الرصاص صندوق متحف بورتلاند الأبيض
أختام من القماش الرصاصي (صندوق متحف بورتلاند)

"أنا مسرور إيرل أبيرجافيني يقول ديفيد كارتر، أمين المتحف، وعضو جمعية المتحف: "لقد تم منحها الحماية – لقد لعبت دورًا مهمًا في التاريخ البريطاني". إيرل أبيرجافيني فريق مشروع علم الآثار تحت الماء للهواة. 

"المشاركة في أعمال التنقيب تحت الماء منذ الثمانينيات ورؤية القطع الأثرية المحفوظة وإيجاد منزل في متحف بورتلاند لقد كان إنجازا كبيرا. أنا فخور بفريقنا التطوعي، الذي جعل مئات الاكتشافات من موقع الحطام متاحة رقميًا وفي متناول الجميع.

تمت حماية سفينتين أخريين فقط لشركة الهند الشرقية بموجب قانون حماية حطام السفن لعام 1973: ال الأدميرال جاردنر، الذي تم بناؤه عام 1797، وحطام Loe Bar (يُعتقد أنه حطام السفينة). رئيس) ، بني عام 1671.

أيضا على ديفرنيت: سبوتليت: مواقع حطام السفن التاريخية في إنجلترا, ألواح القبور التي تم رفعها من أقدم حطام في إنجلترا, تمرين ديفون على حطام النمر محمي, تم إصدار مقاطع فيديو جديدة ثلاثية الأبعاد لحطام السفينة DUNKIRK

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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اكتشف الغواصون الفأس الشمالي من العصر البرونزي

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