صانع النظارات الشمسية يساعد في تمويل PADI AWARE

تعاونت وكالة التدريب PADI مع نظارات كوستا الشمسية في خطوة وصفها الطرفان بأنها "مرتبطة بشغف مشترك بالاستكشاف والحفاظ على المحيطات". وقد التزمت شركة تصنيع النظارات بدعم مؤسسة PADI AWARE مع تبرع غير معلن.

أعلن جيد لاركن، مدير علامة كوستا التجارية، قائلاً: "لدى PADI وكوستا التزامٌ مشتركٌ راسخٌ بحماية كوكبنا الأزرق، ولكن معًا، يمكننا تحقيق المزيد. نفخر بشراكتنا مع PADI لتعزيز العمل الهادف وإلهام جيلٍ جديدٍ من دعاة حماية المحيطات".

وقالت كاتي تومسون، المديرة العليا للبيئة والاستدامة في PADI: "من خلال هذه الشراكة، تنضم PADI إلى أكثر من 20 حليفًا للحفاظ على البيئة و2,400 محترف من كوستا الذين يتشاركون نفس الدعوة - ​​مما يسمح لنا بتضخيم جهودنا".

أقامت شركة كوستا، الشركة المصنعة للنظارات الشمسية، ارتباطًا مع PADI

مقرها فلوريدا ساحل بدأت شركة كوستا ديل مار (المعروفة رسميًا باسم كوستا ديل مار) في عام 1983 وتصف نفسها بأنها أول شركة مصنعة للعدسات الزجاجية المستقطبة بالكامل لتعزيز الألوان.

في عام 2015 أطلقت الشركة برنامجًا يسمى ركلة البلاستيك لمعالجة مشكلة تلويث المجاري المائية بالبلاستيك أحادي الاستخدام. وتشير التقارير إلى أن هذه المبادرة أسفرت خلال السنوات الماضية عن إعادة تدوير 45 طنًا من العدسات والتخلص من 3 ملايين زجاجة بلاستيكية.

قدمت الشركة بديلاً ورقياً للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما تعيد استخدام نصف طن من شباك الصيد المهملة سنوياً لإنتاج مجموعتها من النظارات الشمسية "أنتانجلد". تتراوح أسعار تشكيلة كوستا الواسعة من النظارات الشمسية بين 100 و300 جنيه إسترليني تقريباً.

الغوص ضد الحطام من PADI يشرك البرنامج الغواصين في إزالة القمامة تحت الماء أثناء جمع البيانات للمساعدة في جهود الحفاظ العالمية - ويشكل الأساس لما يسميه أكبر حركة علمية للمواطنين في العالم للأبحاث البحرية.

أيضا على ديفرنيت: الغواصون "يستطيعون قلب اتجاه البلاستيك الآن", تقوم PADI Aware بتوزيع 500 ألف دولار أمريكي في شكل منح لمركز المهام, PADI تقدم "أبطال خارقين للمحيط" لعام 2024, أسباب PADI الأربعة لتكون مبتهجًا في عام 4