غواص متهم بنهب حطام سفينة عمرها 2,000 عام

اتُهم غواص بنهب حطام سفينة رومانية قديمة بعد ظهوره على السطح بعدد من العناصر بما في ذلك العملات المعدنية على جزيرة مايوركا في البحر الأبيض المتوسط.

تم اعتراض الرجل وهو لا يزال يرتدي ملابسه بذلةأثناء تحميله سيارة في 22 مايو. صادر ضباط الحرس المدني الأغراض المزعومة، بما في ذلك معدات الغوص وجهاز كشف المعادن تحت الماء وممتلكات أخرى. وقيل إنه كان يحمل الأغراض المُسترجعة في حقيبة من النيوبرين. حقيبة مثبتة على خصره.

العملات المعدنية والأشياء المعدنية التي يتهم الغواص بأخذها من حطام السفينة القديمة

ولم يتم الكشف عن اسم الرجل أو جنسيته، ولكن قيل إنه مهاجر يعيش في الجزيرة الإسبانية، ويبلغ من العمر 39 عامًا.

ويُزعم أن هذه الأشياء، بما في ذلك العملات المعدنية والألواح المعدنية، والتي ربما تكون مصنوعة من الرصاص، تم العثور عليها في أحد أهم المواقع الأثرية في مايوركا، وهو موقع حطام سفينة سيس ليوميتيس.

يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي وتم اكتشافها منذ قرن من الزمان في ميناء بورتو كريستو على الساحل الشرقي لمايوركا على بعد حوالي 1 مترًا فقط من الشاطئ في حوالي مترين من الماء.

فازت هذه الصورة لحطام سفينة Ses Llumetes في مسابقة MARE العام الماضي للصور البحرية لبحر البليار والبحر الأبيض المتوسط. تصوير (بيدرو رييرا لومبارت)

كان هيكل السفينة الخشبي محفوظًا بشكل غير عادي بفضل الرماد البركاني الذي حملته كجزء من حمولة تضمنت أيضًا السيراميك ومواد البناء.

أُطلق سراح الرجل بينما لا يزال التحقيق جاريًا. إلى جانب التهم المتعلقة بانتهاك قوانين حماية التراث الإسباني، يُتهم أيضًا بمخالفة اللوائح المحلية المتعلقة باستخدام جهاز كشف المعادن في موقع محمي.

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