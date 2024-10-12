فريق غوص يحل لغز حطام سفينة دورست بين

طوال 34 عامًا منذ اكتشافها من قبل الغواصين، تم الإشارة إلى السفينة الغارقة قبالة ساحل دورست باسم "حطام الدبوس" فقط - ولكن الآن تم التعرف على القارب الغامض الذي يبلغ عمقه 27 مترًا على أنه سفينة ربط بحرية تابعة للأدميرالية تم بناؤها في عام 1866 وفُقدت بعد 37 عامًا.

تم العثور على السفينة الخشبية المغطاة بالمعدن بطول 1990 مترًا قبالة رأس سانت ألبانز جنوب غرب سواناج في عام 24، وقد تم تسميتها على اسم مئات البراغي المعدنية الصفراء المحيطة بها في قاع البحر. وشمل الحطام رافعة تعمل بالبخار مع غلاية في المؤخرة، إلى جانب عوامات ربط الأميرالية والسلسلة والمراسي.

رأس سانت ألبانز (برميكورت)

وقام فريق من جامعة بورنموث للآثار البحرية يعمل على حل اللغز منذ عام 2019، بعد أن عرض عليه الغواص نايجل براينت بعض الأشياء التي تم انتشالها من الموقع في تسعينيات القرن العشرين. وشملت هذه الأشياء بكرة مثبتة بقطعة خزفية تحمل علامة "حوض بناء السفن في بورتسموث".

وبعد أن غوص علماء الآثار بأنفسهم إلى الحطام، خلصوا إلى أنه من المرجح أن يكون حطام سفينة ربط، وهي سفينة كان من الممكن أن يتم سحبها بواسطة قاطرة.

القارب، مع عجلة تحته (علم الآثار البحرية في جامعة بوسطن)

المرجل الذي يغذي القارب (علم الآثار البحرية بجامعة بوسطن)

يقول الفريق: "صممت البحرية هذه الولاعات المخصصة للربط من أجل وضع وتغطية المراسي الثقيلة اللازمة لدعم البحرية المتغيرة في القرن التاسع عشر. كما تم استخدامها في عمليات الإنقاذ والأيام الأولى للغوص، وهو ما يبرزه حذاء الغواص الذي عُثر عليه في الموقع في تسعينيات القرن العشرين والصور المعاصرة لعمليات إنقاذ السفن".

مرساة (علم الآثار البحرية في جامعة بوسطن)

في الأرشيف الوطني، عثر الفريق على مخططات لاثنين من الولاعات المتطابقة من نوع Portsmouth Dockyard Yard Craft والتي تحمل اسم YC5 و YC8 يبدو أن هذا يناسب الغرض - ولكن لم يتمكنوا من العثور على أي سجل يشير إلى فقد أي منهما.

الآن، ومع ذلك، فقد وجدوا تقريرا في نشرة الشحن في الحادي عشر من سبتمبر عام 11، غرقت سفينة خفيفة لنقل المرساة قبالة سانت ألبانز هيد في طقس سيء أثناء سحبها من بورتسموث إلى بورتلاند. تم نقل الرجال الثلاثين الذين كانوا على متن السفينة بأمان إلى القاطرة.

وقد أكد مرجع أرشيفي آخر أن الولاعة المفقودة هي YC8، والتي يُعتقد أنها استُخدمت للمساعدة في إنقاذ سفينة إتش إم إس يوريديس قبالة جزيرة وايت في عام 1878. وكان فقدان الفرقاطة أحد أسوأ الكوارث البحرية البريطانية في زمن السلم في ذلك الوقت.

تم العثور في وقت لاحق على سجل الخسارة لـ YC8معدات النقل الخاصة بشركة 's' قبالة رأس سانت ألبانز في سبتمبر 1903.

غوص حول حطام السفينة Pin، والذي تم تحديده الآن باسم YC8 (علم الآثار البحرية بجامعة بوسطن)

وقد تقدم علماء الآثار بطلب للحصول على YC8 وقال رئيس الفريق البروفيسور ديف بارهام من قسم الآثار البحرية بجامعة بورنموث: "هذا مثال نادر لنوع من السفن الخدمية التي كانت ضرورية للحفاظ على عمليات الموانئ البريطانية في القرن التاسع عشر، لذلك من الأهمية بمكان أن نحافظ عليها".

"ظلت هويتها لغزًا لمدة ثلاثة عقود، لكن ما لاحظناه أثناء غوصنا يعني أننا قد نتمكن من العثور على أدلة قد تكشف أسرار الحطام وفهم كيف انتهى بها الأمر في قاع البحر. تشير المواد التي صنعت منها السفينة إلى بناء عالي الجودة، ربما مرتبط بحوض بناء السفن الملكي."

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