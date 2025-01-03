غواصون يعثرون على أسلحة تيودورية تسببت في خلاف بين بريطانيا وأيرلندا

تم انتشال زوج من المدافع البرونزية النادرة من العصر التيودوري من حطام سفينة قبالة أيرلندا بواسطة غواصين وبيعها "دون طرح أي أسئلة" للعرض في برج لندن منذ حوالي 50 عامًا، وفقًا لوثائق حكومية صدرت حديثًا من الأرشيف الوطني الأيرلندي.

وطالبت السلطات الأيرلندية برج لندن بإعادة ما وصفته بالأسلحة "المهربة بشكل غير قانوني" - وبعد عقود من الزمان، وسط مخاوف من أن يستهدف الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت برج لندن انتقاما، تم إعادة تنشيط النزاع.

ويقال إن المدفع الذي يبلغ طوله 2.7 متر قد تم انتشاله من حطام سفينة قبالة ساحل نيوتاون هيد في خليج ترامور، بمقاطعة واترفورد على الساحل الجنوبي الشرقي لأيرلندا في أوائل سبعينيات القرن العشرين.

تحمل هذه المدافع شعارات وردة تيودور، وقد تم صبها للملك هنري الثامن في أربعينيات القرن السادس عشر بواسطة شركة أوين براذرز رويال جان فاندري في لندن. ولم يتم العثور على سوى ثمانية نماذج أخرى من هذا النوع من المدافع المتوسطة الحجم "ساكر".

غواص حطام السفن الأيرلندي إيدي بورك في كتابه حطام السفن في الساحل الأيرلندي كتب أن السفينة البحرية الملكية الوحيدة التي لم يتم العثور عليها في المنطقة كانت السفينة الشراعية. منشور. تم فقدانها في عام 1566، وتم بناؤها قبل أربع سنوات ولكنها كانت مسلحة ببنادق قديمة.

سفينة صيد وحفرة وشاحنة سكنية

وبحسب تقارير صحفية في سبعينيات القرن العشرين، بعد رفع المدفع ونقله إلى الشاطئ على متن سفينة صيد، قامت "عصابة من صائدي الكنوز البريطانيين" بإخفائه في حفرة سيلاج مزرعة قبل تهريبه إلى إنجلترا في عربة سكنية.

يُزعم أنها بيعت بسعر زهيد بلغ 3,250 جنيهًا إسترلينيًا لمسؤول في برج لندن، ثم قيل إنها عُرضت في متحف الأسلحة الملكي في البرج الأبيض.

وتشير الوثائق الصادرة إلى أن المتحف الوطني في أيرلنداوطالبت وزارة الخارجية والمحامي العام للدولة مرارًا وتكرارًا بإعادة الأسلحة. وزعموا أن الغواصين انتهكوا القانون الأيرلندي والإنجليزي بفشلهم في الإعلان عن اكتشافهم لمتلقي الحطام.

في عام 1992، ومع تقدير قيمة المدفعين آنذاك بنحو 60,000 ألف جنيه إسترليني، أعرب متحف الأسلحة الملكية عن رغبته في حل الموقف ــ جزئياً بسبب مخاوف من أن ذلك قد يشجع الجيش الجمهوري الأيرلندي على استهداف البرج. ولكن بحلول العام التالي، عاد المتحف إلى موقفه الذي يتطلب إثبات أن المدافع كانت من ممتلكات الدولة الأيرلندية.

في عام 2003 أعلن المتحف الوطني الأيرلندي في تقريره السنوي أن ملكية المدفع الأيرلندي قد تم قبولها أخيرًا وتم تسوية النزاع. ومن المفهوم أن البنادق أعيدت إلى أيرلندا - على الرغم من أن مكان وجودها الحالي غير واضح.

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