مجلة الاشتراكات
إزالة الإعلانات مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا
تسجيل الدخول

عُثر على غواصة من الحرب العالمية الأولى على عمق قياسي يبلغ 1 متر

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
تم تصميم الغواصة F-1 بالكامل (زوي داهيرون / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
تم الآن تصميم الغواصة F-1 بالكامل (زوي داهيرون / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)

أسفرت عملية غوص تدريبية وهندسية في أعماق البحار قبالة سواحل سان دييغو، كاليفورنيا، عن صور لم يسبق لها مثيل لغواصة من الحرب العالمية الأولى. تأشيرة F-1 كانت قد فقدت في 17 ديسمبر 1917، مع مقتل 19 من أفراد الطاقم وتم العثور عليها ملقاة على جانبها الأيمن "سليمة بشكل ملحوظ" على عمق حوالي 400 متر.

تم الحصول على الصور عالية الدقة من قبل فريق متعدد التخصصات بقيادة مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات (WHOI) مع خبراء من البحرية الأمريكية وقيادة التاريخ والتراث البحري (NHHC) والمؤسسة الوطنية للعلوم (NSF). 

أُطلقت الغواصة عام ١٩١١، وبلغ طولها ٤٣ مترًا، واستطاعت لفترة من الوقت تحطيم الرقم القياسي العالمي للغوص العميق، بعد هبوطها لمسافة ٨٦ مترًا. ومنذ عام ١٩١٧، خدمت مع قوة دورية المحيط الهادئ المتمركزة في سان بيدرو، كاليفورنيا.

أثناء المناورات قبالة بوينت لوما، سان دييغو، اصطدمت الغواصة بسفينتها الشقيقة يو إس إس تأشيرة F-3 وبسبب وجود ثقب في جانبها الأيسر أمام غرفة المحركات، غرقت السفينة في غضون ثوانٍ. ولم يُنجَ سوى ثلاثة رجال.

ثقب في هيكل غواصة الحرب العالمية الأولى يو إس إس إف-1 نتيجة اصطدامها بشقيقتها يو إس إس إف-1. (بروس ستريكروت / مؤسسة العلوم الوطنية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
ثقب في هيكل السفينة يو إس إس إف-1 ناتج عن اصطدامها بشقيقتها يو إس إس إف-3. (بروس ستريكروت / مؤسسة العلوم الوطنية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
إعادة بناء فوتوغرافي لمؤخرة ومروحة F-1 (زوي داهيرون / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
إعادة بناء فوتوغرافي لمؤخرة ومروحة طائرة F-1 (زوي داهيرون / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)

خلال الرحلة الاستكشافية، تمكن الفريق أيضًا من مسح قاذفة طوربيد من طراز Grumman TBF Avenger تابعة للبحرية الأمريكية في فترة الحرب العالمية الثانية والتي كانت تُستخدم كطائرة تدريب عندما تحطمت بالقرب من تأشيرة F-1 الموقع في عام 1950.

العمل في الفترة ما بين 24 فبراير و4 مارس من سفينة الأبحاث اتلانتيس قام الفريق بسبع غطسات في مواقع الحطام، باستخدام أنظمة التصوير الثابتة والفيديو غير الجراحية المثبتة على الغواصة ألفين - يتم وصفها الآن بأنها مركبة يشغلها الإنسان (HOV) - بالإضافة إلى أنظمة السونار على المركبة ذاتية القيادة تحت الماء خفير

المركبات تحت الماء هي جزء من منشأة الغمر العميق الوطنية أسطول (NDSF) الذي يتم تمويله من قبل NSF.

روب سباروك، مسؤول برنامج سفن الأبحاث في مكتب البحوث البحرية وبرادلي كروجر، كبير علماء الآثار في مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات داخل ألفين (بروس ستريكروت / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
ضابط برنامج سفن الأبحاث في البحرية الأمريكية روب سباروك (يسار) وكبير علماء الآثار في مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات برادلي كروجر في سفينة الأبحاث ألفين (بروس ستريكروت / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
برج القيادة والأضرار الناجمة عن الاصطدام التي تسببت في غرق الغواصة (زوي داهيرون / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
برج القيادة والأضرار الناجمة عن الاصطدام التي تسببت في غرق الغواصة F-1 (زوي داهيرون / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
مروحة الغواصة USS F-1 (بروس ستريكروت / مؤسسة العلوم الوطنية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
مروحة يو إس إس إف-1 (بروس ستريكروت / مؤسسة العلوم الوطنية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
عجلة السفينة الخارجية الموجودة على شراع F-1 (بروس ستريكروت / مؤسسة العلوم الوطنية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
عجلة السفينة الخارجية الموجودة على شراع F-1 أو مثبتها (بروس ستريكروت / مؤسسة العلوم الوطنية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)

لحظات حاسمة

قالت ليزا كلوف، القائمة بأعمال مدير قسم علوم المحيطات في مؤسسة العلوم الوطنية: "توفر مؤسسة العلوم الوطنية معدات أساسية للوصول إلى أعماق المحيط".

"على الرغم من أن HOV Alvin وAUV Sentry مهمتان للغاية في الكشف عن المخاطر الجيولوجية في أعماق البحار ودراسة النظم البيئية النائية، إلا أنهما توفران أيضًا فرصًا لتدريب الجيل القادم من العلماء واكتشاف لحظات حاسمة من تاريخ أمتنا."

تعمل مؤسسة التراث القومي والتاريخ البحري على تحديد مواقع السفن والطائرات التابعة للبحرية الأمريكية وتفسيرها وحمايتها، كما قام عالم الآثار تحت الماء براد كروجر بما كان أول عمل له في هذا المجال. ألفين الغطس وأول غطسة شخصية له على موقع حطام تاريخي. 

قال: "كانت تجربة مثيرة ومُتواضعة للغاية. جميعنا في المركز الوطني للتاريخ الطبيعي ممتنون لهذا التعاون، الذي مكّننا أيضًا من توثيق حالة المركبات وتقييمها".

الجزء الأمامي من قاذفة الطوربيد أفينجر من حقبة الحرب العالمية الثانية (آنا ميشيل / NSF GEO / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
الجزء الأمامي من قاذفة الطوربيد أفنجر التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، والتي تحطمت عام 2 (آنا ميشيل / NSF GEO / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
قمرة قيادة المنتقم (آنا ميشيل / مؤسسة العلوم الوطنية الجيولوجية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
قمرة قيادة المنتقم (آنا ميشيل / مؤسسة العلوم الوطنية الجيولوجية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
قسم الذيل (آنا ميشيل / مؤسسة العلوم الوطنية الجيولوجية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)
قسم الذيل (آنا ميشيل / مؤسسة العلوم الوطنية الجيولوجية / © مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات)

أقيم حفل تذكاري في اتلانتيس فوق تأشيرة F-1 حطام السفينة بعد الغطس، مع رنين جرس 19 مرة - مرة واحدة لكل فرد من أفراد الطاقم المفقودين. قال كروجر: "التاريخ وعلم الآثار يدوران حول البشر، وشعرنا بأهمية قراءة أسمائهم بصوت عالٍ".

أنظمة السونار متعددة الحزم على اتلانتيس و خفير تم إنتاج خرائط عالية الدقة للغواصة وقاع البحر المحيط بها، في حين تم استخدام لقطات الفيديو والصور الثابتة عالية الدقة لإنتاج نماذج تصويرية ثلاثية الأبعاد توفر قياسات دقيقة وتفاصيل استعمار الحياة البحرية. 

وقالت آنا ميشيل، كبيرة العلماء في مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية والقائدة المشاركة للرحلة الاستكشافية: "لقد كنا حذرين ومنهجيين في مسح هذه المواقع التاريخية حتى نتمكن من مشاركة هذه الصور المذهلة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التبجيل الذي تستحقه هذه المواقع".

أيضا على ديفرنيت: الشعاب المرجانية العميقة هي أكبر الشعاب المرجانية المعروفة في العالم, دراسة تُظهر كيف تؤثر حطام السفن على النظام البيئي المحيط بها, كنز حطام سفينة سان خوسيه مثير للجدل..., كولومبيا ستكثف جهودها لاستعادة سفينة الكنز

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
تم تحديث Gear Affiliate: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark مرحبا! لقد كنت أتعلم عن التركيب الجانبي وأواجه صعوبة في العثور على مثال واضح لكيفية تجهيز الخزانات. أعلم أنه سيتم تناول ذلك في التدريب، ولكنني بحاجة إلى معرفة ما يجب الحصول عليه قبل أن آخذ الدورة، ولا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني. هل يمكنك إظهار كيفية تجهيز الخزانات الجانبية وخزانات الديكور / المرحلة من فضلك؟ يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@جاكتارين
#askmark أهلاً! كنت أتعلم عن التركيب الجانبي، وأجد صعوبة في إيجاد مثال واضح لكيفية تجهيز الدبابات. أعلم أنه سيتم شرحه في التدريب، لكنني أحتاج لمعرفة ما يجب شراؤه قبل بدء الدورة، فلا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني.

هل يمكنك إظهار كيفية تجهيز الخزانات الجانبية وخزانات الديكور / المرحلة من فضلك؟

يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها

🔗 احصل على خصم ١٥٪ على عرض eSIM الدولي! استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 تسوق معدات الغوص هنا:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 ابق على اتصال معنا.

فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/
انستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/
المواضيع: https://www.threads.net/@diver_magazine
تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/
تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/
الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/
الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/

📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com

=============================

🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

تحديثات على معدات الغطس: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @martink72 #askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي/العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه المعدات مانعًا للضوء من السقوط لأسفل ويحجبه. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشراكات 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم 1% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=0 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T1e64UkNqC2 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck38t86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh4OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi71RP0Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk7dB4AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB8pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF4LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu7EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F5MfATRd6Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y48wIOKde1 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=XNUMX

@martink72
#askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي أو العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه الأشياء مانعًا للضوء من السقوط للأسفل، مما يحجبه.
يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها

🔗 احصل على خصم ١٥٪ على عرض eSIM الدولي! استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 تسوق معدات الغوص هنا:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 ابق على اتصال معنا.

فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/
انستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/
المواضيع: https://www.threads.net/@diver_magazine
تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/
تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/
الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/
الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/

📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com

=============================

🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

كيف أربط ضوءًا وامضًا بنفسي ليتمكن صديقي من رؤيتي؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

معدات محدثة الشريك: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link تحقق من منتجع الغوص Wakatobi: https://divernet.com/go/wakatobi-dive-resort #scuba #scubadiving #scubadiver خصم 15% على عرض eSIM الدولي استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات لكل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

قم بزيارة موقع منتجع واكاتوبي:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#الغوص #الغوص #الغوص

خصم 15% على عرض eSIM الدولي باستخدام الكود: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

هل هذا أفضل مركز غوص على الإطلاق؟ W\@wakatobidiveresort

اشترك!

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.
اشترك!
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
ستيف سيمان: اكتشاف جرس غواص يدحض أسطورة حطام السفينة الغارقة
فرانسيس هيرمانز: خط الأنابيب: بودكاست Left To Die يحقق في فضيحة الغوص
نيك بيلي: أرملة الغواص: "ما زلت أتابع الأخبار كل يوم"
رون: اكتشافات الغواصين: سن ميج في فلوريدا، وقنابل في المملكة المتحدة
ستيف: بول تومر يغادر Dive RAID International
أخبار حديثة
عُثر على غواصة من الحرب العالمية الأولى على عمق قياسي يبلغ 1 متر عُثر على غواصة من الحرب العالمية الأولى على عمق قياسي يبلغ 1 متر
الغواص الحر كلوفار يكسر هيمنة تروبريدج التي استمرت 17 عامًا بدون زعانف الغواص الحر كلوفار يكسر هيمنة تروبريدج التي استمرت 17 عامًا بدون زعانف
أكثر من 100 طبيب غوص يجتمعون في بالي لحضور مؤتمر صحة الغواصين SPUMS أكثر من 100 طبيب غوص يجتمعون في بالي لحضور مؤتمر صحة الغواصين SPUMS
إطلاق مسابقة التصوير تحت الماء الثانية لجوائز أستراليا في يونيو 2025 إطلاق مسابقة التصوير تحت الماء الثانية لجوائز أستراليا في يونيو 2025
الغوص مرفوض الغوص مرفوض
كرم غواص يعيد ساعة ذهبية من حطام سفينة إلى المملكة المتحدة كرم غواص يعيد ساعة ذهبية من حطام سفينة إلى المملكة المتحدة
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
Copyright 2025  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
اشتراكات الهدايا
اشترك مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا