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رحلة غواص منفردة تؤدي إلى العثور على حطام سفينة كورنيش

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حطام سفينة الإسكوريال (راشيل إدمانز)
حطام سفينة الإسكوريال (راشيل إدمانز)

قررت غواصة عدم الغوص بمفردها قبالة الساحل الشمالي لكورنوال بدلاً من إضاعة اليوم الذي شعر فيه صديقها بالمرض، وهي سعيدة لأنها فعلت ذلك. كان ذلك اليوم في صيف هذا العام عندما صادفت راشيل إدمانز حطام سفينة يبدو أنها نُسيت منذ غرقها قبل ما يقرب من 130 عامًا.

كانت إدمانز، وهي غواصة ماهرة ومصورة تحت الماء، قد ذهبت للغوص قبالة بورتريث، على بعد حوالي أربعة أميال فقط من منزلها بالقرب من كامبورن. وقد كشفت غوصتها في البداية عن مرساة، وكشفت غزواتها اللاحقة بشكل متزايد عن المزيد من حطام السفينة، والتي كانت حريصة على تحديد هويتها. 

عثرت على صورة فوتوغرافية تظهر عملية إنقاذ سفينة غارقة قبالة الشاطئ، تم التقاطها في 25 يناير 1895. وهذا يشير إلى أن الحطام من المرجح أن يكون حطام الباخرة إسكوريال.

وتقول إدمانز إنها غاصت إلى الحطام في كل فرصة منذ اكتشافه في محاولة لمعرفة المزيد عنه.

إسكوريال وقارب النجاة هايل إف إتش هاريسون (جون تشارلز بورو / الأرشيف الوطني)
إسكوريال وقارب النجاة هايل ف.ه. هاريسون (جون تشارلز بورو / الأرشيف الوطني / بيكريل)

إسكوريال

إسكوريال كانت سفينة بخارية ذات هيكل شراعي مصنوع من الحديد، وقد بناها أليكس ستيفنز من لايت هاوس، جوفان، في عام 1879 لصالح رايبورن وفيريل من جلاسكو. في اليوم الذي غرقت فيه كانت في طريقها من كارديف محملة بالفحم متجهة إلى ميناء فيومي على البحر الأدرياتيكي، والذي يُعرف الآن باسم رييكا في كرواتيا.

كان الطقس يتغير بسرعة، وكان شديد البرودة، وكانت الرياح عاصفة، ولكن كان يُعتقد أن تسربًا في غرفة المحرك هو الذي تسبب في غرق السفينة. أظهرت الصورة قارب النجاة ف.ه. هاريسون، والتي تم إرسالها براً من هايل على بعد حوالي 50 ميلاً، لا تزال على الرمال في بورتريث.

منظر لحطام السفينة الإسكوريال (راشيل إدمانز)
أعلى وأسفل: مناظر لحطام سفينة الإسكوريال (راشيل إدمانز)
P9200472.حيوية كاملة
رحلة غواص منفردة تؤدي إلى العثور على حطام سفينة كورنيشية 10
منظر لحطام السفينة الإسكوريال (راشيل إدمانز)
منظر لحطام السفينة الإسكوريال (راشيل إدمانز)
منظر لحطام السفينة الإسكوريال (راشيل إدمانز)
منظر لحطام السفينة الإسكوريال (راشيل إدمانز)

حاول رجال الإنقاذ تركيب نظام حبل الطفو، لكنهم فشلوا في الوصول إلى السفينة المنكوبة وفي النهاية اضطر الطاقم إلى السباحة لإنقاذ حياتهم، حيث شكل رجال الإنقاذ سلسلة بشرية في البحر لسحبهم من السفينة. نجا تسعة فقط من أصل 20 رجلاً. 

ومع ذلك، بدا أن السكان المحليين اليوم غير مدركين لوجود حطام السفينة عندما سألت إدمانز ما إذا كان الموقع قد تم الغوص فيه من قبل. قالت: "قال الكثيرون لا، لقد اختفى، أو لم يعرفوا أين سيكون". ديفرنت

وتقع حطام السفينة بالقرب من صخرة جول على عمق 8-9 أمتار عند انخفاض المد و15 مترًا عند ارتفاع المد، وقد تتعرض لتيارات قوية، كما يقول إدمانز. وقد تتطلب أيضًا سباحة طويلة على السطح من الشاطئ.

تقول: "لقد صادفت المرساة لأول مرة بالصدفة البحتة. لقد قمت بالغوص بمفردي لأن صديقي كان مريضًا ولم أرغب في تفويت الفرصة - لقد تغيرت بورتريث بشكل كبير في غضون يوم واحد". 

"مذهول - ومتوتر"

وعن العثور على حطام السفينة، يقول إدمانز: "لقد شعرت بالذهول والتوتر الشديدين. فأنا أشعر دائمًا بالخسارة، لأن الناس ماتوا على متنها. وأود أن أتصور أن الأسماك هي الأرواح التي تعيش على سطحها".

"غطت الحطام مساحة كبيرة من قاع البحر. التقطت بعض الصور ومقاطع الفيديو، ثم خرجت ببطء إلى السطح لأرى أين كنت وأحدد اتجاهاتي. أخذت أصدقائي بعد ذلك لإظهار الحطام لهم، لأنني أستطيع الآن تحديد موقع الحطام باستخدام الملاحة الطبيعية." 

الغواص وقنديل البحر (راشيل إدمانز)
الغواص وقنديل البحر (راشيل إدمانز)
Rachael Edmans usually focuses on photographing wildlife, topside or under water
Rachael Edmans usually focuses on photographing wildlife, whether under water or topside

يقول إدمانز، وهو غواص معتمد من PADI: "أمارس الغوص مع أي شخص، وقد كوّنت صداقات رائعة مع العديد من الأشخاص من خلال القيام بما نحبه معًا. 

"لا أمارس الغوص بمفردي كثيرًا؛ فأنا أستعين في الغالب بصديق. لدي مؤهل للغوص بمفردي، لكن التواجد مع شخص ما أفضل بالنسبة لي كثيرًا. كان ذلك اليوم فقط هو الذي أضاع عليّ فرصة التبلل!"

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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