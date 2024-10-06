SSI تسمي 9 غواصين لنشر الكلمة

التدريب أطلقت وكالة SSI (مدارس الغوص الدولية) برنامجها الخاص "السفير العالمي"، والذي يضم تسعة غواصين فرديين تقول إنهم يمثلون "قمة الخبرة" في الغوص والغوص الحر والمدى الموسع والتخصصات الأخرى.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب ما تقوله SSI بأنه كان عامًا تجريبيًا ناجحًا مع مجموعة أولية من السفراء ومحترفي الغوص المتجولين آندي كروس، زوج آدم مور و مارلا توموروغالذين يقومون بتنفيذ مشروع يطلقون عليه اسم حواف الأرض إكسبيديشن.

يُقال إن المجموعة، التي كانت تتألف في الأصل من ستة أعضاء، سافرت على مدار العام إلى نحو 30 دولة لمشاركة قصص الأفراد والمجتمعات "المكرسة للحفاظ على النظم البيئية الهشة تحت الماء" والاتصال بسفراء محتملين آخرين.

آدم مور وأندي كروس ومارلا تومالوغ

يقول قائد البعثة أندي كروس: "لقد تشرفنا بتمثيل SSI خلال العام الماضي والالتقاء بغواصين استثنائيين من جميع أنحاء العالم. والآن حان الوقت لتقديم المزيد من الأفراد الرائعين المكرسين لهذه القضية".

في 2023 SSI أطلق عليها اسم Cross لأول "شراكة سفيرة" على الإطلاق، بعد أربعة أشهر فقط من انتقالها للتأهل كمسؤولة أمن اجتماعي سيد الغوصوتقول عن الإضافات الجديدة: "لقد استمتعنا حقًا بالعمل مع هؤلاء المحترفين، الذين اجتمعوا جميعًا من خلال جهود SSI للمساعدة في تأسيس أفضل المحترفين في العالم".

ناو روث من الهند

يهدف البرنامج إلى تشجيع الغواصين المحتملين على التدريب مع SSI من خلال تسليط الضوء على مجموعة الأنشطة تحت الماء المتاحة في مراكز الغوص، وإلهام الغواصين الحاليين لمواصلة توسيع معارفهم والتقدم إلى المستويات المهنية. كما يهدف أيضًا إلى تعزيز قدرات SSI المحيطات الزرقاء مبادرة الحفاظ على البيئة.

• السلامه اولا تصف الوكالة سفرائها التسعة بأنهم مؤثرون ناشئون وغواصون محترفون ورواة قصص، تم اختيارهم على أساس التفاني في أفضل الممارسات في الغوص والحفاظ على المحيطات وبناء المجتمع.

آدم جانيكوفسكي من هونج كونج

أماندا هورن من كندا

انضم إلى كروس ومور وتوموروغ أماندا هورن (كندا)، آدم جانيكوفسكي (هونج كونج) ، ميراندا بومان (المكسيك)، جولشيد ديلافارتوربهبر (إيران / أستراليا) ناو روث (الهند) و ماركو مانشيني (إيطاليا).

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