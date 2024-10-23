انضمت سفينة الأبحاث الفريدة FLIP، والتي كان من المقرر التخلص منها، إلى DEEP

تم إيقاف تشغيل R/P FLIP (منصة الأدوات العائمة)، وهي سفينة بحثية رائدة تم تشغيلها لأكثر من 50 عامًا بواسطة مكتب الأبحاث البحرية التابع للبحرية الأمريكية ومؤسسة سكريبس لعلوم المحيطات، في أغسطس 2023 وتم سحبها إلى المكسيك لتفكيكها.

وصلت أنباء تدمير FLIP الوشيك إلى مؤسس DEEP، شركة التصميم تحت الماء التي تعمل على تطوير الجيل القادم من الموائل البشرية تحت الماء، وفي غضون 48 ساعة تم إرسال فريق في طريقه إلى المكسيك لاعتراض FLIP قبل تدميره.

يقول جوليو ماريسكا، قائد فريق FLIP الجديد: "كانت التوجيهات التي أصدرها مؤسسنا واضحة للغاية: أنقذوها ولا تعودوا بدونها".

تشتهر هذه المنصة الرائعة بتصميمها الفريد، حيث يمكنها "الانقلاب" من وضع أفقي إلى وضع رأسي. وقد منحتها قدرة السفينة التي يبلغ طولها 108 أمتار على تغيير الاتجاه من الأفقي إلى الرأسي ثباتًا حتى في البحار العاصفة، مما يجعل من الممكن دراسة الظواهر المحيطية مثل انتشار الصوت وديناميكيات الأمواج والحياة البحرية. المياه المفتوحة.

تم تكليف FLIP لأول مرة في عام 1962، ولعب دورًا حاسمًا في تعزيز الفهم العلمي للمحيط، وخاصة في مجال الصوتيات والديناميكا المائية، وتظل مساهماته في علم المحيطات مهمة للغاية، حيث مكن عقودًا من الأبحاث الرائدة في علوم البحار.

كان إيقاف تشغيل السفينة في عام 2023 بمثابة نهاية حقبة لهذه المنصة الشهيرة، التي أصبحت رمزًا للأبحاث البحرية المبتكرة. ولكن، دون علم العالم حتى الآن، لم يكن هذا هو النهاية، وهي الآن أحدث سفينة تنضم إلى مغامرة DEEP.

منذ إنقاذها من ساحة الخردة، شقت المنصة المنقذة طريقها من المكسيك، عبر قناة بنما وعبر المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث سيتم إعادة تجهيزها وتحديثها في فرنسا خلال الـ12 إلى 18 شهرًا القادمة.

قالت كريستين تيرتول، الرئيسة التنفيذية لشركة DEEP: "إن FLIP هي منصة بحثية شهيرة - يعرفها أي شخص في مجتمعات البحث البحري أو الهندسة، والعديد منهم لديهم قصة حرب أو اثنتين. نحن فخورون للغاية بتأكيد وصول FLIP إلى المياه الأوروبية.

"تأتي FLIP من عصر الهندسة الجريئة والتفاؤل بمستقبلنا ومحيطاتنا، وهي الأخلاق التي تتقاسمها DEEP وتسعى إلى تجسيدها. ولعل مهمتنا جريئة بنفس القدر: جعل البشر قادرين على العيش والعمل والازدهار تحت الماء.

"سوف يلعب FLIP دورًا رئيسيًا في أسطول DEEP، من خلال توفير منصة فريدة من نوعها لأبحاث المحيطات والقادرة على دعم عمليات نشر موطن Sentinel التابع لـ DEEP كجزء من شبكتنا البحثية الموسعة.

"نتطلع إلى الإعلان عن إعادة إطلاقها في أوائل عام 2026، وأنا سعيد للغاية لتأكيد أن العديد من المجموعات المحيطية والبحثية على اتصال بالفعل لضمان الوصول إليها."

ومن المقرر أن يتم تجديد FLIP في MB92، وهو حوض بناء سفن مشهور يضم مرافق في كل من برشلونة بإسبانيا ولا سيوتات بفرنسا. ويقول ماريسكا: "إن سمعة MB92 في مجال التكنولوجيا المتطورة والابتكار والالتزام بالاستدامة جعلتها الخيار الواضح لهذا المشروع غير المعتاد للغاية".

صرح روب بابورث، المدير الإداري لمجموعة MB92: "إن التحديث الكامل لـ FLIP لتعزيز فهمنا للمحيطات هو جوهر عملنا. وتفخر مجموعة MB92 بشكل استثنائي بالمشاركة في هذا المشروع التاريخي".

علق الدكتور توم دريك، من مكتب البحوث البحرية، قائلاً: "أنا سعيد بقرار DEEP بإحياء وتحديث R/P FLIP، وهي منصة بحثية فريدة من نوعها خدمت ONR بشكل استثنائي لسنوات. ستعمل مبادرة التحديث هذه على توسيع قدراتها بشكل كبير في علوم المحيطات والمراقبة والاستكشاف، مما يبعث حياة جديدة في سفينة كانت حيوية لمهمتنا. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع DEEP لمواصلة تقليد البحرية الأمريكية الفخور بالتميز في تشغيل FLIP ".

الصورة المرفقة حقوق النشر: مؤسسة سكريبس لعلوم المحيطات، جامعة كاليفورنيا سان دييغو