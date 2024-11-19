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يملأ RAID الروابط المفقودة في Nitrox وDeco

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غواص فك ضغط RAID

أطلقت شركة Dive RAID International دورتين جديدتين تهدفان إلى سد الفجوات بين برامجها التقنية والترفيهية - Nitrox Plus وDecompression Diver.

الغارة نيتروكس بلس تقول شركة RAID إن الدورة مصممة للغواصين الترفيهيين الذين يرغبون في تمديد وقتهم تحت الماء واكتساب رؤى حول الغوص الفني ولكن دون الحاجة إلى القيام باستثمار كبير في معدات جديدة. وتتعلق الدورة باستخدام أسطوانتين (مرحلة واحدة بالإضافة إلى مرحلة أخرى) لتوفير الأمان للغاز الإضافي حتى الحد الترفيهي البالغ 40 مترًا، وتعلم الطريقة الأكثر كفاءة لإعداده واستخدامه.

تركز الدورة على استخدام النيتروكس للغوص مع توقفات أمان قصوى تصل إلى 10 دقائق، وتتضمن عامل تدرج محافظ.

غواص تخفيف الضغط تم تصميم هذه الدورة لتكون بمثابة "مقدمة بسيطة" للغوص على مراحل لتخفيف الضغط، باستخدام الغوص الجانبي أو الغوص المزدوج، وتسمح بالغوص حتى عمق 40 مترًا باستخدام ثلاث أسطوانات، اثنتان تحملان غازًا سفليًا وواحدة تحمل غاز تخفيف الضغط بنسبة تتراوح بين 50 و100% من الأكسجين. يمكن دمج الدورة مع تدريب الغوص الجانبي أو الغوص المزدوج RAID.

يجب أن يكون الطلاب من ذوي الخبرة في الغوص في المياه المفتوحة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر مع 30/25 ساعة أو أكثر من الغوص تحت الماء باستخدام تخصصات Deep وNitrox (أو Nitrox Plus) وExplorer 30 أو Advanced 35. يمكن لمدربي RAID Deco 40 أو أعلى إجراء الدورة. 

من المتوقع أن يكمل الطلاب غوصة واحدة على الأقل في المياه المحصورة وأربع غوصات تدريبية على الأقل في المياه المفتوحة على مدار ثلاث ساعات على الأقل. يجب أن تكون واحدة أو أكثر من هذه الغطسات غوصة ديكو.

شهادات الاستجابة للطوارئ المجانية

بالنسبة لمدربيها، في هذه الأثناء، RAID تقدم شهادة مجانية لمدرب الإسعافات الأولية ومدرب توفير الأكسجين إذا تقدمت بطلب قبل نهاية أبريل 2025.

وتقول الوكالة إن الهدف هو "أن يكون هناك مقدمو إسعافات أولية وأكسجين مدربون تدريبًا جيدًا في كل غوص، وفي كل موقع، في جميع أنحاء العالم" - مما يجعل الغوص "أكثر أمانًا إلى حد ما". 

بحلول نهاية عام 2025، من المقرر أن يحصل جميع محترفي قيادة RAID على الشهادتين. بالنسبة لمدرسي RAID الحاليين الذين لم يحصلوا عليهما بعد، فإن الشركة تجعل الاعتمادات متاحة مجانًا حتى نهاية أبريل، وبعد ذلك سيتعين على المرشحين دفع ما يعادل 50 دولارًا أمريكيًا لكل منهم. 

أيضا على ديفرنيت: "كن أفضل صديق على الإطلاق!" يقول الغارة, تم دعوة مدربي الغوص في RAID إلى ممارسة الغوص الحر, أدلة دورة الغارة OC الغواصين تصل إلى 100 متر

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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