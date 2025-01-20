80 عامًا من الغرق: العثور على قاذفة قنابل أخرى من طراز بوفورت

تم العثور في السنوات الأخيرة على حطام العديد من قاذفات بريستول بوفورت التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي والتي أسقطت في الحرب العالمية الثانية تحت الماء، ولكن تم اكتشاف أحدث قاذفة بالصدفة في بحر تيمور قبالة داروين، عاصمة الإقليم الشمالي لأستراليا.

الطائرة ذات المحركين A9-497 كان معروفًا أن الطائرة هبطت أثناء مهمة عام 1944، لكن جميع أفراد الطاقم الأربعة نجوا من هبوطهم الاضطراري وتم إنقاذهم في اليوم التالي، وفقًا لقوات الدفاع الأسترالية (ADF).

وكانت الاكتشافات الأخرى في عشرينيات القرن العشرين A9-186، تم العثور عليها في عام 2020 و A9-374 في أواخر عام 2023، كلاهما قبالة غازماتا في بابوا غينيا الجديدة.

القوات الجوية الملكية الأسترالية في بريستول بوفورت (قوة الدفاع الأسترالية)

سليمة A9-497 تم العثور على الحطام بواسطة فريق مسح السونار الذي تم تكليفه من قبل المكتب الهيدروغرافي الأسترالي، وهي جزء من قوات الدفاع الأسترالية، لإجراء مسح روتيني، على الرغم من أن المساحين لم يتوقعوا العثور على أي طائرة في المنطقة.

كانت صور السونار التي حصلوا عليها مفصلة بما يكفي لتمكين الخبراء من تحديد نوع الطائرة، ومن أين أتت وحالتها عند الهبوط. كانت الخانقات والمقاييس والكابلات في قمرة القيادة لا تزال سليمة، إلى جانب كل من المحركات والمراوح. كما ظل برج المدفع مع المدفع الرشاش في مكانه، مشيرًا إلى الميناء.

قاذفة رئيسية للقوات الجوية الملكية الأسترالية

A9-497 كانت جزءًا من السرب رقم 1 التابع لسلاح الجو الملكي الأسترالي المتمركز في جولد، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب داروين. وشمل دورها حماية القوافل قبالة السواحل الشمالية لأستراليا والهجمات على الأراضي التي تحتلها اليابان في ما يُعرف الآن بتيمور الشرقية.

ملصق بريستول في زمن الحرب

كانت طائرة بوفورت خليفة لطائرة بريستول بلينهايم، وكانت القوات الجوية الملكية الأسترالية تفضل الطائرة لقدراتها على المدى الطويل عندما يتعلق الأمر بدوريات ساحلها الممتد أو الطيران بعيدًا في البحر لمواجهة أسطول الغزو، وقدرتها على توصيل القنابل أو الطوربيدات.

تم بناء سبعمائة طائرة بوفورت في أستراليا بين عامي 1941 و1944، مما يجعلها القاذفة الأساسية لسلاح الجو الملكي الأسترالي في حرب المحيط الهادئ. حلقت تسعة أسراب من الخطوط الأمامية بطائرات بوفورت فقط، وحلقت بها عشرة أسراب أخرى إلى جانب طائرات أخرى.

وقالت وزارة الدفاع إن A9-497 ستظل هذه المنطقة غير مأهولة تحت الماء تحت إدارة الإقليم الشمالي. ولم يتم الكشف عن عمقها.

بوفورتس قيد الإنشاء في ملبورن خلال الحرب العالمية الثانية

البحث عن طائرة العم

وقد حدد مساح البحار Ocean Ecology موقع السفينتين السابقتين من طراز Beauforts المفقودتين قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة. وقد زار الغواصون A9-186 من السرب رقم 100 وأكد أن بقايا اثنين من أفراد الطاقم الذين سقطوا بالطائرة في عام 1943 ظلوا على متن الطائرة.

كما كان من السرب 100 A9-374، والتي تحطمت أيضًا في عام 1943 وتم التعرف عليها من قبل غواصين متخصصين في علم البيئة المحيطية في سبتمبر الماضي. تم العثور عليها متناثرة على عمق 16 مترًا في ما تم وصفه بأنه موقع غوص صعب.

في المرتين، كانت منظمة Ocean Ecology تبحث عن قاذفة قنابل ثالثة من طراز Beaufort تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية فقدت بالقرب من Gasmata. وقد تم تمويل عمليات المسح التي أجرتها المنظمة من قبل عالم البيئة البحرية والمُحسن الدكتور أندرو فورست، لأن الطائرة المفقودة ما زالت يقودها عمه الضابط الجوي ديفيد فورست.

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