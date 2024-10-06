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غواصون ينتشلون حطام سفينة "أتلانتس الذهبية" في صقلية

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غواص يعمل في موقع جيلا الثاني (هيئة الرقابة على البحار)
غواص يعمل في موقع جيلا الثاني (هيئة الرقابة على البحار)

تقترب أعمال رفع حطام سفينة يونانية قديمة تعرف باسم جيلا الثانية، والمرتبطة بشحنة من معدن "أتلانتس" النادر، من الانتهاء تحت إشراف هيئة الرقابة البحرية في صقلية.

تم العثور على السفينة المحفوظة بشكل استثنائي والتي يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد، ويبلغ طولها حوالي 5 مترًا وعرضها 15 أمتار، من قبل الغواصين على عمق 5 أمتار في عام 6، بالقرب من ميناء جيلا على الساحل التيراني الجنوبي. 

استخراج الأخشاب من السفن اليونانية القديمة (هيئة الرقابة على البحار)
استخراج الأخشاب من السفن اليونانية القديمة (هيئة الرقابة على البحار)
غطت الأخشاب مساحة واسعة (هيئة الرقابة على البحر)
غطت الأخشاب مساحة واسعة (هيئة الرقابة على البحر)

تم التنقيب عن السفينة التجارية لأول مرة في عام 1995، وكانت جديرة بالملاحظة ليس فقط لحالتها المحفوظة ولكن لأنها تحتوي على شحنة من سبيكة معدنية نادرة تعرف باسم orichalcum أو "نحاس الجبل".

نقل الأخشاب إلى القارب (هيئة الرقابة البحرية)
نقل الأخشاب إلى القارب (هيئة الرقابة البحرية)
في صقلية، تم أخذ الأخشاب للحفظ وإعادة التجميع (هيئة الرقابة على البحار)
تم أخذ الأخشاب للحفظ وإعادة التجميع (هيئة الرقابة على البحار)

أوريكالكوم يُذكر النحاس في النصوص القديمة التي كتبها كتاب بما في ذلك أفلاطون، ووصف بأنه ثاني أغلى النحاس بعد الذهب، وقد تم استخراجه ذات يوم في أتلانتس لتغطية مباني تلك المدينة الأسطورية. ويُعتقد أن الإشارات تشير إلى النحاس الخالص أو سبيكة مثل البرونز أو النحاس الأصفر.

تم استرداد ستة وثمانين من سبائك الأوريكالكوم النادرة من موقع جيلا الثاني في عامي 2015 و2017. كما تم استرداد في الماضي أمفورات وأواني فخارية أخرى وأشياء معدنية وخوذات عسكرية على الطراز الكورنثي.

"ذهب أتلانتس": سبائك الأوريكالكوم في متحف جيلا الأثري (إيمانويل رييلا)
"ذهب أتلانتس": سبائك الأوريكالكوم في المتحف الأثري في جيلا (إيمانويل رييلا)
خوذات كورنثية (المتحف الأثري في جيلا)
خوذات كورنثية (المتحف الأثري في جيلا)

بدأت أعمال التنقيب الأثري في يوليو/تموز لكشف واستعادة جميع أخشاب القارب وأي قطع أثرية متبقية أخرى، حيث قام بالعمل غواصون من متخصصين في الأعمال تحت الماء. أتلانتس باليرمو دي مونريال تحت الإشرافإشراف .

من المقرر الآن أن تبدأ عملية ترميم القارب في موقع منتزه بوسكو ليتوريو الأثري، الذي يحتوي على بقايا مدينة جيلا القديمة التي يعود تاريخها إلى ما بين القرنين الثامن والخامس قبل الميلاد. 

ومن المتوقع أن يستغرق المشروع بالكامل، الذي تبلغ تكلفته 900,000 ألف يورو (753,000 ألف جنيه إسترليني)، والذي يتم دفعه من خلال صندوق التماسك التابع للاتحاد الأوروبي، تسعة أشهر، وبعدها سيتم عرض السفينة في متحف جيلا الأثري، حيث العناصر مثل orichalcum وقد تم بالفعل عرض السبائك والخوذات حيث تم الكشف عن حطام سفينة جيلا الأولى لأول مرة للجمهور.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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