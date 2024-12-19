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غواص يستعيد حطام قاذفة من الحرب العالمية الثانية عبر الراديو

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المحرك المغمور للقاذفة هاندلي بيج هامبدن (روب سبراي)
المحرك المغمور للقاذفة هاندلي بيج هامبدن (روب سبراي)

عثر غواص من شرق إنجلترا على بقايا حطام قاذفة قنابل من الحرب العالمية الثانية بالصدفة في عام 2 - وأتيحت له الفرصة مؤخرًا لمشاركة التجربة مع مستمعي إذاعة أخبار هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). 

كان الغواص روب سبراي من سوفولك قد عثر على حطام طائرة ثنائية المحرك من طراز هاندلي بيج هامبدن في المياه التي يبلغ عمقها 7 أمتار قبالة شاطئ سالتهاوس في شمال نورفولك. وكان أبرز ما عثر عليه هو محرك بريستول بيجاسوس مع إحدى شفرات المروحة الثلاث التي لا تزال سليمة.

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موقع حطام السفينة هاندلي بيج هامبدن (روب سبراي)

"كنت أبحث عن أجزاء مثيرة للاهتمام من قاع البحر، وظهرت هذه القطعة وسط الضباب الخفيف"، كما يقول سبراي، رئيس اللجنة. مجموعة العمل للحفاظ على البيئة البحرية في نورفولك و البحث البحري وقال غواص لراديو بي بي سي نورفولك: انظر شرقا البرنامج الذي لا يزال من الممكن سماعه على بي بي سي أصوات"كانت النقطة الحاسمة هي: إنه محرك طائرة مزود بمروحة. 

"كانت قطعة حطام كبيرة إلى حد ما، ولا بد أنها كانت هناك منذ الحرب، لذا فهذه قطع أثرية عمرها 80 عامًا عالقة في قاع البحر."

كانت حطام الطائرة مستعمرة غنية بالحياة البرية وكانت بمثابة ملجأ للكركند وسرطان البحر والروبيان والأسماك.

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حطام الطائرة مستعمر بشكل جيد (روب سبراي)
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بقايا الطائرة غارقة منذ 84 عاما (روب سبراي)

بول هينيسي من أبحاث حطام السفن في نورفولك ساعد سبراي في التعرف على الطائرة. وقال: "لم يكن هناك سوى محرك واحد في الموقع، لذا كان هذا بمثابة عائق كبير بالنسبة لنا"، لكن الأبحاث أشارت إلى أن المحرك الآخر تم العثور عليه في عام 1975 بواسطة الغواص المحلي جون وايز كخدمة للصيادين الذين كانوا يعلقون به مصائد السلطعون الخاصة بهم.

لقد تركت تلك الوحدة ملقاة في أراضي متحف نورفولك وسوفولك للطيران في فليكستون، بالقرب من بونجاي، سوفولك، حيث لا يزال من الممكن رؤيتها - على الرغم من أن الغواصين لن يكون لديهم شك بشأن أي من القطع الأثرية المتطابقة تحمل أكبر قدر من الاهتمام.

طاقم طائرة من السرب رقم 50 في هامبدن أثناء عودتهم من غارة قصف على قاعدة سلاح الجو الملكي في وادينجتون عام 1940 (بي جيه دافنتري / متحف الحرب الإمبراطوري)
طاقم طائرة هامبدن من السرب رقم 50 أثناء عودتهم إلى قاعدة سلاح الجو الملكي في وادينجتون بعد غارة قصف في عام 1940 (بي جيه دافنتري / متحف الحرب الإمبراطوري)

تم التعرف على المهاجم على أنه P-2123 كانت الطائرة الحربية البريطانية من طراز F-1، والتي كانت تابعة لسلاح الجو الملكي في وادينغتون، قد انحرفت في بحر الشمال في الأول من سبتمبر/أيلول عام 1940 على بعد ربع ميل من الساحل، بعد نفاد وقودها في طريق العودة من غارة على برلين.

لقد غرقت عند الاصطدام ولكنها عادت للظهور لفترة كافية للسماح للطاقم بالابتعاد والصعود إلى قاربهم القابل للنفخ.

محرك آخر للطائرة P-2123 في متحف نورفولك وسوفولك للطيران، حيث تعرضت شفرات المروحة المصنوعة من الألومنيوم للتآكل الشديد بعد 35 عامًا من بقائها في قاع البحر و49 عامًا أخرى من تعرضها للعوامل الجوية (روب سبراي)
محرك آخر للطائرة P-2123 في متحف نورفولك وسوفولك للطيران، حيث تعرضت شفرات المروحة المصنوعة من الألومنيوم للتآكل الشديد بعد 35 عامًا من بقائها في قاع البحر و49 عامًا أخرى من تعرضها للعوامل الجوية (روب سبراي)

كان طاقم الطائرة الذي نجوا من الهبوط الاضطراري - والألغام الأرضية على الشاطئ - هم الرقيب جيمي مانديل، والرقيب هاري لوجان، والطيار الكندي ديفيد رومانز، والملاح الكندي دونالد ستيوارت. 

كان جيف مانديل، الذي كان والده الرقيب جيمي مانديل يعمل في المدفعية الخلفية، لا يزال يحتفظ بسجل رحلة الطائرة، وتحدث إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وعندما عُرضت عليه لقطات الحطام، علق قائلاً: "لقد قام هذا الغواص بعمل جيد حقًا - يجب أن أشكره". 

وقال إن والده كان محظوظًا، إذ نفذ 47 مهمة جوية دون أن يرى طائرة معادية يطلق عليها النار. وقد نجا من الحرب وتوفي عن عمر يناهز 63 عامًا.

ووصف مؤرخ الطيران بوب كوليس من المتحف طائرة هامبدن بأنها "طائرة منسية إلى حد كبير - تم بناء أكثر من 1,000 طائرة منها ولم يتبق منها سوى ثلاثة نماذج فقط". 

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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