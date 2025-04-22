فيفيان كواري، قطعة مركزية لمتحف تحت الماء متاح للمستكشفين من سن العاشرة

من المقرر أن يصبح محجر فيفيان في شمال ويلز، والذي كان معروفًا جيدًا للغواصين لسنوات عديدة، القطعة المركزية لمتحف تحت الماء يعرض تاريخ تعدين الأردواز الغني في المنطقة، والأفضل من ذلك كله، أنك لن تحتاج حتى إلى أن تكون مؤهلاً للمشاركة - وسيتمكن الصغار من سن العاشرة من المشاركة، مما يجعله تجربة أخرى صديقة للعائلة في المنطقة.

يعد المحجر، الذي يقع على حافة إيري (سنودونيا)، جزءًا من مجمع دينورويج الضخم للحجر الأردوازي - والذي كان في السابق ثاني أكبر منجم للحجر الأردوازي في العالم.

يضم مقلع فيفيان بالفعل مجموعة من الآثار الغارقة من أيام التعدين القديمة، بما في ذلك أكواخ التفجير، وشاحنات التعدين، والمزيد، كما تم الآن نقل آلة ونش تزن عشرة أطنان إلى المحجر من أجل هذا المشروع الجديد.

كانت عمليات الغوص في محجر فيفيان تُدار بواسطة شركة فينيكس للرياضات المائية، والتي تم تغيير علامتها التجارية الآن إلى سكوبا سكيبوقد أقامت الشركة، التي يملكها كل من ليان وكلير كلويس، شراكة مع مجموعة XPLOR، وهي شركة استشارية يتمتع رئيسها التنفيذي بخبرة في قطاع النفط والغاز.

كانت شركة فينيكس للرياضات المائية تُدير بالفعل مفهومًا جديدًا لغرف الهروب تحت الماء، وهو "سكوبا إسكيب"، والذي أُطلق عام ٢٠٢١، وهو مُخصص للغواصين المُؤهلين. وسيتم تقديم نسخة جديدة منه إلى جانب المتحف تحت الماء، مُزودة بتقنيات متطورة تُتيح الوصول إلى الأعماق لأي شخص يبلغ من العمر عشر سنوات فما فوق.

حقوق الصورة: ديف فيليبس / فينيكس للرياضات المائية