عُثر على غواصة من الحرب العالمية الأولى على عمق قياسي يبلغ 1 متر

أسفرت عملية غوص تدريبية وهندسية في أعماق البحار قبالة سواحل سان دييغو، كاليفورنيا، عن صور لم يسبق لها مثيل لغواصة من الحرب العالمية الأولى. تأشيرة F-1 كانت قد فقدت في 17 ديسمبر 1917، مع مقتل 19 من أفراد الطاقم وتم العثور عليها ملقاة على جانبها الأيمن "سليمة بشكل ملحوظ" على عمق حوالي 400 متر.

تم الحصول على الصور عالية الدقة من قبل فريق متعدد التخصصات بقيادة مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات (WHOI) مع خبراء من البحرية الأمريكية وقيادة التاريخ والتراث البحري (NHHC) والمؤسسة الوطنية للعلوم (NSF).

أُطلقت الغواصة عام ١٩١١، وبلغ طولها ٤٣ مترًا، واستطاعت لفترة من الوقت تحطيم الرقم القياسي العالمي للغوص العميق، بعد هبوطها لمسافة ٨٦ مترًا. ومنذ عام ١٩١٧، خدمت مع قوة دورية المحيط الهادئ المتمركزة في سان بيدرو، كاليفورنيا.

أثناء المناورات قبالة بوينت لوما، سان دييغو، اصطدمت الغواصة بسفينتها الشقيقة يو إس إس تأشيرة F-3 وبسبب وجود ثقب في جانبها الأيسر أمام غرفة المحركات، غرقت السفينة في غضون ثوانٍ. ولم يُنجَ سوى ثلاثة رجال.

ثقب في هيكل السفينة يو إس إس إف-1 ناتج عن اصطدامها بشقيقتها يو إس إس إف-3. (بروس ستريكروت / مؤسسة العلوم الوطنية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)

إعادة بناء فوتوغرافي لمؤخرة ومروحة طائرة F-1 (زوي داهيرون / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)

خلال الرحلة الاستكشافية، تمكن الفريق أيضًا من مسح قاذفة طوربيد من طراز Grumman TBF Avenger تابعة للبحرية الأمريكية في فترة الحرب العالمية الثانية والتي كانت تُستخدم كطائرة تدريب عندما تحطمت بالقرب من تأشيرة F-1 الموقع في عام 1950.

العمل في الفترة ما بين 24 فبراير و4 مارس من سفينة الأبحاث اتلانتيس قام الفريق بسبع غطسات في مواقع الحطام، باستخدام أنظمة التصوير الثابتة والفيديو غير الجراحية المثبتة على الغواصة ألفين - يتم وصفها الآن بأنها مركبة يشغلها الإنسان (HOV) - بالإضافة إلى أنظمة السونار على المركبة ذاتية القيادة تحت الماء خفير.

المركبات تحت الماء هي جزء من منشأة الغمر العميق الوطنية أسطول (NDSF) الذي يتم تمويله من قبل NSF.

ضابط برنامج سفن الأبحاث في البحرية الأمريكية روب سباروك (يسار) وكبير علماء الآثار في مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات برادلي كروجر في سفينة الأبحاث ألفين (بروس ستريكروت / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)

برج القيادة والأضرار الناجمة عن الاصطدام التي تسببت في غرق الغواصة F-1 (زوي داهيرون / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)

مروحة يو إس إس إف-1 (بروس ستريكروت / مؤسسة العلوم الوطنية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)

عجلة السفينة الخارجية الموجودة على شراع F-1 أو مثبتها (بروس ستريكروت / مؤسسة العلوم الوطنية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)

لحظات حاسمة

قالت ليزا كلوف، القائمة بأعمال مدير قسم علوم المحيطات في مؤسسة العلوم الوطنية: "توفر مؤسسة العلوم الوطنية معدات أساسية للوصول إلى أعماق المحيط".

"على الرغم من أن HOV Alvin وAUV Sentry مهمتان للغاية في الكشف عن المخاطر الجيولوجية في أعماق البحار ودراسة النظم البيئية النائية، إلا أنهما توفران أيضًا فرصًا لتدريب الجيل القادم من العلماء واكتشاف لحظات حاسمة من تاريخ أمتنا."

تعمل مؤسسة التراث القومي والتاريخ البحري على تحديد مواقع السفن والطائرات التابعة للبحرية الأمريكية وتفسيرها وحمايتها، كما قام عالم الآثار تحت الماء براد كروجر بما كان أول عمل له في هذا المجال. ألفين الغطس وأول غطسة شخصية له على موقع حطام تاريخي.

قال: "كانت تجربة مثيرة ومُتواضعة للغاية. جميعنا في المركز الوطني للتاريخ الطبيعي ممتنون لهذا التعاون، الذي مكّننا أيضًا من توثيق حالة المركبات وتقييمها".

الجزء الأمامي من قاذفة الطوربيد أفنجر التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، والتي تحطمت عام 2 (آنا ميشيل / NSF GEO / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)

قمرة قيادة المنتقم (آنا ميشيل / مؤسسة العلوم الوطنية الجيولوجية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)

قسم الذيل (آنا ميشيل / مؤسسة العلوم الوطنية الجيولوجية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)

أقيم حفل تذكاري في اتلانتيس فوق تأشيرة F-1 حطام السفينة بعد الغطس، مع رنين جرس 19 مرة - مرة واحدة لكل فرد من أفراد الطاقم المفقودين. قال كروجر: "التاريخ وعلم الآثار يدوران حول البشر، وشعرنا بأهمية قراءة أسمائهم بصوت عالٍ".

أنظمة السونار متعددة الحزم على اتلانتيس و خفير تم إنتاج خرائط عالية الدقة للغواصة وقاع البحر المحيط بها، في حين تم استخدام لقطات الفيديو والصور الثابتة عالية الدقة لإنتاج نماذج تصويرية ثلاثية الأبعاد توفر قياسات دقيقة وتفاصيل استعمار الحياة البحرية.

وقالت آنا ميشيل، كبيرة العلماء في مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية والقائدة المشاركة للرحلة الاستكشافية: "لقد كنا حذرين ومنهجيين في مسح هذه المواقع التاريخية حتى نتمكن من مشاركة هذه الصور المذهلة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التبجيل الذي تستحقه هذه المواقع".

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