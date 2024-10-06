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SSI تسمي 9 غواصين لنشر الكلمة

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سفيرة SSI العالمية ميراندا بومان من المكسيك
سفيرة SSI العالمية ميراندا بومان من المكسيك

التدريب أطلقت وكالة SSI (مدارس الغوص الدولية) برنامجها الخاص "السفير العالمي"، والذي يضم تسعة غواصين فرديين تقول إنهم يمثلون "قمة الخبرة" في الغوص والغوص الحر والمدى الموسع والتخصصات الأخرى.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب ما تقوله SSI بأنه كان عامًا تجريبيًا ناجحًا مع مجموعة أولية من السفراء ومحترفي الغوص المتجولين آندي كروس، زوج آدم مور و مارلا توموروغالذين يقومون بتنفيذ مشروع يطلقون عليه اسم حواف الأرض إكسبيديشن.

يُقال إن المجموعة، التي كانت تتألف في الأصل من ستة أعضاء، سافرت على مدار العام إلى نحو 30 دولة لمشاركة قصص الأفراد والمجتمعات "المكرسة للحفاظ على النظم البيئية الهشة تحت الماء" والاتصال بسفراء محتملين آخرين.

حواف الأرض
آدم مور وأندي كروس ومارلا تومالوغ

يقول قائد البعثة أندي كروس: "لقد تشرفنا بتمثيل SSI خلال العام الماضي والالتقاء بغواصين استثنائيين من جميع أنحاء العالم. والآن حان الوقت لتقديم المزيد من الأفراد الرائعين المكرسين لهذه القضية". 

في 2023 SSI أطلق عليها اسم Cross لأول "شراكة سفيرة" على الإطلاق، بعد أربعة أشهر فقط من انتقالها للتأهل كمسؤولة أمن اجتماعي سيد الغوصوتقول عن الإضافات الجديدة: "لقد استمتعنا حقًا بالعمل مع هؤلاء المحترفين، الذين اجتمعوا جميعًا من خلال جهود SSI للمساعدة في تأسيس أفضل المحترفين في العالم".

ناو روثا من الهند
ناو روث من الهند

يهدف البرنامج إلى تشجيع الغواصين المحتملين على التدريب مع SSI من خلال تسليط الضوء على مجموعة الأنشطة تحت الماء المتاحة في مراكز الغوص، وإلهام الغواصين الحاليين لمواصلة توسيع معارفهم والتقدم إلى المستويات المهنية. كما يهدف أيضًا إلى تعزيز قدرات SSI المحيطات الزرقاء مبادرة الحفاظ على البيئة. 

السلامه اولا تصف الوكالة سفرائها التسعة بأنهم مؤثرون ناشئون وغواصون محترفون ورواة قصص، تم اختيارهم على أساس التفاني في أفضل الممارسات في الغوص والحفاظ على المحيطات وبناء المجتمع. 

آدم جانيكوفسكي من هونج كونج
آدم جانيكوفسكي من هونج كونج
أماندا هورن من كندا
أماندا هورن من كندا

انضم إلى كروس ومور وتوموروغ أماندا هورن (كندا)، آدم جانيكوفسكي (هونج كونج) ، ميراندا بومان (المكسيك)، جولشيد ديلافارتوربهبر (إيران / أستراليا) ناو روث (الهند) و ماركو مانشيني (إيطاليا).

أيضا على ديفرنيت: غواص الرحلات العالمية هو أول سفير لـ SSI/Mares, تم إطلاق SSI Explorers للغواصين المبتدئينشركاء SSI مع Virtual Divers International

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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