يملأ RAID الروابط المفقودة في Nitrox وDeco

أطلقت شركة Dive RAID International دورتين جديدتين تهدفان إلى سد الفجوات بين برامجها التقنية والترفيهية - Nitrox Plus وDecompression Diver.

الغارة نيتروكس بلس تقول شركة RAID إن الدورة مصممة للغواصين الترفيهيين الذين يرغبون في تمديد وقتهم تحت الماء واكتساب رؤى حول الغوص الفني ولكن دون الحاجة إلى القيام باستثمار كبير في معدات جديدة. وتتعلق الدورة باستخدام أسطوانتين (مرحلة واحدة بالإضافة إلى مرحلة أخرى) لتوفير الأمان للغاز الإضافي حتى الحد الترفيهي البالغ 40 مترًا، وتعلم الطريقة الأكثر كفاءة لإعداده واستخدامه.

تركز الدورة على استخدام النيتروكس للغوص مع توقفات أمان قصوى تصل إلى 10 دقائق، وتتضمن عامل تدرج محافظ.

غواص تخفيف الضغط تم تصميم هذه الدورة لتكون بمثابة "مقدمة بسيطة" للغوص على مراحل لتخفيف الضغط، باستخدام الغوص الجانبي أو الغوص المزدوج، وتسمح بالغوص حتى عمق 40 مترًا باستخدام ثلاث أسطوانات، اثنتان تحملان غازًا سفليًا وواحدة تحمل غاز تخفيف الضغط بنسبة تتراوح بين 50 و100% من الأكسجين. يمكن دمج الدورة مع تدريب الغوص الجانبي أو الغوص المزدوج RAID.

يجب أن يكون الطلاب من ذوي الخبرة في الغوص في المياه المفتوحة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر مع 30/25 ساعة أو أكثر من الغوص تحت الماء باستخدام تخصصات Deep وNitrox (أو Nitrox Plus) وExplorer 30 أو Advanced 35. يمكن لمدربي RAID Deco 40 أو أعلى إجراء الدورة.

من المتوقع أن يكمل الطلاب غوصة واحدة على الأقل في المياه المحصورة وأربع غوصات تدريبية على الأقل في المياه المفتوحة على مدار ثلاث ساعات على الأقل. يجب أن تكون واحدة أو أكثر من هذه الغطسات غوصة ديكو.

شهادات الاستجابة للطوارئ المجانية

بالنسبة لمدربيها، في هذه الأثناء، RAID تقدم شهادة مجانية لمدرب الإسعافات الأولية ومدرب توفير الأكسجين إذا تقدمت بطلب قبل نهاية أبريل 2025.

وتقول الوكالة إن الهدف هو "أن يكون هناك مقدمو إسعافات أولية وأكسجين مدربون تدريبًا جيدًا في كل غوص، وفي كل موقع، في جميع أنحاء العالم" - مما يجعل الغوص "أكثر أمانًا إلى حد ما".

بحلول نهاية عام 2025، من المقرر أن يحصل جميع محترفي قيادة RAID على الشهادتين. بالنسبة لمدرسي RAID الحاليين الذين لم يحصلوا عليهما بعد، فإن الشركة تجعل الاعتمادات متاحة مجانًا حتى نهاية أبريل، وبعد ذلك سيتعين على المرشحين دفع ما يعادل 50 دولارًا أمريكيًا لكل منهم.

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