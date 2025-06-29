قنابل تحت الماء في لاتفيا وجيرسي

كان فنيو التخلص من الذخائر المتفجرة في البحرية الأمريكية يعملون مع نظرائهم في وحدة الغوص في البحرية اللاتفية لتطهير حطام سفينة من القذائف غير المنفجرة، كجزء من التدريب المسمى عمليات البلطيق (BALTOPS) 25.

كانت مهمتهم تحديد موقع الذخائر التاريخية الخطيرة ونقلها والتخلص منها بشكل آمن من سفينة الشحن الألمانية الغارقة في حقبة الحرب العالمية الثانية. إلميناو بالقرب من ميناء لييبايا.

وقد أدى تحول الرواسب والتآكل والتيارات المتغيرة في بحر البلطيق إلى زيادة خطر تحرك القذائف أو تعرضها، مما يهدد عمليات الموانئ والتنمية التجارية وأنشطة الغوص.

تفجير تحت الماء (البحرية الأمريكية / PO2 جاكسون أدكنز)

تعاون المتخصصون الأمريكيون من وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة المتنقلة (EODMU 8) المتمركزة في روتا بإسبانيا كجزء من قوات البحرية الاستكشافية أوروبا وأفريقيا، مع غواصي التخلص من الذخائر المتفجرة في البحرية اللاتفية للتخلص من أكثر من 50 ذخيرة من خلال انفجارات تحت الماء يتم التحكم فيها.

وُجدت العديد من القذائف بالقرب من هيكل الحطام المتدهور أو متناثرة حول محيطه. خلال الأسبوعين، عملت الفرق معًا، وأزالت أيضًا هياكل تحت الماء غير مرغوب فيها، وساعدت في بناء منحدر للقوارب.

فريق الغوص (البحرية الأمريكية / ضابط الصف الثاني جاكسون أدكنز)

بلتوبس 25 جمعت 16 دولة من دول حلف شمال الأطلسي والدول الشريكة، و40 سفينة، و25 طائرة، و9,000 فرد لمدة أسبوعين من التدريب المكثف والمتكامل في جميع أنحاء منطقة البلطيق.

قنبلة خليج

وفي الوقت نفسه، أبلغ غواص ترفيهي في جزر القنال عن رؤية قنبلة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية في خليج بولي في جيرسي، مما استدعى غواصين من البحرية الملكية لإزالة التهديد في 2 يونيو.

أحد فرق الغوص من سرب برافو تم تحديد موقع "القذيفة شديدة الانفجار" ونقلها إلى مكان آمن للتخلص منها.

غواصو التخلص من الذخائر المتفجرة من سرب برافو مع الملازم الحاكم في جيرسي السير جيري كيد (مقر الحكومة)

وعلى غرار خبراء التخلص من الذخائر المتفجرة من الولايات المتحدة ولاتفيا، فقد ساعدوا هناك خلال الأيام التالية في إزالة العديد من "العوائق تحت الماء" التي تم اكتشافها أثناء المسح الهيدروغرافي الذي أجرته هيئة موانئ جيرسي.

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