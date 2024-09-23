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نساء يقتحمن فرق الغوص التابعة للبحرية النيوزيلندية والكورية

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الغواصة الماهرة بيترا داي هتشينسون والملازم بيثاني وارد
الغواصة الماهرة بيترا داي هتشينسون والملازم بيثاني وارد

تخرجت غواصات التطهير في وقت واحد في كل من البحرية النيوزيلندية والكورية الجنوبية لأول مرة  

المرأتان تنضمان إلى رجال البحرية الملكية النيوزيلندية (RNZN)'s HMNZS ماتاتاوا تتكون وحدة الحرب الساحلية من الغواصة القادرة بيترا داي هتشينسون والملازم بيثاني وارد، اللتين أكملتا دورة الغواصين الدفاعيين إلى جانب ثمانية رجال في قاعدة ديفونبورت البحرية في أوكلاند.

الأشهر الخمسة من السلامه اولا يغطي معدات وتقنيات الغوص العسكرية، وتدابير مكافحة الألغام، والصيانة تحت الماء وإصلاح الأضرار الناجمة عن المعارك، والهدم، والتخلص من الذخائر المتفجرة، وتقنيات البحث.

كانت النساء قد أكملن الدورة من قبل ولكن لم تتمكن أي منهن من أن تصبح غواصات بدوام كامل.

قال القائد تريفور ليزلي من HMNZS: "إن أهمية إنجازات الملازم وارد والغواص الماهر داي هاتشينسون كبيرة". ماتاتاوا"لكن الأمور تسير كالمعتاد الآن بالنسبة لهذين الغواصين حيث يقومان بعملية التوحيد السلامه اولا "ونشروا عملياتهم مع زملائهم في السفينة HMNZS Matataua."

انضمت داي هاتشينسون، 28 عامًا، وهي غواصة ماهرة من أوكلاند، إلى الجيش في عام 2015 وأصبحت مستجيبة للطوارئ، لكنها انتقلت إلى البحرية بعد بدء دورة غواصي الدفاع. تقول: "لم أقم بالغوص من قبل، ولكن بحلول منتصف الدورة، كنت أحبها حقًا".

كان الملازم وارد، البالغ من العمر 26 عامًا، من سكان مدينة بليموث في إنجلترا، وكان قد خدم في البحرية الملكية قبل إكمال التبادل مع البحرية الملكية النيوزيلندية كحارس مراقبة على متن السفينة الحربية HMNZS. كانتربري - تبديل قاعدة ديفونبورت بأخرى.

بيثاني وارد
الملازم بيثاني وارد
الملازم أول مون هي وو (انظر أدناه)
الملازم أول مون هي وو (انظر أدناه)
بيترا داي-هتشينسون
غواصة ماهرة بيترا داي-هتشينسون

"أردت أن أصبح غواصة في البحرية منذ أن كان عمري 16 عامًا"، كما تقول. "رأيت الغواصين السلامه اولا في المملكة المتحدة وسألت: "هل يُسمح للفتيات بفعل ذلك؟" فأجابوا: "نعم، لدينا غواصات".

"نواجه أيامًا طويلة ونواجه مواقف غير مريحة. في كثير من الأحيان لا نعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، وخاصة التعامل مع المد والجزر وتغيرات الطقس. عليك حقًا أن تتكيف مع الظروف، لكنني أحب مدى تنوع هذه التجارة. 

"أنا أحب حقيقة أن هذا مجتمع من الأشخاص الذين يعملون وفقًا لمعايير مهنية عالية حقًا، وتنوع العمل اليومي، وأنه يمثل تحديًا جسديًا." 

قال داي هاتشينسون، أحد المشاركين في برنامج "إيبل دايفر": "أفضل شيء في تعلم شيء صعب هو أنك تشعر وكأنك طفل في تلك اللحظة، ثم فجأة يحدث شيء ما وتتقنه". 

"خاصة تحت الماء، إنها اللحظة التي يجتمع فيها كل شيء في الفريق وتحل المشكلة. ثم تصبح الأشياء الصعبة حقًا أمرًا طبيعيًا."

اختراق في كوريا الجنوبية

غواصات: الملازم أول مون تحت الماء
الملازم أول مون في السلامه اولا

وفي الوقت نفسه، قبلت وحدة الإنقاذ البحري التابعة للبحرية في جمهورية كوريا للتو أول غواصة أنثى. وتسعى المؤسسة العسكرية في البلاد بنشاط إلى نشر النساء على نطاق أوسع بسبب المخاوف بشأن انخفاض معدل المواليد في البلاد، وفي عام 2022 خففت من سياستها السابقة للسماح لهن بالانضمام إلى أطقم الغواصات.

بعد 12 أسبوعًا مكثفًا السلامه اولا لقد أكمل الملازم أول مون هي وو (الصف الثالث) للتو دورة تأهيلية أخرى إلى جانب 63 طالبًا آخرين من كتيبة الإنقاذ في هاينان وأصبح محققًا في غواصات أعماق البحار، ويعتبر أنه يتمتع بالقوة والمهارات المطلوبة للقيام بمهام الإنقاذ تحت الماء. 

وقالت للصحافة الكورية: "كنت واثقة من قدرتي على إكمال التدريب. لا أعتقد أن أحدًا كان ليعرف أنني امرأة ما لم يخبره أحد بذلك، حيث قصصت شعري قصيرًا".

وقالت الملازم أول مون إن السن وليس الجنس هو الذي زاد من التحدي بالنسبة لها - ففي سن السابعة والعشرين كانت أكبر بثماني سنوات من أصغر زميل لها، وهو ما وجدته جعل من الصعب عليها التعافي بسرعة أثناء التدريب البدني.

يركز النصف الأول من الدورة على القدرة الأساسية على التحمل والقدرة على السباحة مع حوالي سبع ساعات من التدريب العملي يوميًا، بما في ذلك الجري لمسافة 9 كم والجمباز. 

خلال الأسبوعين الثالث والرابع من المتوقع أن يسبح المرشحون مسافة 5.5 كم في البحر بدون حماية حرارية بالإضافة إلى 7.5 كم أخرى مع أغراض و قناع لتعزيز القدرة على السباحة ومهارات البقاء على قيد الحياة في البحار، تتخللها نظرية الإنقاذ وتمارين.

الملازم أول مون: كان التحدي هو العمر وليس الجنس
الملازم أول مون: كان التحدي هو العمر وليس الجنس

في النصف الثاني من الدورة، يطور الغواصون قدرتهم على التحمل من خلال الجري لمسافة 10 كيلومترات يوميًا والتمارين البدنية، إلى جانب عمليات القارب المطاطي وتدريبات الغوص. تركز الأسابيع من 8 إلى 11 على الغوص حتى عمق 40 مترًا، بالإضافة إلى تقنيات التنفس، والهروب في حالات الطوارئ، والمساعدة الشخصية، وتدريبات البحث.

كان الملازم أول مون قد تخصص في التربية البدنية والدراسات البحرية في الكلية وانضم إلى البحرية قبل عامين، حيث عمل بحارًا على متن سفينة المرافقة دايجوعملت كمديرة تخطيط في قيادة التعليم البحري – ولكن كان حلمها دائمًا أن تصبح غواصة. وقد تقدمت بطلب الالتحاق بالدورة في أبريل/نيسان الماضي.

وأضافت "أشعر بالفخر كوني عضوًا في فرقة الإنقاذ التي تتمتع بأعلى مستوى من قدرات الإنقاذ البحري في العالم"، وتابعت "سأسعى دائمًا إلى حماية أرواح المواطنين والجنود والمساهمة في تطوير عمليات الإنقاذ البحري". 

التحدي القادم الذي تواجهه هو دورة متابعة مدتها 14 أسبوعًا تتضمن الغوص حتى عمق 90 مترًا باستخدام أنظمة مزودة بالسطح.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
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09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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