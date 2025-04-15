غواصون يستكشفون "البيض ولحم الخنزير المقدد" في نيلسون قبالة أوروغواي

السفينة المفضلة للأميرال اللورد هوراشيو نيلسون هي إتش إم إس أجاممنون تم بناؤه من 2,000 شجرة بلوط من الغابة الجديدة في ما هو اليوم موقع التراث الخاص في Buckler's Hard في هامبشاير، حيث تم إطلاقه في عام 1781.

تقع بقايا السفينة التاريخية قبالة سواحل أوروغواي، وفي الشهر الماضي، اجتمع فريق غوص دولي في موقع الحطام لإجراء مسح أثري كشف عن آثار فاقت التوقعات. في هذه الأثناء، تتاح الآن للغواصين في المملكة المتحدة فرصة زيارة معرض مجاني عن السفينة في باكلرز هارد، والتعرف على المزيد حول كيفية استكشافها.

انضم غواصون من المملكة المتحدة من جامعة ساوثهامبتون، وصندوق الآثار البحرية، وجامعة بورنموث، وباكلر هارد إلى الجامعة الأوروغوايانية أوديلار من أجل المهمة.

سفينة إتش إم إس أجاممنون قيد الإنشاء في باكلرز هارد (شركة بوليو المحدودة)

وجد طاقم السفينة الحربية، التي تحمل 64 مدفعًا، أنه من الأسهل تسميتها "بيض ولحم مقدد" بدلًا من نطق اسم الملك اليوناني الأسطوري. إتش إم إس أجاممنون خدمت السفينة في البحرية الملكية لمدة 30 عامًا تقريبًا، بما في ذلك مشاركتها في معركة ترافالغار عام 1805، ولقي حتفه في يونيو 1809 بعد جنوحها على شاطئ غير معروف في مصب نهر بلايت.

كانت السفينة آنذاك في حالة سيئة، ورغم نجاة معظم أفراد الطاقم والمؤن، اعتُبرت حالةً لا يمكن إصلاحها. أُعيد اكتشاف الموقع عام ١٩٩٣، على بُعد حوالي ٨٠٠ متر من الشاطئ، وعلى عمق ١٠ أمتار فقط.

الجانب الأيمن سليم

على الرغم من صعوبة الرؤية تحت الماء، أجرى علماء الآثار البحرية الزائرون مسحًا تصويريًا شاملًا لتمكينهم من إنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد للحطام. وكشف العمل أن الكثير من أجاممنونيظل الجانب الأيمن سليمًا، مع وجود مسامير التثبيت النحاسية التي لا تزال واضحة بين الأخشاب الباقية.

مونتيجو على حطام أجاممنون (شركة بوليو المحدودة)

"لقد حلمت دائمًا برؤية هذا الحطام، كما حدث مع سفينة HMS أجاممنون قالت السيدة ماري مونتاغو سكوت، مديرة حوض باكلر هارد، الذي كان حوضًا مزدهرًا لبناء السفن الحربية في القرن الثامن عشر: "إن حطام السفينة هو الحطام الوحيد الباقي من سفينة تم بناؤها في حوض باكلر هارد في العالم".

تم بناء أكثر من 50 سفينة خشبية هناك للبحرية الملكية، بما في ذلك يوريالوس سويفتسور، والتي شهدت أيضًا نشاطًا في ترافالغار.

وقال مونتاغو سكوت: "هناك آمال في زيارة العودة إلى الحطام في وقت لاحق من هذا العام لإجراء مسح ثانٍ، وهذه المرة لتغطية منطقة أوسع على أمل العثور على الجانب الأيسر، مع مراقبة التدهور المستمر للأخشاب".

معرض مجاني

نموذج لسفينة إتش إم إس أجاممنون معروض في باكلرز هارد (شركة بوليو المحدودة)

في المكان الذي بدأت فيه مسيرة السفينة، أصبح Buckler's Hard الآن مكانًا لمعرض مجاني يسمى إتش إم إس أجاممنون - التنقل عبر الأسطورةيحكي قصة العمل الذي تم تنفيذه للحفاظ على حطام سفينة تاريخية يُعتقد أنها معرضة لخطر التآكل والتدخل من قبل صائدي الكنوز وتحلل ديدان السفن.

تقول مونتاغو-سكوت: "أنشأتُ هذا المعرض في متحف باكلرز هارد للترويج لقصة تعاوننا المشترك بين الدول للحفاظ على الآثار للأجيال القادمة، ولسردها. إنها قصة تجمع أممنا، وتتشارك التاريخ والعلم والمعرفة، وتنمي صداقتنا وتحتفل بها من خلال علم الآثار البحرية".

قرية باكليرز هارد (شركة بوليو المحدودة)

يُعتقد أن منطقة باكلرز هارد سُميت إما نسبةً إلى عائلة باكلرز، التي سكنت المنطقة منذ ستينيات القرن السابع عشر، أو إلى دوقات باكلوش، أسلاف عائلة مونتاغو. أما كلمة "هارد" فكانت مصطلحًا يُستخدم للإشارة إلى منطقة هبوط صلبة أو طبيعية، تُستخدم عادةً على طول الساحل الجنوبي لإنجلترا.

إنّ باكلر هارد القرية الواقعة على نهر بوليو هي موقع تراثي مجاني الدخول، بما في ذلك الوصول إلى أجاممنون معرض في ورشة عمل بناة السفن بالإضافة إلى كوخ صانع السفن وكنيسة سانت ماري. كما يوجد فندق ومطعم في الموقع.

يتم تطبيق رسوم وقوف السيارات، وتكلفة الدخول إلى متحف Buckler's Hard، الذي يحتوي على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية والمعروضات التي تعكس التاريخ البحري، هي 6 جنيهات إسترلينية للبالغين، مع امتيازات وخصومات متاحة.

أيضا على ديفرنيت: العالم الغامر لعلم الآثار تحت الماء, MAST تتدخل لإنقاذ قطع حطام السفن في المتحف, غواصون يعثرون على أسلحة تيودورية تسببت في خلاف بين بريطانيا وأيرلندا, شعور بالغرق في ماري روسe