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كرم غواص يعيد ساعة ذهبية من حطام سفينة إلى المملكة المتحدة

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فاليري فان هيست في موقع حطام سفينة ليدي إلجين (فاليري فان هيست)
فاليري فان هيست في موقع حطام سفينة ليدي إلجين (فاليري فان هيست)

لقد مرت 36 عامًا منذ أن عثر الغواصون في بحيرة ميشيغان على حطام السفينة البخارية التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر السيدة إلجين وبعد بضع سنوات، بداخلها ساعة جيب مميزة من الذهب عيار 16 قيراطًا مع سلسلة ومفتاح.

ظلت الساعة في حوزة هؤلاء الغواصين الأميركيين منذ عام 1992، ولكن الآن قام عالم آثار بحري كريم، شعر بأن الساعة تنتمي إلى مكان آخر، بترتيب إعادتها إلى مسقط رأس مالكها في بوسطن، في لينكولنشاير.

نقش الصانع على ظهر ساعة الجيب (فاليري فان هيست)
نقش الصانع على ظهر ساعة الجيب (فاليري فان هيست)

ساعدت الأحرف الأولى المنقوشة وتفاصيل الشركة المصنعة في لندن على تحديد أن ساعة اليد كانت ملكًا لسياسي فيكتوري بارز، هربرت إنغرام. بصفته عضوًا في البرلمان عن بوسطن في منتصف القرن التاسع عشر، كان مصلحًا لعب دورًا رئيسيًا في توفير المياه والغاز والسكك الحديدية للمدينة المتوسعة.

كان إنجرام أيضًا صحفيًا، وأسس ما كان عنوانًا رائدًا على المستوى الدولي في ذلك الوقت لأنه كان يحمل صورًا - أخبار لندن المصورةيوجد نصب تذكاري كبير له في وسط المدينة خارج كنيسة سانت بوتولف، والتي تُعرف محليًا باسم بوسطن ستامب.

تمثال هربرت إنغرام خارج نصب بوسطن التذكاري (فاليري فان هيست)
تمثال هربرت إنغرام التذكاري خارج نصب بوسطن التذكاري (فاليري فان هيست)

أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1860، كان إنجرام وابنه من بين حوالي 300 شخص لقوا حتفهم عندما اصطدمت السفينة البخارية ذات العجلات الجانبية التي يبلغ طولها 77 مترًا السيدة إلجين غرقت في بحيرة ميشيغان أثناء توجهها من ميلووكي إلى شيكاغو. فُقدت قائمة الركاب، لكن يُعتقد أن إنغرام كان الضحية الأبرز.

وقعت الكارثة نتيجة اصطدامها بمركب نقل الأخشاب أوغستا خلال عاصفة شديدة ليلة 8 سبتمبر. وُصفت آنذاك بأنها "واحدة من أفظع الكوارث البحرية المسجلة"، حيث أودت بحياة عدد أكبر من الضحايا مقارنةً بأي حادثة بحرية أخرى في منطقة البحيرات العظمى قبلها أو بعدها.

غرق السفينة ليدي إلجين بعد نصف ساعة من اصطدامها بالسفينة أوغوستا (فاليري فان هيست)
غرق السفينة ليدي إلجين بعد نصف ساعة من اصطدامها بالسفينة أوغوستا (فاليري فان هيست)

الذهاب إلى العرض

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان باحثو الساعة على اتصال بالغواصة والمؤرخة البحرية الأميركية فاليري فان هيست، التي شاركت في اكتشاف ومسح تحت الماء للعديد من حطام السفن التاريخية في منطقة البحيرات العظمى. 

شاركت فان هيست في تأسيس جمعية أبحاث حطام السفن في ميشيغان، وتم إدخالها إلى قاعة مشاهير الغواصات في عام 2007. وقد كتبت ستة كتب، بما في ذلك ضائع على السيدة إلجين لإحياء الذكرى الـ 150 لغرق السفينة، وأصبحت وجهًا عامًا للغوص في حطام السفن في البحيرات.

كان من المقرر أن يتولى فان هيست الإشراف على معرض محلي حول السيدة إلجينوعرض الغواصون عرض ساعة إنغرام. لكن، لشعورها بأنها تنتمي إلى بوسطن، حيث تربطها بها علاقات عائلية، فضلت شراء الساعة والتبرع بها لمتحف جيلدهول في بوسطن. 

فاليري فان هيست مع ساعة جيب إنغرام (فاليري فان هيست)
فاليري فان هيست مع ساعة جيب إنغرام (فاليري فان هيست)

وقد قبل المتحف، الذي كان يخطط منذ فترة طويلة لإقامة معرض مخصص لإنغرام، بكل امتنان التذكار المقدم لأحد أبناء بوسطن المفضلين. 

زارت فان هيست للتو المدينة التي غادرها أسلافها من جهة الأب للقدوم إلى أمريكا، وشاركت في حفل تسليم رسمي للساعة وألقت عرضًا تقديميًا عن السيدة إلجين.

الساعة الجيبية التي قضت 155 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، معظمها تحت الماء، تحتل الآن مكانًا بارزًا في معرض إنغرام في متحف ومركز معلومات سياحيةمفتوح من الأربعاء إلى السبت من الساعة 10.30 إلى 3.30.

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@جاكتارين
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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