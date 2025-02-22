غواصون أستراليون يعثرون على حطام غواصة هولندية من الحرب العالمية الثانية

اكتشف فريق الغوص WreckSploration ومقره بيرث غواصة تابعة للبحرية الملكية الهولندية عمرها 100 عام على عمق 38 مترًا قبالة جزيرة روتنست في غرب أستراليا.

HNLMS ك الحادي عشر تم إطلاقها في أبريل 1924 وخدمت في جزر الهند الشرقية الهولندية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث قامت بدوريات في المياه الإندونيسية الحالية من قاعدتها في سورابايا، جاوة.

تم تذكر الغواصة بشكل خاص لعملية الإنقاذ البطولية لـ 13 ناجيًا من قارب الطوربيد الأسترالي HMAS يارا بعد أن أغرقتها السفن الحربية اليابانية في مارس 1942.

K XI في ماكاسار، سولاويزي في إندونيسيا قبل الحرب العالمية الثانية

الغواصة في حوض جاف في ميناء فريمانتل (متحف غرب أستراليا)

في عام 1946 خرج من الخدمة ك الحادي عشر غرقت الغواصة أثناء سحبها لتفكيكها في فريمانتل، وتم انتشالها لاحقًا وتجريدها من أغراضها قبل إغراقها. وقد سُجِّلت هذه الحادثة على أنها تركت الغواصة على عمق حوالي 80 مترًا وعلى بعد حوالي 16 كيلومترًا من المكان الذي سيجدها فيه الغواصون في النهاية.

موقع مخصص لإلقاء النفايات

إنّ استكشاف الحطام يقول الفريق، بقيادة أندرو أوكلي، إنه بحلول الوقت الذي عثروا فيه على الحطام، كانوا قد كرسوا شهورًا لـ "البحث الدقيق وتحليل البيانات المتقدم والغوص الفني" كجزء من مشروع مقبرة سفن روتنست. "المقبرة" هي موقع مخصص لإلقاء السفن غير المرغوب فيها والمركبات العسكرية.

HNLMS K XI في مكان غير معروف (متحف غرب أستراليا)

كان الباحثون يقومون بمراجعة مجموعات بيانات متعددة، بما في ذلك سجلات المتحف ونتائج مسح المغناطيسية الجوية، بالتعاون مع متحف WA البحري, الغوص في حطام السفن في غرب أستراليا ومجموعة الاكتشاف البحري.

تم العثور على الحطام على بعد حوالي 5 كيلومترات جنوب شرق مقبرة سفن روتنست وغاص في يوم رأس السنة الجديدة، على الرغم من أن اكتشافه لم يتم الإعلان عنه إلا مؤخرًا.

الغوص الأول على متن K XI (ديفيد جاكسون / الغوص في حطام السفن في غرب أستراليا)

كان الغواصون أوكلي وديفيد جاكسون وباتريك موريسون على وشك إنهاء عملهم في ذلك اليوم عندما "ظهرت صورة غير عادية للشعاب المرجانية على شكل سيجار على الوحدة - غير عادية بما يكفي للقيام بغوص سريع في "الشعاب المرجانية" لتفريغ الخزانات حتى نتمكن من العودة إلى المنحدر".

وذكرت التقارير أن الغواصة كانت في حالة جيدة، ورغم أن معظمها كان مدفونًا فإن العديد من ميزاتها ظلت مرئية، بما في ذلك أنابيب الطوربيد، والفتحات، ونقطة الاتصال لبرج القيادة الذي تمت إزالته.

غوص اكتشافي في يوم رأس السنة الجديدة (ديفيد جاكسون / الغوص في حطام السفن في غرب أستراليا)

وأكد متحف غرب أستراليا هوية الغواصة بعد مقارنة بيانات الأرشيف بنموذج فوتوغرافي ثلاثي الأبعاد يعتمد على نحو 3 صورة للحطام التقطها غواصو فريق WreckSploration.

"HNLMS" ك الحادي عشر "يعد موقع حطام سفينة محميًا، ويحمل قيمة تاريخية كبيرة باعتباره سجلًا للتعاون في الحرب العالمية الثانية بين قوات الحلفاء من أستراليا وهولندا"، وفقًا للمتحف. الحطام محمي تلقائيًا بموجب قانون التراث الثقافي تحت الماء لعام 2 في الكومنولث.

منظر آخر للحطام (WreckSploration)

تم تمويل التصوير الفوتوغرافي والتوثيق لحطام السفينة من هولندا من خلال الخدمة الوطنية للتراث الثقافي (RCEوذكرت أن هذا الاكتشاف أظهر "ليس فقط العلاقات بين هولندا وأستراليا في الحرب العالمية الثانية، بل وأيضًا مدى قوة هذه العلاقات عندما يتعلق الأمر بحماية وإدارة تراثنا الثقافي تحت الماء".

A تقرير قابل للتنزيل تتوفر معلومات عن الحطام في موقع متحف غرب أستراليا.

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