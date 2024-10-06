غواصون ينتشلون حطام سفينة "أتلانتس الذهبية" في صقلية

تقترب أعمال رفع حطام سفينة يونانية قديمة تعرف باسم جيلا الثانية، والمرتبطة بشحنة من معدن "أتلانتس" النادر، من الانتهاء تحت إشراف هيئة الرقابة البحرية في صقلية.

تم العثور على السفينة المحفوظة بشكل استثنائي والتي يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد، ويبلغ طولها حوالي 5 مترًا وعرضها 15 أمتار، من قبل الغواصين على عمق 5 أمتار في عام 6، بالقرب من ميناء جيلا على الساحل التيراني الجنوبي.

استخراج الأخشاب من السفن اليونانية القديمة (هيئة الرقابة على البحار)

غطت الأخشاب مساحة واسعة (هيئة الرقابة على البحر)

تم التنقيب عن السفينة التجارية لأول مرة في عام 1995، وكانت جديرة بالملاحظة ليس فقط لحالتها المحفوظة ولكن لأنها تحتوي على شحنة من سبيكة معدنية نادرة تعرف باسم orichalcum أو "نحاس الجبل".

نقل الأخشاب إلى القارب (هيئة الرقابة البحرية)

تم أخذ الأخشاب للحفظ وإعادة التجميع (هيئة الرقابة على البحار)

أوريكالكوم يُذكر النحاس في النصوص القديمة التي كتبها كتاب بما في ذلك أفلاطون، ووصف بأنه ثاني أغلى النحاس بعد الذهب، وقد تم استخراجه ذات يوم في أتلانتس لتغطية مباني تلك المدينة الأسطورية. ويُعتقد أن الإشارات تشير إلى النحاس الخالص أو سبيكة مثل البرونز أو النحاس الأصفر.

تم استرداد ستة وثمانين من سبائك الأوريكالكوم النادرة من موقع جيلا الثاني في عامي 2015 و2017. كما تم استرداد في الماضي أمفورات وأواني فخارية أخرى وأشياء معدنية وخوذات عسكرية على الطراز الكورنثي.

"ذهب أتلانتس": سبائك الأوريكالكوم في المتحف الأثري في جيلا (إيمانويل رييلا)

خوذات كورنثية (المتحف الأثري في جيلا)

بدأت أعمال التنقيب الأثري في يوليو/تموز لكشف واستعادة جميع أخشاب القارب وأي قطع أثرية متبقية أخرى، حيث قام بالعمل غواصون من متخصصين في الأعمال تحت الماء. أتلانتس باليرمو دي مونريال تحت الإشرافإشراف .

من المقرر الآن أن تبدأ عملية ترميم القارب في موقع منتزه بوسكو ليتوريو الأثري، الذي يحتوي على بقايا مدينة جيلا القديمة التي يعود تاريخها إلى ما بين القرنين الثامن والخامس قبل الميلاد.

ومن المتوقع أن يستغرق المشروع بالكامل، الذي تبلغ تكلفته 900,000 ألف يورو (753,000 ألف جنيه إسترليني)، والذي يتم دفعه من خلال صندوق التماسك التابع للاتحاد الأوروبي، تسعة أشهر، وبعدها سيتم عرض السفينة في متحف جيلا الأثري، حيث العناصر مثل orichalcum وقد تم بالفعل عرض السبائك والخوذات حيث تم الكشف عن حطام سفينة جيلا الأولى لأول مرة للجمهور.

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