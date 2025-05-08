غواصون يتعرفون على حطام سفينة هولندية غارقة في أستراليا خلال موسم حمى الذهب

تم الإعلان عن اكتشاف سفينة تجارية هولندية مفقودة منذ القرن التاسع عشر كانت تحمل منقبين عن الذهب الصينيين إلى أستراليا بعد أن أكدت اكتشافات الغواصين نتائج مسوحات المغناطيسية السابقة، وفقًا لـ المتحف البحري الوطني الأسترالي.

فقدت قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لجنوب أستراليا في يونيو 1857، وكانت السفينة التي يبلغ وزنها 800 طن وطولها 52 مترًا الملك ويليم دي تويدي (الملك وليام الثاني) كانت قد أسقطت أكثر من 400 من عمال مناجم الذهب الصينيين قبل أيام قليلة من غرقها.

إن ما يطلق عليه المتحف "اكتشافًا مهمًا" و"قطعة مهمة من التاريخ البحري" نتج عن مشروع بدأه المتحف في عام 2022، بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، ووكالة التراث الثقافي في هولندا، وجامعة هارفارد. مؤسسة Silentworld، وزارة البيئة والمياه في جنوب أستراليا جامعة فليندرس.

يشتبه الفريق في أنه تمكن من تحديد موقع الملك ويليم دي تويدي في عام 2022، بعد استخدام مقياس مغناطيسي بحري للحصول على قراءة بدت وكأنها تتطابق مع أبعاد السفينة في المنطقة التي يُعتقد أنها غرقت فيها.

ومع ذلك، فإن ضعف الرؤية في الخليج بسبب "العاصفة الثلجية" المستمرة من الرمال الناعمة - كما هو موضح في الصور أدناه - أعاق الجهود اللاحقة التي بذلها الغواصون لمعرفة المزيد.

لو-فيس: غواص في قاع البحر أثناء مسح بجهاز الكشف عن المعادن (المتحف البحري الوطني الأسترالي)

لم تكشف غوصات عام ٢٠٢٣ عن أي شيء، ولم يتمكن غواصو الآثار من تأكيد شكوكهم إلا في مارس/آذار الماضي، باستخدام أجهزة كشف المعادن. عثروا على أجزاء من رافعة حديدية ومكونات أخرى للسفينة مكشوفة - ربما مؤقتًا - فوق الرمال.

يقول الفريق إنه واثق من هوية الجثث، ويخطط للعودة إلى الموقع أملاً في العثور على المزيد من الحطام. ويعتقدون أن دفنهم سريعاً في الرمال المتلاطمة بعد الغرق ربما أبقى جزءاً كبيراً من السفينة ومحتوياتها سليماً.

جزء من رافعة عُثر عليها في موقع حطام السفينة (المتحف البحري الوطني الأسترالي)

وقد نزل عمال المناجم من الملك ويليم دي تويدي في بلدة روب، أخطط للسير من هناك إلى حقول الذهب في بنديجو وبالارات في فيكتوريا، على بعد أكثر من 400 كيلومتر شرقًا.

سمحت لهم هذه الزيادة بالالتفاف على ضريبة الاقتراع البالغة 10 جنيهات إسترلينية على المهاجرين الوافدين مباشرةً إلى ما كان يُعرف آنذاك بمستعمرة فيكتوريا خلال حمى الذهب في خمسينيات القرن التاسع عشر. كانت هذه الضريبة، التي تعادل اليوم أكثر من 1850 جنيه إسترليني، قد فُرضت قبل عامين، بهدف الحد من الهجرة الصينية، إلى جانب زيادة ضرائب التعدين.

بعد أيام، غرقت السفينة في خليج غويتشين، ربما بعد اصطدامها بضفة رملية، مما أدى إلى فقدان 16 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 فردًا، والذين دُفنوا لاحقًا على شاطئ الخليج الطويل. الملك ويليم دي تويدي تم تصنيفها على أنها حطام تاريخي محمي.

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