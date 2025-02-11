شاهد الغوص في الظلام مع Suunto

إذا فاتك العرض عبر الإنترنت الذي أقامته Scuba Diver للفيلم الوثائقي الحائز على العديد من الجوائز Diving into the Darkness، والجلسة الحوارية مع Jill Heinerth، في العام الماضي، فإن الآن هي فرصتك لمشاهدة هذا الفيلم الرائع، مقدمة من Suunto.

يجب على المشاهدين التسجيل المسبق هنا للعرض الذي سيكون يوم الخميس 13 فبراير في الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش.

أحد أعظم غواصي الكهوف الأحياء في العالم، وقد شارك المستكشف الكندي هاينيرث في بعض الرحلات الاستكشافية الأكثر تطلبًا والاحتفالًا، بدءًا من مسح أطول الكهوف في العالم في المكسيك إلى اكتشاف كهوف الجبال الجليدية العملاقة في القارة القطبية الجنوبية.

شاهد مقطع دعائي لفيلم Diving into the Darkness

إلى جانب بعض هذه المغامرات الملحمية، يتضمن الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته 96 دقيقة مقابلات حميمة وذكريات متحركة عن سنوات هاينرث الأصغر، مما يساعد على شرح دوافعها للمشاركة في مثل هذه التحديات الشديدة.

لقد مات أكثر من 100 من أصدقائها في الأعماق، لكنها تؤكد أن كل مغامرة تقربها من أن تصبح المرأة التي تمنت لو قابلتها عندما كانت طفلة.

وقد فاز الفيلم بالفعل بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي لهذا العام، وجائزة التميز المتميز في مهرجان أفلام وثائقية بلا حدود.