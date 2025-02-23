غواصون يستكشفون أقدم سفينة بنيت على طراز كارفل في الشمال الأوروبي

قام علماء الآثار البحرية من متحف فراك في السويد بالغوص بحثًا عن حطام يعتقدون أنه قد يكون أقدم سفينة مبنية على طريقة الكارفل من بلدان الشمال الأوروبي تم العثور عليها على الإطلاق. تم استخدام طريقة البناء هذه لإنتاج سفن قوية بما يكفي لحمل المدافع وتحمل نيران العدو.

يعود تاريخ السفينة إلى القرن الخامس عشر وتم العثور عليها في Landfjärden في Häringe، جنوب ستوكهولم، حيث يقع متحف Vrak (حطام السفينة).

يقول أمين المتحف هاكان ألتروك، قائد المشروع: "إنها سفينة كبيرة يبلغ طولها نحو 35 مترًا وعرضها 10 أمتار. ويظل إطار السفينة مرتفعًا فوق قاع البحر، ولا يزال مؤخرتها ودفتها قائمين في وضع مستقيم.

"الشيء المثير للاهتمام هو أن السفينة بنيت على طراز كارفيل، وهو ما يعني أن هيكل السفينة يتكون من ألواح موضوعة من الحافة إلى الحافة بدلاً من تداخلها مع بعضها البعض، كما هو الحال في تقنية الكلنكر السائدة في ذلك الوقت."

الجانب الأيسر من الحطام، مع العارضة العرضية (جيم هانسون، فراك / SMTM)

تم تصنيف السفينة على أنها حطام رقم 5، وقد تم العثور بالفعل على أربع سفن أخرى في لاندفياردن. في البداية، كان من المفترض أن تكون سفن فايكنج، ولكن لبعض الوقت لم يكن أحد متأكدًا من نوع هذه السفن أو عمرها.

يقول ألتروك: "لقد حددنا تاريخ ثلاث من أكبر أربع حطامات سفن منذ عام مضى إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر. كما تمكنا أيضًا من ربط أحدها بمصدر مكتوب من القرن السابع عشر.

رسم توضيحي للحطام 5 (ألكسندر راوشر وجيم هانسون، فراك / SMTM)

يصف الحطام رقم 5 بأنه "الأقدم والأكثر إثارة للاهتمام من بين حطام السفن التي نحقق فيها في لاندفياردن. لقد حددنا الآن تاريخه على وجه اليقين في ثمانينيات القرن الخامس عشر، ولكن ربما تم بناء السفينة في وقت مبكر من ستينيات القرن الخامس عشر وتم إصلاحها في ثمانينيات القرن الخامس عشر.

"وما نعرفه أيضًا على وجه اليقين هو أن الأخشاب التي بنيت منها السفينة تم قطعها في موري، التي تقع في منطقة كالمار، أو في شرق بليكينج."

وبمجرد أن يكمل علماء الآثار في فراك مشروعهم الحالي حول البيئة البحرية في هارينجي، فإنهم يأملون في الحصول على تمويل لحفر الحطام رقم 5 كمشروع منفصل.

بقايا حطام السفينة رقم 5 وكيف كانت تبدو في السابق (ألكسندر راوشر وجيم هانسون، فراك / SMTM)

يقول ألتروك: "هذه السفينة تشكل رابطًا مثيرًا للاهتمام بين السفن في العصور الوسطى والسفن الحديثة وبناء السفن. ويمكنها أن تزودنا بالكثير من المعلومات الجديدة حول نقطة تحول مهمة في تاريخ السويد البحري.

"لقد أتاحت تقنية الكارفل بناء سفن أقوى وأضخم، ويرى العديد من الباحثين أنها كانت بمثابة استجابة لبداية استخدام المدافع على السفن في القرن الخامس عشر. وكان وجود المدافع على متن السفن يتطلب سفنًا مستقرة وقوية - وللصمود في وجه قذائف المدافع المعادية، كانت هناك حاجة إلى ألواح خشبية قوية."

فراكيقع متحف فاسا في ديورجاردن في ستوكهولم، وهو جزء من وكالة الحكومة السويدية للمتاحف البحرية ومتاحف النقل التاريخية السويدية (SMTM). استكشف نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد من Sketchfab من حطام 5.

أيضا على ديفرنيت: برميل من الحديد تم انتشاله من حطام يعود إلى القرن السادس عشر, كرات حديدية تجذب الغواصين إلى حطام سفينة نادرة تعود إلى القرن السادس عشر, أسدان مع تفاحة: منحوتات من القرن السابع عشر تذهل الغواصين, غواصون سويديون يتفقدون حطام سفينة آني البريطانية, يقوم الغواصون بتأريخ حطام سفينة البلطيق الفريدة