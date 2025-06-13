أعمق حطام سفينة على الإطلاق في البحار الفرنسية يعود إلى القرن السادس عشر

تم اكتشاف أعمق حطام تم العثور عليه على الإطلاق في المياه الفرنسية بالصدفة على عمق حوالي 2.6 كيلومتر - ويُعتقد أنه سفينة تجارية من القرن السادس عشر كانت تبحر غربًا من إيطاليا.

تم العثور على حطام السفينة، المسمى "كامارات 4" نسبة إلى رأس كاب كامارات، في 4 مارس قبالة ساحل بلدة راماتويل الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، جنوب سان تروبيه، وتم الإعلان عن اكتشافه للتو بعد أبحاث المتابعة.

كان فريق CEPHISMER التابع للبحرية الفرنسية، والمتخصص في الدفاع والاستكشاف تحت الماء، يُجري "عملية مراقبة للشعاب المرجانية البحرية"، للتحقق من موارد البلاد في أعماق البحار. رُصد الحطام في البداية خلال مسح بالسونار قبل إرسال مركبة تحت الماء ذاتية التشغيل لالتقاط صور مقربة للموقع.

تم الإبلاغ عن الاكتشاف إلى المحافظة البحرية للبحر الأبيض المتوسط، والتي بدورها توجهت إلى إدارة البحوث الأثرية تحت الماء التابعة للحكومة (درس), المسؤولة عن حماية ودراسة وتطوير التراث الفرنسي تحت الماء.

جزء من حمولة الحطام العميق (DRASSM)

كان طول السفينة يزيد عن 30 مترًا وعرضها 7 أمتار، وكانت تحمل شحنة من أباريق وأطباق خزفية، بالإضافة إلى قضبان معدنية. ويمكن رؤية نحو 200 إبريق و100 طبق في الصور التي التقطتها كاميرات المركبة تحت الماء، ويُعتقد أن المزيد من قطع السيراميك مدفونة في الرواسب.

الأباريق مصممة على طراز ليغوريا من القرن السادس عشر، ويُعتقد أيضًا أن الصفائح الصفراء تعود أصولها إلى ليغوريا. تقع المنطقة شمال شرق موقع الحطام في شمال غرب إيطاليا، ويشكل ساحلها المتوسطي ما يُعرف اليوم بالريفييرا الإيطالية.

بعض الأباريق، ذات فوهات مدببة، تحمل الحرف الأول من اسم السيد المسيح "IHS"، وهو اختصارٌ لاسمه، مُكوّن من الأحرف الثلاثة الأولى من اسمه باللغة اليونانية. وزُيّنت أباريق أخرى بتصاميم نباتية أو هندسية، مع تحديد أنماط متعددة. كما عُثر على مراسي وستة مدافع وقدرَيْ طهي.

توجد أطباق صفراء بين أباريق على الطراز الليغوري (DRASSM)

ويقول مركز دراسم الذي يخطط لاستكشاف أبعد من حدود حقل الحطام، واستكمال التصوير الفوتوغرافي للحطام، وأخذ عينات مختارة للتحليل: "على هذا العمق، كان من الممكن الحفاظ على الحطام من أي تدهور أو نهب، لذا فهذه فرصة بحثية فريدة من نوعها".

وقالت إنها تتوقع أن يشارك في المشروع فريق متعدد التخصصات من علماء الآثار البحرية وعلماء الخزف والمتخصصين في الهندسة المعمارية البحرية والمدفعية والمراسي والمواد والمرممين.

وقيل أيضًا إن الحطام يوفر فرصة لزيادة الوعي بشأن التلوث البحري، "مع وجود النفايات الدقيقة والكبيرة بكميات كبيرة في الموقع" - ويمكن رؤية علبة حديثة في إحدى الصور.

توجد علبة بالقرب من مرساة من القرن السادس عشر (DRASSM)

ويقول معهد دراسات الآثار: "إن كامارات 4 هو اكتشاف رائع لعمقه وطبيعته غير المسبوقة والفرصة التي يوفرها لدراسة موقع سليم تقريبًا يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر"، مضيفًا أن "هذا الحطام يشكل خطوة جديدة في استكشاف الهاوية".

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