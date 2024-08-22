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مخاوف من تفكك جمع كنز حطام السفينة

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متحف كنز حطام السفينة في تشارلزتاون (SBC Property)
متحف كنز حطام السفينة في تشارلزتاون (SBC Property)

يتم التعبير عن المخاوف في كورنوال بشأن البيع الوشيك لمتحف كنز حطام السفن في تشارلزتاون، وهو عقار يحتوي على مجموعة تاريخية من التذكارات البحرية وتذكارات حطام السفن التي تتضمن العديد من اكتشافات الغواصين الهواة على مر السنين.

هناك الآن مخاوف من أنه قد لا يكون من الممكن بيع المتحف كمنشأة مستمرة، وفي هذه الحالة يمكن تفكيك المجموعة الفريدة. 

وقالت المؤرخة المحلية إليزابيث ديل لبي بي سي: "إنه أمر محزن لتشارلستون على المستوى المحلي، لكنه محزن لكورنوال ككل لأننا نفقد متحفا رائعا"، مضيفة أنه مهما حدث، فإن القطع الأثرية البحرية التي تبرعت بها المجموعات والعائلات المحلية لا ينبغي بيعها.

يحتوي المتحف على حوالي 7,000 قطعة (SBC Property)
يحتوي المتحف على حوالي 7,000 قطعة (SBC Property)
يتم توصيل الأقسام عن طريق الأنفاق (خاصية SBC)
ترتبط أقسام المتحف عن طريق الأنفاق (SBC Property)
مساحة معرض شاكلتون (SBC Property)
جزء من مساحة معرض شاكلتون (SBC Property)

يقع المتحف في مبنى Merchants of Charlestown المطل على ميناء Charlestown التاريخي في St Austell، ويحتوي على حوالي 7,000 قطعة معروضة أو مخزنة، جميعها مدرجة في السعر المطلوب البالغ 1.95 مليون جنيه إسترليني للتملك الحر للعقار. 

بعض المعروضات جاءت من حطام السفن الشهيرة بما في ذلك ماري روز، تيتانيك، لوسيتانيا و الميثاق الملكي وكما هو متوقع، يقال إن كل شيء قد تم الإعلان عنه لمستلم الحطام أو تم تغطيته بالعفو الوطني للحطام لعام 2002.

يربط مجمع واسع من الأنفاق بين أجزاء المتحف المختلفة. يشمل السعر معرض شاكلتون تراث الحالي، الذي تم إنتاجه بالاشتراك مع الجمعية الجغرافية الملكية. 

فيديو يوتيوب
جولة سريعة في المتحف (SBC Property)

يوجد أيضًا مطعم وبار يتسع لـ 100 شخص ومتاجر ومقهى للوجبات الجاهزة للآيس كريم، ويمكن للمشتري الذي يرغب في استمرار عمل المتحف أن يطلب خدمات موظفيه الحاليين المتفرغين المكون من أربعة أفراد.

خطط الطوارئ

تم إنشاء المتحف منذ ما يقرب من 50 عامًا، وعلى مدى السنوات التسع الماضية كان مملوكًا للسير تيم سميت، المؤسس المشارك لمشروع عدن ومالك حدائق هيليجان المفقودة، والذي يقوم حاليًا بتعزيز أنشطة شركته . 

ومن المعروف أن سميت قد وضع خطط طوارئ في حال ثبت أنه من المستحيل بيع المتحف ومحتوياته كمنشأة مستمرة - فهو ينوي بيع تذكارات حطام السفينة بالمزاد العلني بشكل منفصل في نوفمبر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. كورنوال لايف. الوكيل العقاري الذي يتولى عملية البيع هو عقارات اس بي سي ترورو.

في هذه الأثناء متحف كنز حطام السفن يظل مفتوحًا للعمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً. تبلغ تكلفة القبول (لا يشمل تراث شاكلتون) 8.50 جنيهًا إسترلينيًا (5 جنيهات إسترلينية لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا). 

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الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا ومع معارض جديدة. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ كن من المعجبين: https://www.scubadivermag .com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- مواقعنا الإلكترونية: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع مراجعات معدات الغوص: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ------- -------------------------------------------------- -------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا وبمعارض جديدة.


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https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything @denisb8426 #askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غطس لي ببدلة جافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! Denis #scuba #scubadiving #scubadiver الروابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، معدات الغوص موقع التعليقات: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية -------------------------------------- --------------------------------------------- تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها ولا ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything

@دينيسب8426
#askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غوص لي بالبدلة الجافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! دينيس

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ @denisb8426 #askmark

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