من الأكثر مبيعاً إلى السبائك: دعوة لمحاكمة المتاجرين بذهب حطام السفن

وبموجب الأدلة، بما في ذلك اعتراف الغواص إيف جلادو بسرقة حطام سفينة وسبائك الذهب التي يقال إن الزوجين الأميركيين جاي وفيليب كورتر باعاها، طلب الادعاء الفرنسي رسميا محاكمة هؤلاء الثلاثة ومتهم آخر، يبلغ مجموع أعمارهم 317 عاما، بتهمة الاتجار بكنز مسروق من حطام سفينة يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر.

الذهب جاء من الأمير دي كونتي، وهي سفينة فرنسية من سفن الهند الشرقية غرقت في عاصفة عام 1746. تم اكتشاف حطام الفرقاطة التجارية على عمق يصل إلى 15 مترًا في عام 1974 بالقرب من بيل إيل أون مير، وهي جزيرة قبالة ساحل بريتاني، وتم نهب حطامها بعد اكتشاف سبيكة ذهب أثناء مسح الموقع.

وبمرور الوقت، كشف الحطام رسميًا عن الخزف الصيني وثلاثة سبائك ذهبية صينية، لكن أعمال التنقيب الأثرية انتهت في عام 1985 بعد أن تسببت عاصفة في تشتيت البقايا.

أقامت الروائية الأكثر مبيعا جاي كورتر وزوجها المخرج السينمائي فيليب صداقة مع الزوجين الفرنسيين جيرارد وأنيت بيستي بعد أن التقيا بهما في ولاية فلوريدا عام 1981. وأنيت بيستي، التي توفي زوجها عام 1997، هي الشخص الرابع الذي ينتظر المحاكمة.

حقيبة مليئة بالذهب

وبحسب رواية عائلة كورتيرز، فقد ظهر جيرارد ذات يوم ومعه حقيبة تحتوي على 20 سبيكة من الذهب، وأخبرهم أن صهره إيف جلادو، وهو مصور تحت الماء، قد استعادها من حطام سفينة.

صرح آل كورترز أنهم اتفقوا على تخزين الذهب وبيعه لاحقًا نيابةً عن جيرارد. واحتفظوا بالسبائك لمدة 15 عامًا قبل أن يبدؤوا بيعها على موقع إيباي وغيره بين عامي 2010 و2018، محققين بذلك ربحًا صافيًا يزيد عن 192,000 ألف دولار أمريكي (140,000 ألف جنيه إسترليني).

ويزعمون أن العائدات كانت مخصصة لجلادو، وأنهم لم يكونوا على علم بأن الذهب كان يعتبر مسروقًا.

في عام ٢٠١٨، رصد عالم آثار فرنسي متخصص في الغوص خمس سبائك ذهبية معروضة للبيع في دار مزادات أمريكية. وكان الإعلان يشير إلى ظهور سابق لأنيت بيستي في مسلسل "الغوص" على قناة بي بي سي. التحف الحملة الترويجية، حيث ادعت أنها عثرت على سبائك ذهبية أحضرتها معها إلى العرض أثناء الغوص في الرأس الأخضر.

سبائك كما ظهرت في برنامج Antiques Roadshow (تحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية)

تم التعرف على جاي كورتر باعتباره البائع وتمت مصادرة القضبان من قبل السلطات الأمريكية وإعادتها إلى فرنسا بعد أربع سنوات.

ويعتقد المحققون أن أفراد عائلة كورتيرز كانوا يمتلكون ما لا يقل عن 23 سبيكة ذهبية، ويقولون إن علاقتهم مع جلادو كانت طويلة الأمد، بما في ذلك الذهاب في رحلات بحرية معه في اليونان ومنطقة البحر الكاريبي وبولينيزيا الفرنسية.

واعترف جلادو بسرقة 16 سبيكة ذهبية من حطام السفينة خلال نحو 40 غطسة بين عامي 1976 و1999، لكنه أنكر إعطاء أي منها للأسرة كورتيرز، مدعيا بدلا من ذلك أنه باعها إلى جندي سابق في سويسرا في عام 2006.

إقامة جبرية

تم اعتقال الزوجين كورترز أثناء وجودهما في المملكة المتحدة في عام 2022 وظلا قيد الإقامة الجبرية في لندن لمدة ستة أشهر قبل إعادتهما إلى فلوريدا.

طلب مدعٍ عام فرنسي في بريست محاكمة غاي، 80 عامًا، وفيليب، 82 عامًا، وغلادو، 77 عامًا، وأنيت بيستي، 78 عامًا، بتهمة الاتجار بالممتلكات الثقافية وغسل الأموال. وفي حال تأكيد قاضي التحقيق، فقد تبدأ المحاكمة أواخر عام 2026.

يقول المحامي غريغوري ليفي إن موكليه، وهم عائلة كورترز، أبرياء من أي مخالفات جنائية، ولم يستفيدوا من عمليات البيع، بل سعوا فقط إلى مساعدة أصدقائهم. ويضيف: "إنهم أناس طيبون للغاية. لم يروا الضرر، لأن اللوائح الأمريكية المتعلقة بالذهب تختلف تمامًا عن تلك المعمول بها في فرنسا".

وقد قال ليفي مستقل أن حقيقة الإعلان عن الذهب على موقع إيباي أظهرت أنه لم تكن هناك نية لإخفاء المبيعات، مضيفًا أن المتحف البريطاني، الذي قال إنه لابد وأن كان على علم بمصدره، قد اشترى سبائك مأخوذة من الأمير دي كونتي ويجب أن يتم التحقيق فيها من قبل الفرنسيين، "بدلاً من اثنين من الأمريكيين في الثمانين من العمر".

كتبت جاي كورتر خمسة كتب من بين رواياتها السبع وأربعة أعمال غير روائية، بما في ذلك أنا أتحدث باسم هذا الطفل، وهي مذكرات مرشحة لجائزة بوليتزر حول محنة الأطفال المتبنين - وهو الموضوع الذي أصبح محور شركة إنتاج الأفلام الوثائقية الخاصة بالزوجين.

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