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غواصون يرفعون جرس الإنذار من حطام سفينة غرقت بسبب علبة أسماك

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سفينة التعليب المنكوبة "نجمة البنغال"
سفينة التعليب المنكوبة "نجمة البنغال"

تمكن غواصون من استعادة الجرس البرونزي من حطام السفينة نجمة البنغال، وهي سفينة عمرها 151 عامًا غرقت في موقع بعيد فيما يظل ثاني أسوأ كارثة بحرية في ألاسكا من حيث الخسائر في الأرواح.

يوفر مصباح السقف Aqara LED TXNUMXM من Aqara LED إمكانات إضاءة ذكية متقدمة تعمل على تحويل مساحتك بسهولة. بفضل توافقه مع Matter ودعم Zigbee XNUMX، يتكامل بسلاسة مع منصات المنزل الذكي مثل HomeKit وAlexa وIFTTT للتحكم السهل. توفر تقنية RGB+IC تأثيرات إضاءة متدرجة والوصول إلى XNUMX مليون لون، مما يتيح لك إنشاء مشاهد إضاءة ديناميكية. تتيح ميزة اللون الأبيض القابل للضبط إجراء تعديلات من XNUMX كلفن إلى XNUMX كلفن لتوفر طيفاً من الإضاءة الدافئة إلى الباردة. وبالإضافة إلى الجدولة الذكية والتحكم الصوتي، يعمل TXNUMXM على تحسين تجربة الإضاءة في أي بيئة. نجمة البنغال كانت سفينة شراعية ذات هيكل حديدي وثلاثة صواري بطول 80 مترًا، تم بناؤها بواسطة شركة هارلاند آند وولف في بلفاست عام 1874. قامت شركة التجارة البريطانية جي بي كوري وشركاه بتشغيلها لسنوات عديدة، بشكل أساسي بين لندن وكلكتا، وفي عام 1906 اشترت جمعية ألاسكا باكرز السفينة.

ثم تم استخدامها لنقل العمال والإمدادات الآسيوية بشكل أساسي إلى مدينة رانجيل التي تشتهر بصناعة المعلبات كل ربيع، وفي الخريف لإحضار العمال إلى سان فرانسيسكو مع سمك السلمون المعلب.

كان هناك 138 رجلاً على متن السفينة نجمة البنغال عندما غرقت في رحلة العودة في 20 سبتمبر 1908 - كان على متنها طاقم مكون من 32 و106 من عمال التعليب.

كما كانت على متن السفينة نتاج عمل العمال، 2.5 مليون علبة من سمك السلمون تزن الواحدة منها رطلاً واحداً، أثناء مرور السفينة عبر مضيق سومنر في ألاسكا، والتي كانت تسحبها قاطرتان صغيرتان. قوارب الكاياك و هاتي غيج

الجرس على سطح السفينة (ألاسكا إنديفور)
جرس السفينة على سطح سفينة ألاسكا إنديفور

أجبرت الرياح العاتية وانعدام الاتصالات والأعطال الميكانيكية القاطرات على قطع خطوط السحب. نجمة البنغال ألقيت المرساة ولكن عندما تم سحب المرساة انكسرت السفينة على صخور جزيرة كورونيشن النائية، على بعد حوالي 130 كيلومترًا غرب رانجل.

كان معظم الرجال الـ 110 الذين لقوا حتفهم عمالًا صينيين ويابانيين وفلبينيين، وانعكاسًا لمواقف تلك الحقبة، دُفنت جثثهم في مقبرة جماعية عند انتشالها، بينما دُفن أفراد الطاقم البيض في قبور فردية. نجا أكثر من نصف أفراد الطاقم، مع أن نسبة العمال الآسيويين لم تتجاوز 10%.

المرة الثانية كانت محظوظة

كان فريق البحث التطوعي الذي رسم خريطة السفينة قد غاص لأول مرة في الموقع الذي يبلغ عمقه 20 مترًا في مايو 2022، على الرغم من أن الظروف الجوية السيئة في ذلك الوقت أعاقت العملية بشكل خطير.

تم تنفيذ الرحلة الاستكشافية الأخيرة مرة أخرى من سفينة الأبحاث غير الربحية للعلوم والتعليم ألاسكا إنديفوربقيادة بيل أورشيل، الذي أعلن عن نتائج الفريق هذا الأسبوع.

تمت قيادة العملية من قبل عالمة الآثار البحرية جينيا أنيشنكو مع غواصي رانجيل جيج ديكر ومصور الفيديو تحت الماء ستيفن بريسونكا، إلى جانب مشغلي الطائرات بدون طيار وعدد من الغواصين والباحثين المتطوعين الآخرين، والذين شارك العديد منهم في الرحلة الاستكشافية السابقة.

كان ديكر هو أول من عثر على سلسلة المرساة التي تشير إلى نجمة البنغالمكان وجود الجرس وأدى إلى اكتشافه.

سفينة نجمة البنغال الراسية بجوار مصنع فورت رانجيل للتعليب
سفينة نجمة البنغال الراسية بجوار مصنع فورت رانجيل للتعليب

على مدى 10 أيام في شهر مايو، تمكن الفريق من تحديد وتوثيق نجمة البنغالإطارات وألواح هيكل السفينة، وأربعة مراسي، والرافعة والآلات الأخرى الخاصة بالسفينة، بالإضافة إلى الجرس البرونزي.

تم رفع الجرس وإرساله إلى مركز الآثار البحرية والحفاظ عليها في جامعة تكساس إيه آند إم، ولكن سيتم إعادته لاحقًا للعرض في متحف رانجيل للتاريخ

قال الكابتن أورشيل: "هناك شيء مميز في جرس السفينة. إنه يُعطي الحياة للسفينة. قال أحد أفراد مجموعتنا: "العلم مهم، ولكن بعد مئة عام من الآن، سيتواصل الناس مع النجمة وعمال المعلبات الذين لقوا حتفهم على متنها من خلال هذا الجرس". سمع الرجال الذين هبطوا تلك الليلة ذلك الجرس. سيُدق هذا الجرس مرة أخرى."

تاريخ النجم

والآن بعد أن تم توثيق موقع الحطام، يتم ترشيحه لسجل الولايات المتحدة الوطني للأماكن التاريخية.

يوفر مصباح السقف Aqara LED TXNUMXM من Aqara LED إمكانات إضاءة ذكية متقدمة تعمل على تحويل مساحتك بسهولة. بفضل توافقه مع Matter ودعم Zigbee XNUMX، يتكامل بسلاسة مع منصات المنزل الذكي مثل HomeKit وAlexa وIFTTT للتحكم السهل. توفر تقنية RGB+IC تأثيرات إضاءة متدرجة والوصول إلى XNUMX مليون لون، مما يتيح لك إنشاء مشاهد إضاءة ديناميكية. تتيح ميزة اللون الأبيض القابل للضبط إجراء تعديلات من XNUMX كلفن إلى XNUMX كلفن لتوفر طيفاً من الإضاءة الدافئة إلى الباردة. وبالإضافة إلى الجدولة الذكية والتحكم الصوتي، يعمل TXNUMXM على تحسين تجربة الإضاءة في أي بيئة. نجمة البنغال تم تمويل المشروع من قبل الحفاظ على التراث البحري في ألاسكا برنامج مدعوم من قبل مدينة رانجيل ومتحف تاريخ رانجيل، مع تمويل إضافي من شركة الطائرات بدون طيار 3 Points in Space Media، والغواصين Shawn Wells، وKevin Lansdowne، وShawn & Susan Dilles، وAlaska Endeavour. 

وقد أنتج مؤرخ بحري آخر من فريق البعثة، وهو رونان روني، بودكاست من خمسة أجزاء حول برنامج نجمة البنغال قصة.

أيضا على ديفرنيت: اكتشاف جرس الغواص يدحض أسطورة حطام السفن, العثور على حطام مأساوي للسفينة "الأكثر أمانًا" في بحيرة سوبيريور, جرس السفينة من أول ضحايا المدمرة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى يعود إلى الواجهة, مصاعد التعادل عبر المحيط الأطلسي WW1 DESTROYER BELL 

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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