غواصون يعثرون على سفينة إسبانية خاصة من القرن الثامن عشر بين حطام أربع سفن

يقول كوري فان هيس، طالب الدراسات العليا في الدراسات البحرية بجامعة شرق كارولينا، والذي كان يحاول مع زميله الغواص إيفان أولينجر قياس عرض رصيف يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر: "الرؤية منخفضة باستمرار في نهر كيب فير".

حاول إيفان تحديد الامتداد الشمالي للرصيف، لكنه فقد اتجاهه بسبب الظروف. تبادلنا الأدوار، وحدث لي الشيء نفسه في محاولتي.

بينما كنتُ تائهًا، صادفتُ عدة إطارات خشبية بارزة بالكاد من الطين الطيني، مع وجود آثار ألواح خشبية بالكاد تظهر على السطح. لم أفهم ما كنتُ أراه في تلك اللحظة، لكنني أدركتُ أنه يجب عليّ إخبار أعضاء هيئة التدريس بالهيكل الخشبي.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تمكن الدكتور جيسون راوب من تأكيد أن ما رآه فان هيس كان جزءًا من حطام سفينة، ويعتقد أنه من المرجح أن يكون حطام السفينة الإسبانية الخاصة. لا فورتونا من عام 1748. "لقد كان الأمر ساحقًا نوعًا ما"، كما يقول فان هيس.

وكان هو وأولينجر يعملان في وقت سابق من هذا الصيف على بقايا الواجهة البحرية الاستعمارية في موقع برونزويك تاون / فورت أندرسون التاريخي في ولاية كارولينا الشمالية، والمعروف باسم BTFA.

كانت مدينة برونزويك ميناءً استعماريًا رئيسيًا في القرن الثامن عشر، وقد أحرقتها القوات البريطانية خلال حرب الاستقلال الأمريكية ولم تُعَد بناؤها أبدًا. في القرن التالي، خلال الحرب الأهلية، غُطيت أجزاء كبيرة من المستوطنة المهجورة بأعمال ترابية عند بناء حصن أندرسون.

فسيفساء تصور "الهجوم الإسباني" على مدينة برونزويك بريشة كلود هاول (برونزويك 1726)

من المرجح أن يكون هناك بقايا من لا فورتونا كانت من بين أربع حطام سفن تم اكتشافها وتسجيلها على طول ساحل BTFA هذا الصيف أثناء العمل الميداني الذي قام به باحثون وطلاب من ECU برنامج الدراسات البحريةكما تم البدء في استعادة بعض الأخشاب المكشوفة من السفن وبالتالي المعرضة للخطر من أجل الحفاظ عليها.

في 28 سبتمبر 1748، نحو نهاية حرب أذن جينكينز (المعروفة باسم حرب الملك جورج في أمريكا) لا فورتونا وسفينة أخرى لا لوريتاوصلوا من كوبا لمهاجمة مدينة برونزويك.

تمكنت ميليشيا محلية من إجبار الإسبان على التراجع إلى سفنهم، ويُعتقد أن النيران اندلعت أثناء التراجع. لا فورتونامسحوق مجلةمما أدى إلى انفجار السفينة قرب أرصفة المستعمرات. وكان النصر البريطاني هو المعركة النهائية في الحرب.

باحثون من جامعة شرق كارولينا يفحصون العناصر التي تم جلبها إلى السطح (برنامج جامعة شرق كارولينا للدراسات البحرية)

دليل السرو

تم التعرف على عينات الأخشاب التي تم جمعها من الحطام على أنها من خشب السرو من جنوب كاليفورنيا أو أمريكا الوسطى، مما يشير إلى أن السفينة قد تم بناؤها في القرن الثامن عشر في إسبانيا. الكاريبي المستعمرات.

لا فورتونا كان حطام السفينة الإسبانية الوحيد الذي تم الإبلاغ عنه تاريخيًا في المنطقة، ويقع الحطام بالقرب من المكان الذي استعاد فيه غواص مدفعًا يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر قبل 18 عامًا.

ومن بين الحطام الثلاث الأخرى، تشير التحليلات الأولية إلى أن واحدة منها ربما كانت تستخدم لاستصلاح الأراضي على الواجهة البحرية، بينما قد تكون الأخرى عبارة عن قارب مسطح استعماري من النوع المستخدم لنقل الأشخاص والبضائع بين الميناء والمزارع القريبة.

الأخشاب المستعادة على الشاطئ (برنامج ECU للدراسات البحرية)

لم يُكشف عن الحطام الرابع إلا بصعوبة بالغة، ولم يُحدد موقعه بعد. تشمل البنية التحتية للميناء التي تم تحديدها رصيفين لسفن الأخشاب، وجسرًا فوق ما كان سابقًا أرضًا مستنقعية، بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية المنفردة.

يقول الدكتور راوب، قائد الفريق والأستاذ المساعد في قسم التاريخ والدراسات البحرية بجامعة إديث كوان: "نحن متحمسون للغاية لهذه المواقع المهمة، فكلٌّ منها سيساعدنا على فهم دور مدينة بورت أو برنسفيل البحرية بشكل أفضل كواحدة من أقدم مدن الموانئ الاستعمارية في الولاية". ويضيف: "هذه المعالم الساحلية الاستعمارية المغمورة بالمياه محفوظة بشكل ممتاز".

عوامل الخطر

ومع ذلك، فإن البقايا معرضة للخطر بسبب تآكل الشاطئ الناجم عن تجريف القنوات والأمواج والعواصف، حيث لا يوجد سوى النصف الشمالي من BTFA المحمي حاليًا.

أخشاب السرو من حطام السفينة جاهزة للحفظ (برنامج الدراسات البحرية بجامعة إيست كوانتم)

ما عُثر عليه نجا جيدًا لأنه كان مغطى بالمستنقعات، لكن البقايا بدأت تنكشف وتتآكل. لهذا السبب، قام غواصو الفريق بانتشال طارئ لأكثر من 40 قطعة خشبية من الموقع المفترض. لا فورتونا موقع للتخزين والحفظ.

حُفظت بعض الأخشاب بشكلٍ رائع، ولا تزال تحمل علامات أدوات بناة السفن. ويستمر تحليل بناء كلٍّ من حطام السفن الأربع.

ديفرنت وقد أفاد في الماضي عن عمل جامعة شرق كارولينا بشأن حطام سفينة القراصنة سفينة بلاكبيرد الرائدة القادم الانتقام الملكة آن.