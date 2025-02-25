اربح رحلة لشخصين إلى غرينادا في معرض GO للغوص

هل تتخيل الفوز برحلة لشخصين إلى جنة الغوص في منطقة البحر الكاريبي في غرينادا؟ - حسنًا، زوار عرض GO Diving لديهم فرصة للفوز بهذه الجائزة الرائعة هذا الأسبوع، وكل ما عليهم فعله للمشاركة هو التوجه إلى جناح PureGrenada (860) جناح أكواناوتس غرينادا (410) في الحدث.

سيعرض كلا الجناحين رموز QR الخاصة بالمسابقة - قم بمسحها ضوئيًا لتكون لديك فرصة للفوز بهذه الرحلة الرائعة، واكتشف المزيد من فريقي PureGrenada وAquanauts Grenada عن الجزيرة وسكانها والغوص. سيتم إخطار الفائزين المحظوظين في الأسبوع الذي يلي العرض.

هذه الجائزة الرائعة - مقدمة من بيور غرينادا, منتجع ترو بلو باي بوتيك رواد الفضاء غرينادا - يشمل رحلات ذهاب وعودة من الدرجة الاقتصادية مع الخطوط الجوية البريطانية، وإقامة لمدة سبع ليالٍ في منتجع True Blue Bay Boutique Resort مع وجبة إفطار، وحزمة غوص مع Aquanauts Grenada (حزمة غوص مجانية من عشر غواصين للغواص الأول، وخصم 50% على حزمة غوص مجانية من عشر غواصين للغواص الثاني).

واحدة من بين العديد من الشلالات التي تنتظرك في غرينادا

اربح رحلة لشخصين إلى غرينادا في معرض GO Diving Show 7

تعد غرينادا واحدة من أهم مناطق الغوص في منطقة البحر الكاريبي، حيث تتمتع بمناظر طبيعية خلابة وتاريخ وثقافة لا مثيل لها. ومع الشعاب المرجانية الملونة وحطام السفن المذهلة والغوص الممتع ومنتزه النحت الفريد تحت الماء - فإن غرينادا وكارياكو وبيتيت مارتينيك لديها كل ذلك. مع أكثر من 50 موقعًا من عجائب تحت الماء المثيرة التي يمكن اكتشافها، فلا عجب أن ينجذب الغواصون من جميع المستويات من جميع أنحاء العالم إلى الجزيرة - فهي جنة الغواصين الحقيقية!

اربح رحلة لشخصين إلى غرينادا في معرض GO Diving Show 8

يعد منتجع True Blue Bay البوتيكي فندقًا مناسبًا للعائلات من فئة أربع نجوم يقع في سانت جورج. يمتلكه ويديره عائلة فيلدن، ويعد منتجع True Blue Bay مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن تجربة غرينادا الأصيلة. الفندق مثالي لأولئك الذين يريدون الانغماس في غرينادا نفسها. يوفر منتجع البوتيك الحيوي والودود 70 غرفة ضيوف مريحة ومصممة بشكل رائع.

اربح رحلة لشخصين إلى غرينادا في معرض GO Diving Show 9

استكشف "عاصمة حطام السفن في منطقة البحر الكاريبي" مع عائلتك الجديدة من Aqua! Aquanauts Grenada هو متجر غوص مملوك لعائلة وصديق للبيئة يركز على السلامة والتجارب التي لا تُنسى. مع حطام السفن والشعاب المرجانية والمنحوتات التي يمكن استكشافها، فإن Grenada لديها حقًا ما يستمتع به كل غواص. تقدم Aquanauts Grenada 30% من نيتروكس مجانًا بالإضافة إلى نسب غوص 4:1 - 6:1 لضمان تجربة غوص من الدرجة الأولى.

جزء من منحوتة A World Adrift قبالة كارياكو

NB: تواريخ الحظر - 30 يونيو إلى 8 يوليو 2025، 6-13 أغسطس 2025، و15 ديسمبر 2025-4 يناير 2026. الاستثناءات - معدات الإيجار، والغوص الإضافي، والترقيات، و/أو الحوادث العرضية الأخرى. العرض غير صالح لأي حزمة غوص أخرى. الدخول مفتوح للبالغين فوق سن 25 عامًا. الجائزة صالحة لمدة عام من تاريخ السحب.

ستيف باكشال يتصدر معرض GO للغوص

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص - الغوص الاستهلاكي الوحيد سفر المعرض في المملكة المتحدة - يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وحكايات ملهمة. سيتولى آندي توربيت تقديم العرض الرئيسي مرة أخرى، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية. يمكن العثور على قائمة بجميع المتحدثين، بما في ذلك التوقيتات، على هنا.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، ومنطقة علم الأحياء البحرية، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرا البيئية، برعاية Oonasdivers.

التذاكر المسبقة متاحة الآن!

اشتري تذكرتك اليومية الآن £17.50 + رسوم الحجز واستعد لتجربة تعليمية مثيرة وملهمة! أو مع وجود العديد من المتحدثين على مدار اليومين، بالإضافة إلى جميع العروض التفاعلية والعارضين الذين يمكنك زيارتهم، فلماذا لا تجعلها عطلة نهاية الأسبوع، وتحصل على تذكرة لمدة يومين لـ £25 + رسوم الحجز؟

سيكون سعر التذكرة اليومية 25 جنيهًا إسترلينيًا في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع التي يقام فيها العرض، لذا احجز مسبقًا ووفر بعض المال!!

أسعار التذاكر الجماعية متاحة أيضًا لـ 10 أشخاص أو أكثر إذا كنت تأتي مع أعضاء المركز/النادي الخاص بك.

احجز التذاكر على موقع Go Diving Show.

وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!