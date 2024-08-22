مخاوف من تفكك جمع كنز حطام السفينة

يتم التعبير عن المخاوف في كورنوال بشأن البيع الوشيك لمتحف كنز حطام السفن في تشارلزتاون، وهو عقار يحتوي على مجموعة تاريخية من التذكارات البحرية وتذكارات حطام السفن التي تتضمن العديد من اكتشافات الغواصين الهواة على مر السنين.

هناك الآن مخاوف من أنه قد لا يكون من الممكن بيع المتحف كمنشأة مستمرة، وفي هذه الحالة يمكن تفكيك المجموعة الفريدة.

وقالت المؤرخة المحلية إليزابيث ديل لبي بي سي: "إنه أمر محزن لتشارلستون على المستوى المحلي، لكنه محزن لكورنوال ككل لأننا نفقد متحفا رائعا"، مضيفة أنه مهما حدث، فإن القطع الأثرية البحرية التي تبرعت بها المجموعات والعائلات المحلية لا ينبغي بيعها.

يحتوي المتحف على حوالي 7,000 قطعة (SBC Property)

ترتبط أقسام المتحف عن طريق الأنفاق (SBC Property)

جزء من مساحة معرض شاكلتون (SBC Property)

يقع المتحف في مبنى Merchants of Charlestown المطل على ميناء Charlestown التاريخي في St Austell، ويحتوي على حوالي 7,000 قطعة معروضة أو مخزنة، جميعها مدرجة في السعر المطلوب البالغ 1.95 مليون جنيه إسترليني للتملك الحر للعقار.

بعض المعروضات جاءت من حطام السفن الشهيرة بما في ذلك ماري روز، تيتانيك، لوسيتانيا و الميثاق الملكي وكما هو متوقع، يقال إن كل شيء قد تم الإعلان عنه لمستلم الحطام أو تم تغطيته بالعفو الوطني للحطام لعام 2002.

يربط مجمع واسع من الأنفاق بين أجزاء المتحف المختلفة. يشمل السعر معرض شاكلتون تراث الحالي، الذي تم إنتاجه بالاشتراك مع الجمعية الجغرافية الملكية.

جولة سريعة في المتحف (SBC Property)

يوجد أيضًا مطعم وبار يتسع لـ 100 شخص ومتاجر ومقهى للوجبات الجاهزة للآيس كريم، ويمكن للمشتري الذي يرغب في استمرار عمل المتحف أن يطلب خدمات موظفيه الحاليين المتفرغين المكون من أربعة أفراد.

خطط الطوارئ

تم إنشاء المتحف منذ ما يقرب من 50 عامًا، وعلى مدى السنوات التسع الماضية كان مملوكًا للسير تيم سميت، المؤسس المشارك لمشروع عدن ومالك حدائق هيليجان المفقودة، والذي يقوم حاليًا بتعزيز أنشطة شركته .

ومن المعروف أن سميت قد وضع خطط طوارئ في حال ثبت أنه من المستحيل بيع المتحف ومحتوياته كمنشأة مستمرة - فهو ينوي بيع تذكارات حطام السفينة بالمزاد العلني بشكل منفصل في نوفمبر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. كورنوال لايف. الوكيل العقاري الذي يتولى عملية البيع هو عقارات اس بي سي ترورو.

في هذه الأثناء متحف كنز حطام السفن يظل مفتوحًا للعمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً. تبلغ تكلفة القبول (لا يشمل تراث شاكلتون) 8.50 جنيهًا إسترلينيًا (5 جنيهات إسترلينية لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا).

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